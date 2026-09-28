رئيس الاتحاد العُماني لـ«الشرق الأوسط»: استضافة كأس الخليج ستأتي في وقتها… وندعم ملف العراق

أكد سليمان بن علي البوسعيدي، رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، أن استضافة سلطنة عُمان لبطولة كأس الخليج ستأتي في الوقت المناسب، مشيراً إلى دعم بلاده ملف العراق لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم استضافة عُمان لكأس الخليج منذ عام 2009؟ قال البوسعيدي: «إن شاء الله، الاستضافة ستأتي في وقتها، وهذا ما أعدكم به. ستكون هناك استضافة، وسنعلن عنها في الوقت المناسب».

️| سليمان بن علي البوسعيدي رئيس الاتحاد العماني ردّا على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم استضافة عمان لكأس الخليج منذ 2009:- استضافة عُمان لكأس الخليج ستأتي في وقتها، وهذا ما أعدكم به، ستكون هناك استضافة، وسنعلن عنها في الوقت المناسب.- ندعم حاليا الملف العراقي لاستضافة «خليجي... pic.twitter.com/XmrZo1qVgh — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 28, 2026

وعن إمكانية استضافة النسخة المقبلة، أوضح: «النسخة المقبلة قد لا تكون في عُمان، لكن ربما ننظر في استضافة النسخة التي تليها، إن شاء الله».

وأكد رئيس الاتحاد العُماني دعم ملف العراق لاستضافة «خليجي 28»، قائلاً: «بالتأكيد ندعم الملف العراقي، والعراق بلد سبق له تنظيم البطولة ونجح فيها».

وعن المدينة التي يمكن أن تستضيف البطولة، سواء البصرة أو بغداد، قال: «هذا الأمر يبقى خياراً للعراق نفسه».

وحول إمكانية استضافة العراق نسختين متتاليتين، أوضح البوسعيدي: «هذا يعتمد على الأشقاء في الاتحاد الخليجي وفق الاتفاق، وحسب علمي قد تكون النسخة المقبلة، أما الأخرى فلا أعرف، وأعتقد أنها ستكون صعبة».