محمد صلاح: نسعى لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم على دعمهما للمنتخب قبل مواجهة أنغولا في الجولة الأولى في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.
وقال صلاح، خلال زيارة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، لمران منتخب (الفراعنة)، إن الفريق حقق نجاحات أسعدت الشعب المصري منذ بدء عمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن قبل ثلاث سنوات وقدم صورة مشرفة للكرة المصرية.
وأضاف أنه يحرص دائما على تذكير اللاعبين بأن عليهم أن يفخروا بما قدموه وأن يبذلوا أقصى جهد لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري قد زار مران المنتخب قبل مواجهة أنغولا وكان في استقباله، هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
ونقل الوزير للاعبين تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا استمرار دعم الدولة للمنتخبات الوطنية.
وأشاد نبيل بتطور أداء المنتخب وروح لاعبيه خلال الفترة الأخيرة وقال إن مباراته أمام الأرجنتين حظيت باهتمام واسع وأظهرت قدرته على مواجهة المنتخبات الكبرى ومنافستها.
وأعرب الوزير عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق بداية قوية في التصفيات وإسعاد الجماهير المصرية.
وستكون مواجهة أنغولا هي الأولى لمنتخب مصر بعد مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام الحالي، التي شهدت تأهل الفريق لدور الـ16 بالمونديال للمرة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية بنتيجة 2 / 3 أمام نظيره الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، بعدما كان متقدما على أبطال العالم آنذاك بنتيجة 2 / صفر، قبل دقائق معدودة على نهاية اللقاء.
يشار إلى أن المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، تضم أيضا منتخبي مالاوي وجنوب السودان.