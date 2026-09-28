«آسياد 2026- قوى»: العدّاء القطري باسم حميدة يحرز ذهبية 400 متر حواجز

قال توماس توخيل مدرب إنجلترا إنه لا يجب السماح للاعبي المنتخب والأندية التي يلعبون لصالحها بانتقاء وتفضيل المباريات التي يشاركون فيها خلال فترة التوقف الدولي.

وستخوض إنجلترا أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الممتدة. وخسر فريق توخيل أمام إسبانيا بطلة العالم يوم السبت في أولى تلك المباريات.

وسيحل الفريق ضيفاً على جمهورية التشيك، الثلاثاء، ثم كرواتيا السبت، قبل أن يواجه التشيك مرة أخرى على أرضه في السادس من أكتوبر (تشرين الأول). وأدى هذا الجدول المزدحم إلى ظهور مطالبات بإراحة بعض اللاعبين الذين حظوا بفترة راحة صيفية قصيرة بسبب كأس العالم.

ورداً على سؤال بشأن إذا كان أي من مدربي الأندية قد تواصل معه، قال توخيل للصحافيين: «لا أرد على مكالمات مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم أتصل قط بأي مدرب لمنتخب وطني (عندما كنت أعمل في تدريب الأندية)».

وأضاف: «لا يمكنني إدارة (دقائق مشاركة) اللاعبين. هذا أمر مستحيل تماماً. لماذا أفعل ذلك وأعطي اللاعبين انطباعاً بأنه لا بأس في التراجع خطوة إلى الوراء أو المشاركة في شوط واحد أو الراحة في مباراة واحدة؟ لن أفعل هذا أبداً. إنه جنون».

وتابع: «نريد الفوز بالمباراة المقبلة... السيناريو المثالي هو أن نلعب بالتشكيلة الأساسية نفسها مراراً. مع ستة أو سبعة لاعبين على الأقل يبدأون المباراة مجدداً من أجل تحميلهم المسؤولية وكي يشعروا بالثقة».

وقال توخيل إن فريقه سيبذل قصارى جهده في مباراته أمام جمهورية التشيك، الثلاثاء، على ملعب فورتونا أرينا في براج مضيفاً: «علينا أن نملك زمام المبادرة».

وتابع: «لا مجال لإدارة (اللاعبين) أو اتباع أسلوب اقتصادي. يتعلق الأمر بالطريقة التي يريد الفريق أن يلعب بها، والطريقة التي نريد أن نلعب بها؛ لذا هيا بنا».