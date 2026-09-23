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دونيس: لنكن واقعيين... الحمدان «احتياطي» وأبو الشامات لا يشارك كثيرا

الحمدان في إحدى الفرص التهديفية أمام مرمى الكويت (تصوير: محمد المانع)
الحمدان في إحدى الفرص التهديفية أمام مرمى الكويت (تصوير: محمد المانع)
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دونيس: لنكن واقعيين... الحمدان «احتياطي» وأبو الشامات لا يشارك كثيرا

الحمدان في إحدى الفرص التهديفية أمام مرمى الكويت (تصوير: محمد المانع)
الحمدان في إحدى الفرص التهديفية أمام مرمى الكويت (تصوير: محمد المانع)

شدد اليوناني دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية أمام الكويت وحصد النقاط الثلاث في "خليجي 27".

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: أولاً، أهنئكم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأود أن أهنئ الجماهير الغفيرة التي كانت بجانبنا وساندتنا منذ الثانية الأولى وحتى نهاية اللقاء. كانت هذه مباراتنا الأولى اليوم وكان من المهم جداً بالنسبة لنا تحقيق الفوز؛ اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم، لكن يتوجب علينا تحسين قراراتنا في اللحظات الصعبة، فنحن نمتلك الجودة واللاعبين البارعين".

وأضاف: صنعنا فرصاً كثيرة اليوم، لكن علينا معالجة هذه المشكلة خطوة بخطوة؛ لا نريد أن نصنع 22 فرصة ونسجل منها هدفاً واحداً فقط، بل نريد أن نصنع خمس فرص جيدة ونسجل منها. من الجيد أن نستمر في خلق الفرص الكبيرة، لكن على منتخبنا اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب داخل منطقة جزاء الخصم.

وأوضح: أنا موجود في السعودية منذ عام 2015، وأمضيت مؤخراً 8 أعوام هنا، وأعلم حجم الفرص التي كان يصنعها المنتخب في الماضي. بالنسبة لي، كان الفريق رائعاً في كأس العالم، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً أمام إسبانيا، وإلى حد ما أمام الرأس الأخضر.

ورداً على سؤال بشأن تقييم الأداء الهجومي وتراجع الحصيلة التهديفية مقارنة بالفرص، أوضح دونيس: عندما نريد تحليل أمر ما، علينا النظر إليه من الجانبين؛ أحياناً يكون من الصعب التسجيل بسبب عدم صناعة الفرص من الأساس، لكننا اليوم صنعنا الكثير منها، واتخذنا القرارات الصحيحة في بعض الأحيان بينما لم نتمكن من ذلك في أحيان أخرى. الأهم هو اكتساب الثقة والهدوء اللذين يمكّناننا من اتخاذ القرار المناسب؛ لدينا الآن أجيال مختلفة من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب، ونحاول إيجاد التوازن المناسب بينهم.

وحول تألق همام الهمامي، أشار دونيس: علينا أن نكون واقعيين عند الحديث عن لاعبينا، مثل همام الهمامي وصالح أبو الشامات ومصعب الجوير. هؤلاء اللاعبون يحتاجون إلى دقائق لعب كافية مع أنديتهم لاكتساب الثقة بقدراتهم. عبد الله الحمدان غالباً ما يكون احتياطياً، وهمام لم يشارك كثيراً، وكذلك صالح أبو الشامات الذي حصل على دقائق محدودة مع ناديه؛ اللاعبون بحاجة حقيقية للمشاركة مع أنديتهم لاكتساب الثقة بمهاراتهم.

وأردف مدرب الأخضر معلّقاً على توظيف الهمامي ومنحه الثقة: أحاول منح اللاعبين الثقة والهدوء في المنتخب، وهذا من أولوياتي، ويمكنهم اكتساب ذلك مباراة بعد أخرى، همام لم يكن يلعب كجناح أيسر في نادي الشباب بسبب تواجد يانيك كاراسكو، لكن عندما أصيب كاراسكو شارك همام في هذا المركز وقدم أداءً مميزاً؛ وقلت له قبل المباراة: «لا تحاول أن تثبت شيئاً»، وبالفعل قدم أداءً مميزاً جداً".

وعن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب العماني، أكد دونيس: "أعتقد أننا نمتلك فريقاً أفضل وأقوى، وسنحاول بكل قوة تحقيق الفوز في المباراة القادمة".

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الأخضر... فوز سادس على الكويت «خليجيا»

من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
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الأخضر... فوز سادس على الكويت «خليجيا»

من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)
من المواجهة التي جمعت السعودية والكويت في افتتاح كأس الخليج بجدة (تصوير: علي خمج)

رفع المنتخب السعودي عدد انتصاراته على نظيره الكويتي في تاريخ مواجهاتهما ببطولة كأس الخليج إلى 6 انتصارات، بعدما حسم افتتاحية «خليجي 27» في جدة بنتيجة 1-0، ليضيف فصلاً جديداً إلى سجل المواجهات الخليجية بين المنتخبين.

وجاء الانتصار السادس بعد مباراة شهدت ندية بين المنتخبين، قبل أن يخطئ المدافع الكويتي يوسف الحقان ويسكن الكرة في شباك زميله سعود الحوشان من عرضية أرسلها لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي، ليمنح «الأخضر» فوزاً جديداً على «الأزرق» في البطولة.

وبدأت الانتصارات السعودية على الكويت في خليجي 11 عام 1992 في قطر، عندما تمكن الأخضر من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل فهد المهلل وخالد مسعد هدفي المنتخب السعودي، فيما أحرز علي مروي هدف الكويت.

وكان ذلك الانتصار بمثابة بداية لسجل الانتصارات السعودية في مواجهات المنتخبين بالبطولة، بعد سنوات من التفوق الكويتي.

وجاء الانتصار السعودي الثاني في خليجي 12 عام 1994، وهي البطولة التي استضافتها الإمارات وشهدت تتويج المنتخب السعودي بلقبه الخليجي الأول.

وحقق الأخضر الفوز على الكويت بثنائية حملت توقيع فهد المهلل وفؤاد أنور، ليواصل المنتخب السعودي حضوره القوي في البطولة التي انتهت بتتويجه بطلاً للخليج.

وفي خليجي 14 عام 1998 في البحرين، سجل المنتخب السعودي انتصاره الثالث على الكويت، عندما تفوق بنتيجة 2-1.

وكان عبيد الدوسري نجم المواجهة، بعدما سجل هدفي الأخضر، فيما أحرز حسين الخضري هدف المنتخب الكويتي، ليواصل السعوديون إضافة انتصار جديد إلى سجل المواجهات الخليجية.

وبعد سنوات، عاد المنتخب السعودي إلى طريق الانتصارات أمام الكويت في خليجي 19 عام 2009 في سلطنة عُمان، لكن هذه المرة في محطة أكثر أهمية، بعدما جمع نصف النهائي المنتخبين.

وحسم الأخضر المواجهة بهدف أحمد الفريدي، ليبلغ النهائي ويضيف انتصاراً جديداً إلى سجل مواجهاته مع المنتخب الكويتي في البطولة.

أما الانتصار الخامس فجاء في خليجي 23 عام 2017 في الكويت، عندما التقى المنتخبان في افتتاح البطولة التي استضافتها الكويت.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز بنتيجة 2-1، وسجل هدفي الأخضر سلمان المؤشر ومختار فلاتة، فيما أحرز عبدالله البريكي هدف المنتخب الكويتي.

وجاء الانتصار السعودي على أرض الكويت، ليضيف قيمة خاصة إلى نتيجة الأخضر في تلك النسخة.

وفي خليجي 27 الحالي، كتب المنتخب السعودي الفصل السادس من انتصاراته على الكويت في تاريخ البطولة.

وجاء الهدف السعودي عن طريق النيران الصديقة من المدافع الكويتي يوسف الحقان في مرمى فريقه من عرضية لاعب المنتخب السعودي همام الهمامي ، ليمنح الأخضر الفوز في افتتاح البطولة، ويرفع رصيد انتصاراته أمام الكويت إلى ستة.

ومن فهد المهلل وخالد مسعد في الدوحة عام 1992، مروراً بفؤاد أنور وعبيد الدوسري وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر ومختار فلاتة، وصولاً إلى المدافع يوسف الحقان الذي سجل في مرمى منتخبه الكويت في جدة، امتد سجل الانتصارات السعودية على الكويت عبر أكثر من ثلاثة عقود، لتبقى مواجهات الأخضر والأزرق واحدة من أبرز فصول الذاكرة التاريخية لبطولة كأس الخليج.

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محمد صلاح: نسعى لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية

محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم (الاتحاد المصري)
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محمد صلاح: نسعى لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية

محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم (الاتحاد المصري)
محمد صلاح قائد منتخب مصر لكرة القدم (الاتحاد المصري)

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر لكرة القدم، الشكر للدولة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم على دعمهما للمنتخب قبل مواجهة أنغولا في الجولة الأولى في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال صلاح، خلال زيارة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، لمران منتخب (الفراعنة)، إن الفريق حقق نجاحات أسعدت الشعب المصري منذ بدء عمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن قبل ثلاث سنوات وقدم صورة مشرفة للكرة المصرية.

وأضاف أنه يحرص دائما على تذكير اللاعبين بأن عليهم أن يفخروا بما قدموه وأن يبذلوا أقصى جهد لمواصلة إسعاد الجماهير المصرية.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري قد زار مران المنتخب قبل مواجهة أنغولا وكان في استقباله، هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونقل الوزير للاعبين تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا استمرار دعم الدولة للمنتخبات الوطنية.

وأشاد نبيل بتطور أداء المنتخب وروح لاعبيه خلال الفترة الأخيرة وقال إن مباراته أمام الأرجنتين حظيت باهتمام واسع وأظهرت قدرته على مواجهة المنتخبات الكبرى ومنافستها.

وأعرب الوزير عن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق بداية قوية في التصفيات وإسعاد الجماهير المصرية.

وستكون مواجهة أنغولا هي الأولى لمنتخب مصر بعد مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام الحالي، التي شهدت تأهل الفريق لدور الـ16 بالمونديال للمرة الأولى، قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية بنتيجة 2 / 3 أمام نظيره الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، بعدما كان متقدما على أبطال العالم آنذاك بنتيجة 2 / صفر، قبل دقائق معدودة على نهاية اللقاء.

يشار إلى أن المجموعة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2027 في تنزانيا وكينيا وأوغندا، تضم أيضا منتخبي مالاوي وجنوب السودان.

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الرياضة رياضة عربية

الأخضر يعانق فوزه الخليجي الـ61

همام الهمامي محتفلاً بعد الهدف السعودي (تصوير: علي خمج)
همام الهمامي محتفلاً بعد الهدف السعودي (تصوير: علي خمج)
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الأخضر يعانق فوزه الخليجي الـ61

همام الهمامي محتفلاً بعد الهدف السعودي (تصوير: علي خمج)
همام الهمامي محتفلاً بعد الهدف السعودي (تصوير: علي خمج)

واصل المنتخب السعودي تعزيز انتصاراته في تاريخ كأس الخليج لكرة القدم، بعدما استهل مشاركته في النسخة السابعة والعشرين بالفوز على الكويت بهدف دون مقابل، رافعاً رصيده إلى 61 انتصاراً في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليواصل احتفاظه بصدارة المنتخبات الأكثر تحقيقاً للفوز.

وخاض الأخضر بعد مواجهة الكويت 118 مباراة في كأس الخليج عبر مشاركاته في 26 نسخة، خرج منتصراً في 61 منها، مقابل 25 تعادلاً و32 خسارة، لترتفع نسبة انتصاراته إلى نحو 51.7 في المائة من إجمالي مبارياته.

ورفع المنتخب السعودي رصيده التهديفي التاريخي في البطولة إلى 177 هدفاً، بعدما جاءت كرة يوسف الحقان العكسية لتمنح الأخضر هدف الفوز في المواجهة الافتتاحية، فيما حافظت شباك الأخضر على رصيدها السابق عند 114 هدفاً، بعد نجاح نواف العقيدي ومحمد العويس في إنهاء المباراة دون استقبال أي هدف.

وبذلك أصبح الفارق التهديفي التاريخي للسعودية في كأس الخليج +63 هدفاً، بعدما سجل 177 هدفاً مقابل 114 هدفاً استقبلتها شباكه، بمعدل بلغ 1.5 هدف تقريباً في المباراة الواحدة.

وعلى الجانب الآخر، رفعت الخسارة أمام السعودية عدد هزائم المنتخب الكويتي في تاريخ البطولة إلى 36 خسارة خلال 121 مباراة خاضها في مشاركاته الـ27، مقابل 59 انتصاراً و26 تعادلاً.

وتوقفت الحصيلة الهجومية للكويت عند 206 أهداف، فيما ارتفع عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه إلى 120 هدفاً بعد هدف المباراة الوحيد، ليبقى بفارق تهديفي تاريخي كبير يبلغ +86 هدفاً.

ورغم احتفاظ الكويت بتفوقها التاريخي من حيث عدد الأهداف المسجلة برصيد 206 أهداف، فإن السعودية واصلت تفوقها في المؤشر الأبرز المتعلق بعدد الانتصارات، بعدما وصلت إلى 61 فوزاً مقابل 59 للكويت، ليتسع الفارق بينهما إلى انتصارين.

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