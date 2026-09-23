مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إصابة العقيدي في مرفق اليدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321856-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إصابة العقيدي في مرفق اليد
نواف العقيدي محمولا على النقالة الطبية بعد تعرضه للإصابة (تصوير: محمد المانع)
كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» عن تعرض حارس الأخضر نواف العقيدي، لإصابة في مرفق اليد، ما أثار حالة من الترقب بشأن مدى جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.
وأوضح اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحافي، أن إصابة العقيدي ليست في الرأس، وإنما في اليد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني والطبي ينتظران نتائج الفحوصات لتحديد مدى خطورتها.
وقال دونيس "سنرى مدى خطورة الإصابة. وإذا كانت المشكلة كبيرة، فسيكون علينا استبداله".
ومن المقرر أن يخضع العقيدي، الخميس، لفحوصات طبية شاملة وكشف دقيق لتحديد طبيعة الإصابة ودرجة تأثيرها، إلى جانب تقييم قدرته على المشاركة مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وينتظر أن تكشف نتائج الفحوصات عن البرنامج العلاجي المناسب ومدة غياب الحارس، فضلًا عن حسم موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة للبطولة، وسط ترقب جماهيري لمعرفة تطورات حالته الصحية، خصوصًا أنه يُعد أحد الخيارات المهمة في قائمة المنتخب السعودي.
دشّن المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج الـ27، بأفضل طريقة ممكنة، بعد فوزه الصعب على نظيره الكويتي 1 - 0 في الديربي التاريخي.
علي العمري (جدة)
سوزا: بكل بساطة... السعودية أقوى من الكويتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321868-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
لاعبو الكويت بعد تلقي شباكهم هدف المباراة الوحيد (تصوير: محمد المانع)
اعترف البرتغالي هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب الكويت، بصعوبة المواجهة أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون وحيد، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: كانت مباراة صعبة كما توقعنا، وتحديداً في شوطها الأول؛ ولكننا استطعنا تطبيق استراتيجياتنا.
وأضاف: ما زلنا نسعى للتطور ونمتلك القدرة على خوض الـ90 دقيقة بشكل مستدام ومتكامل. أود التأكيد على أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم واستحقوا كل الدعم من الجمهور الكويتي الذي تواجد معنا، وكان بإمكاننا تحقيق الفوز ولكننا لم نتمكن من ذلك.
وتابع مدرب الكويت موضحاً الفوارق الفنية والخبرة بين الفريقين: كانت السعودية أقوى منا اليوم بكل بساطة؛ لدينا أفكار مختلفة ولاعبون ما زالوا يكتشفون هذا المستوى، وسيصبحون أفضل يوماً بعد يوم وسيتعلمون من زملائهم الأكبر سناً. أنا لا أفكر كثيراً في النتيجة حالياً، بل في الخبرة والوقت اللذين سيجعلان المنتخب الكويتي أفضل؛ فالمنتخب السعودي يمتلك خبرة أكبر بكثير من خلال مشاركاته المتكررة في كؤوس العالم، بينما لا يمتلك منتخبنا هذه الخبرة.
وتطرق سوزا إلى الجوانب التكتيكية والبدنية المؤثرة في سير اللقاء قائلًا: إذا أردت الضغط على خصمك، فعليك أن تضغط عليه في مناطقه، وهذا يتطلب جهداً بدنياً في المقام الأول ثم تركيزاً ذهنياً، وهو ما نعمل على بنائه وتأسيسه في المنتخب. إذا استطعنا تطبيق ذلك فسيكون من الصعب على منافستنا مجاراتنا، وقد كان من الصعب علينا الاستمرار في تقديم ما خططنا له طوال مجريات المباراة.
السكتيوي: فخور بما قدمته عمان أمام العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321826-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
السكتيوي يحتفل مع لاعبيه بعد هدف التعادل (تصوير: عدنان مهدلي)
أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، أن المواجهة التي جمعتهم بالعراق كانت صعبة بالنظر إلى الفوارق في مرحلة الإعداد والاستقرار بين المنتخبين، مشيراً إلى أن العراق يملك مجموعة من اللاعبين الذين يعملون معاً منذ فترة طويلة، إلى جانب استقرار الجهاز الفني، بينما لا يزال المنتخب العُماني في مرحلة بناء الانسجام بين عناصره.
وقال السكتيوي إن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، لكنه أظهر ردة فعل قوية بعد الاستراحة، ونجح في تطبيق التعليمات والاستفادة من الأطراف، مشيداً بشخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع صعوبة المواجهة والظروف المحيطة بها.
وأضاف أن الروح التي ظهرت داخل غرفة الملابس تمثل أحد أبرز مكاسب المنتخب العُماني، مؤكداً وجود حالة من الاحترام والتفاني في تمثيل المنتخب.
وأبدى مدرب عُمان فخره بما قدمه لاعبوه، خصوصاً خلال الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة التكوين، وأن الحصول على نقطة أمام منافس قوي يمثل بداية يمكن البناء عليها في المباريات المقبلة.
في المقابل، رأى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه قادر على التطور مع توالي المباريات، لافتاً إلى أن لاعبيه حصلوا على فرص خلال الربع الأخير من المواجهة، كما منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة.
وأكد أرنولد إيمانه بقدرة المنتخب العراقي على الظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني إلى رفع مستوى الانسجام والاستفادة من العناصر التي شاركت في المباراة الأولى.
دورة الألعاب الآسيوية: «أخضر 21» يتأهب لموقعة أوزبكستان في ربع النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321795-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-21-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
دورة الألعاب الآسيوية: «أخضر 21» يتأهب لموقعة أوزبكستان في ربع النهائي
من مباراة المنتخب السعودي تحت 21 عاماً أمام كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
عاود المنتخب السعودي تحت 21 عاماً، مساء الأربعاء، تدريباته في اليابان، استعداداً لمواجهة أوزبكستان الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من منافسات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا.
وبين لويجي دي بياجو مدرب المنتخب السعودي أن مباراة أوزبكستان ستكون صعبة على اعتبار أن هذا المنتخب يشهد تطوراً كبيراً في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مبيناً في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» ثقته في قدرة لاعبي المنتخب السعودي على تقديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة.
من جهة ثانية انتزع فريق السعودية ميداليتين فضيتين، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الأربعاء.
وجاءت الفضية السعودية الأولى بواسطة لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، زياد الفالح، بعد أن جاء بالمركز الثاني في الترتيب العام للعبة غران توريزمو 7، برصيد 25 نقطة.
وأحرز لاعب فريق السعودية للكاراتيه، سند سفياني، المركز الثاني والميدالية الفضية، لمنافسات وزن 84 كلغم، وهو الذي تأهل بعد فوزه في ربع النهائي على تايلند 5 – 0، ثم تغلبه على إندونيسيا في نصف النهائي 8 – 2.
وارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في رابع أيام الدورة، إلى 4 ميداليات (فضيتان، وبرونزيتان)، ثلاث منها في رياضة الكاراتيه التي اختتمت مشاركتها بالدورة، والأخيرة في الرياضات الإلكترونية التي توجد في منافسات الغد بداية من التاسعة صباحاً في مسابقة فايتنغ غيمز التي تتكون من ألعاب تيكن 8 وستريت فايتر 8 وكينغ أوف فايترز 15.
وعلى صعيد متصل سجّل اللاعب محمد آل نصفان، الفوز التاريخي الأول للاسكواش السعودية، في دورات الألعاب الآسيوية، بعد تغلبه ضمن منافسات دور الـ32، على نظيره الصيني بينغ لين تشو بثلاثية نظيفة.
ويلاقي آل نصفان والذي يعد أصغر لاعب بالمسابقة وتصنيفه 16 – 32 في الترتيب العام للمسابقة، نظيره الباكستاني محمد عرفان المصنف بين المراكز 5 – 8، عند الثامنة والنصف من صباح الخميس بتوقيت المملكة، ضمن منافسات دور الـ16.
يذكر أن مشاركة الاسكواش في النسخة الحالية من «الآسياد»، هي المشاركة الثانية، بعد «آسياد غوانزو 2010».
ويدشن فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته عندما يوجد في منافسات اليوم الأول لأم الألعاب، الخميس، في ملعب بالوما ميزوهو بناغويا.
وتشارك العداءتان مياسة آل ذكر الله وهبة محمد في تصفيات سباق 100م سيدات، في تمام الساعة 1:49 ظهراً بتوقيت المملكة، على أن يدخل العداءان عبد الله أبكر وناصر محمد تصفيات 100م عند الثانية ظهراً.
وقال علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى إن المنتخب السعودي يمر بمرحلة بناء وتجديد، وإن هذا لا يعني عدم وجود أي طموح في تسجيل منجز في الدورة الآسيوية الحالية.
وبين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد يعمل مع اللجنة الأولمبية على استراتيجية خاصة من أجل صناعة واكتشاف أسماء ومواهب من الفئات السنية من خلال مراكز في عدة مناطق منها المدينة المنورة وجازان وبيشة، مبدياً تفاؤلاً بأن تواصل أم الألعاب مسيرتها في المنجزات مستقبلا.
وأوضح أن ألعاب القوى دائماً ما تكون مرشحة لحصد ميداليات، مشدداً على ثقته بالأسماء التي ستشارك، وأن عامل السن كان مانعاً لمشاركة بعض لاعبي النخبة لكونهم من الفئات السنية.