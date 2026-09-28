خيسوس عن عدم إشراك رونالدو في دوري الأمم الأوروبية: «مجريات المباراة لم تسمح»

أوضح مدرب البرتغال جورجي خيسوس، أن «مجريات المباراة لم تسمح» بمشاركة المهاجم المخضرم كريستيانو رونالدو، مبرراً بذلك قرار إبقائه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على النرويج 2 - 1، الأحد، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكان خيسوس الذي سبق له العمل مع رونالدو في نادي النصر السعودي، قد اختار عدم إشراك النجم البالغ 41 عاماً، رغم أنه كان قد أكد قبل المباراة أنه سيشارك، سواء أساسياً أو من على مقاعد البدلاء.

وأوضح خيسوس أن قرار عدم الدفع برونالدو لم يكن مرتبطاً بحالته البدنية، مؤكداً أن اللاعب كان جاهزاً للمشاركة، وأن الأمر كان قراراً فنياً فرضته مجريات اللقاء.

وقال: «لم يدخل. كنت أفكر في إشراكه، ربما لمدة نصف ساعة، لكن المباراة بدأت تفرض أموراً أخرى. شعرت بأن الوقت لم يكن مناسباً لإدخاله». وأضاف موضحاً: «كنت قد اتفقت معه بالفعل على أن يشارك في آخر نصف ساعة، وقلت له سأدفع بك إلى المباراة، لكن المباراة لم تكن تطلب ذلك. كان غونسالو راموش يقدم أداء جيداً، وسجل هدفاً، كما أُلغي له هدف آخر، وشعرت بأن الوقت لم يكن مناسباً لإخراجه. ومع مرور الوقت، لم تعد اللحظة مناسبة لدخول كريستيانو، بل أصبح الأهم إشراك لاعب يساعد في ضمان توازن الفريق والنتيجة».

وشدد خيسوس على أن رونالدو كان في حالة بدنية تسمح له باللعب، قائلاً: «لم يكن الأمر يتعلق بحمايته بدنياً، لأنه كان في حالة تسمح له باللعب للمدة التي أريدها». وعند سؤاله عن توجه رونالدو مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس دون تحية الجماهير عقب صافرة النهاية، قال المدرب إنه لم ينتبه إلى الأمر في البداية، وإنه لا يستطيع معرفة سبب تصرف اللاعب قبل الحديث معه.

وأردف: «لم أنتبه إلى ذلك. علمت بالأمر بعد المباراة، بعدما وُجّهت إليّ عدة أسئلة بشأنه. وحده يستطيع الإجابة عن السبب». وأضاف: «بالطبع، سأتحدث معه. المنتخب الوطني هو المنتخب الوطني، وهو ليس مثل النادي. لكنني لا أستطيع أن أحدد ما كان يدور في ذهنه، سأعرف ذلك بعد أن أتحدث معه».

وتتجه البرتغال الآن إلى مواجهة الدنمارك في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث لمّح خيسوس إلى إمكانية عودة رونالدو للمشاركة.