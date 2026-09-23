الأخضر يعانق فوزه الخليجي الـ61

واصل المنتخب السعودي تعزيز انتصاراته في تاريخ كأس الخليج لكرة القدم، بعدما استهل مشاركته في النسخة السابعة والعشرين بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 61 انتصاراً في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليواصل احتفاظه بصدارة المنتخبات الأكثر تحقيقاً للفوز.

وخاض الأخضر بعد مواجهة الكويت 118 مباراة في كأس الخليج عبر مشاركاته في 26 نسخة، خرج منتصراً في 61 منها، مقابل 25 تعادلاً و32 خسارة، لترتفع نسبة انتصاراته إلى نحو 51.7 في المائة من إجمالي مبارياته.

ورفع المنتخب السعودي رصيده التهديفي التاريخي في البطولة إلى 177 هدفاً، بعدما جاءت كرة يوسف الحقان العكسية لتمنح الأخضر هدف الفوز في المواجهة الافتتاحية، فيما حافظت شباك الأخضر على رصيدها السابق عند 114 هدفاً، بعد نجاح نواف العقيدي ومحمد العويس في إنهاء المباراة دون استقبال أي هدف.

وبذلك أصبح الفارق التهديفي التاريخي للسعودية في كأس الخليج +63 هدفاً، بعدما سجل 177 هدفاً مقابل 114 هدفاً استقبلتها شباكه، بمعدل بلغ 1.5 هدف تقريباً في المباراة الواحدة.

وعلى الجانب الآخر، رفعت الخسارة أمام السعودية عدد هزائم المنتخب الكويتي في تاريخ البطولة إلى 36 خسارة خلال 121 مباراة خاضها في مشاركاته الـ27، مقابل 59 انتصاراً و26 تعادلاً.

وتوقفت الحصيلة الهجومية للكويت عند 206 أهداف، فيما ارتفع عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه إلى 120 هدفاً بعد هدف المباراة الوحيد، ليبقى بفارق تهديفي تاريخي كبير يبلغ +86 هدفاً.

ورغم احتفاظ الكويت بتفوقها التاريخي من حيث عدد الأهداف المسجلة برصيد 206 أهداف، فإن السعودية واصلت تفوقها في المؤشر الأبرز المتعلق بعدد الانتصارات، بعدما وصلت إلى 61 فوزاً مقابل 59 للكويت، ليتسع الفارق بينهما إلى انتصارين.