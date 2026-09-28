السكتيوي: سنقاتل لتأهل عمان

أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني، تمسك فريقه بفرصة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة الكويت تمثل محطة مهمة ضمن أهداف المنتخب على المديين القريب والبعيد.

وقال السكتيوي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، وما دام هناك أمل في التأهل فسنعمل عليه بنسبة 100 في المائة. لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى بعيدة المدى، ومواجهة الغد مهمة لتحقيق أحد الأهداف التي ستساعدنا مستقبلاً».

وعاد مدرب عُمان للحديث عن الخسارة أمام المنتخب السعودي، قائلاً: «في مواجهة السعودية كانت النتيجة قاسية بالنظر إلى المجهود الذي قدمناه. أنا رجل مخلص لعملي، وأريد خدمة منتخب عُمان بالطريقة التي تخدمه مستقبلاً. ظروفنا مختلفة عن المشاركات السابقة، ولدينا غيابات وإصابات وظروف جعلت مشاركتنا أقل من المتوقع».

وأوضح السكتيوي أن المنتخب دخل البطولة وفق رؤية واضحة، مضيفاً: «جئنا إلى البطولة بخطة واضحة، وهي أن نظهر بصورة جيدة، وأن نكون عند حسن ظن الجماهير، وأن تكون هذه المشاركة سبباً في التطور. دخلنا البطولة بعدما خضنا ثلاث مباريات فقط في الدوري، إضافة إلى الإصابات الكبيرة التي واجهتنا».

من جانبه، أكد عبد الحافظ المخيني، لاعب المنتخب العماني، تفهمه لتطلعات الجماهير، مشيراً إلى حاجة العناصر الشابة إلى الوقت من أجل التطور واكتساب الخبرة.

وقال المخيني: «الشعب العماني يطالب المنتخب بالأفضل، وهذا أمر طبيعي. بالنسبة لنا كلاعبين شباب، لدينا مدرب كبير، وأي لاعب شاب يحتاج إلى الوقت حتى يتعلم ويتطور ويكسب ثقة المدربين».