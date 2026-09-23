السكتيوي: فخور بما قدمته عمان أمام العراق

السكتيوي: فخور بما قدمته عمان أمام العراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321826-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
السكتيوي يحتفل مع لاعبيه بعد هدف التعادل (تصوير: عدنان مهدلي)
أكد المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني، أن المواجهة التي جمعتهم بالعراق كانت صعبة بالنظر إلى الفوارق في مرحلة الإعداد والاستقرار بين المنتخبين، مشيراً إلى أن العراق يملك مجموعة من اللاعبين الذين يعملون معاً منذ فترة طويلة، إلى جانب استقرار الجهاز الفني، بينما لا يزال المنتخب العُماني في مرحلة بناء الانسجام بين عناصره.
وقال السكتيوي إن فريقه لم يدخل المباراة بالشكل المطلوب، لكنه أظهر ردة فعل قوية بعد الاستراحة، ونجح في تطبيق التعليمات والاستفادة من الأطراف، مشيداً بشخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع صعوبة المواجهة والظروف المحيطة بها.
وأضاف أن الروح التي ظهرت داخل غرفة الملابس تمثل أحد أبرز مكاسب المنتخب العُماني، مؤكداً وجود حالة من الاحترام والتفاني في تمثيل المنتخب.
وأبدى مدرب عُمان فخره بما قدمه لاعبوه، خصوصاً خلال الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال في مرحلة التكوين، وأن الحصول على نقطة أمام منافس قوي يمثل بداية يمكن البناء عليها في المباريات المقبلة.
في المقابل، رأى الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، أن فريقه قادر على التطور مع توالي المباريات، لافتاً إلى أن لاعبيه حصلوا على فرص خلال الربع الأخير من المواجهة، كما منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة.
وأكد أرنولد إيمانه بقدرة المنتخب العراقي على الظهور بصورة أفضل في المباريات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني إلى رفع مستوى الانسجام والاستفادة من العناصر التي شاركت في المباراة الأولى.
أكد الإسباني جوليان لوبيتيغي، مدرب المنتخب القطري، أن تركيز فريقه ينصب على المنافسة على لقب كأس الخليج العربي (خليجي 27).
علي العمري (جدة )
دورة الألعاب الآسيوية: «أخضر 21» يتأهب لموقعة أوزبكستان في ربع النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321795-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-21-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
دورة الألعاب الآسيوية: «أخضر 21» يتأهب لموقعة أوزبكستان في ربع النهائي
من مباراة المنتخب السعودي تحت 21 عاماً أمام كوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)
عاود المنتخب السعودي تحت 21 عاماً، مساء الأربعاء، تدريباته في اليابان، استعداداً لمواجهة أوزبكستان الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من منافسات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا.
وبين لويجي دي بياجو مدرب المنتخب السعودي أن مباراة أوزبكستان ستكون صعبة على اعتبار أن هذا المنتخب يشهد تطوراً كبيراً في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مبيناً في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» ثقته في قدرة لاعبي المنتخب السعودي على تقديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة.
من جهة ثانية انتزع فريق السعودية ميداليتين فضيتين، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الأربعاء.
وجاءت الفضية السعودية الأولى بواسطة لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، زياد الفالح، بعد أن جاء بالمركز الثاني في الترتيب العام للعبة غران توريزمو 7، برصيد 25 نقطة.
وأحرز لاعب فريق السعودية للكاراتيه، سند سفياني، المركز الثاني والميدالية الفضية، لمنافسات وزن 84 كلغم، وهو الذي تأهل بعد فوزه في ربع النهائي على تايلند 5 – 0، ثم تغلبه على إندونيسيا في نصف النهائي 8 – 2.
وارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في رابع أيام الدورة، إلى 4 ميداليات (فضيتان، وبرونزيتان)، ثلاث منها في رياضة الكاراتيه التي اختتمت مشاركتها بالدورة، والأخيرة في الرياضات الإلكترونية التي توجد في منافسات الغد بداية من التاسعة صباحاً في مسابقة فايتنغ غيمز التي تتكون من ألعاب تيكن 8 وستريت فايتر 8 وكينغ أوف فايترز 15.
وعلى صعيد متصل سجّل اللاعب محمد آل نصفان، الفوز التاريخي الأول للاسكواش السعودية، في دورات الألعاب الآسيوية، بعد تغلبه ضمن منافسات دور الـ32، على نظيره الصيني بينغ لين تشو بثلاثية نظيفة.
ويلاقي آل نصفان والذي يعد أصغر لاعب بالمسابقة وتصنيفه 16 – 32 في الترتيب العام للمسابقة، نظيره الباكستاني محمد عرفان المصنف بين المراكز 5 – 8، عند الثامنة والنصف من صباح الخميس بتوقيت المملكة، ضمن منافسات دور الـ16.
يذكر أن مشاركة الاسكواش في النسخة الحالية من «الآسياد»، هي المشاركة الثانية، بعد «آسياد غوانزو 2010».
ويدشن فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته عندما يوجد في منافسات اليوم الأول لأم الألعاب، الخميس، في ملعب بالوما ميزوهو بناغويا.
وتشارك العداءتان مياسة آل ذكر الله وهبة محمد في تصفيات سباق 100م سيدات، في تمام الساعة 1:49 ظهراً بتوقيت المملكة، على أن يدخل العداءان عبد الله أبكر وناصر محمد تصفيات 100م عند الثانية ظهراً.
وقال علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى إن المنتخب السعودي يمر بمرحلة بناء وتجديد، وإن هذا لا يعني عدم وجود أي طموح في تسجيل منجز في الدورة الآسيوية الحالية.
وبين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد يعمل مع اللجنة الأولمبية على استراتيجية خاصة من أجل صناعة واكتشاف أسماء ومواهب من الفئات السنية من خلال مراكز في عدة مناطق منها المدينة المنورة وجازان وبيشة، مبدياً تفاؤلاً بأن تواصل أم الألعاب مسيرتها في المنجزات مستقبلا.
وأوضح أن ألعاب القوى دائماً ما تكون مرشحة لحصد ميداليات، مشدداً على ثقته بالأسماء التي ستشارك، وأن عامل السن كان مانعاً لمشاركة بعض لاعبي النخبة لكونهم من الفئات السنية.
البعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية: «عزنا بطبعنا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321786-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B2%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D9%86%D8%A7
البعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية: «عزنا بطبعنا»
الأمير فهد بن جلوي خلال استقباله المهنئين باليوم الوطني السعودي (الشرق الأوسط)
احتفى الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين بذكرى اليوم الوطني للمملكة، تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، الأربعاء، في فندق كونراد بمدينة ناغويا اليابانية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ جوعان بن حمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وأعضاء الوفد السعودي، وسفراء الدول العربية والإسلامية واللجنة المنظمة للدورة.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات والأناشيد الوطنية، إضافة إلى فيلم وثائقي يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز.
ورفع الأمير فهد بن جلوي في الكلمة التي ألقاها، ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية المشاركة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني.
ونقل خلال الكلمة، تحيات الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك، لحضورالحفل، وأعضاء البعثة الرياضية السعودية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في قادم المنافسات.
وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للحضور، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد، مشيداً بالجهود التي يبذلها لتطوير الرياضة في القارة، وقال: «يقدم المجلس الأولمبي برئاسة الشيخ جوعان بن حمد عملاً مميزاً تسعى قارات عدة إلى تقديم عمل مماثل له، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكره على الحضور ومشاركتنا الاحتفال باليوم الوطني».
الدوري السعودي للسيدات: صدام المتصدرين… والهلال يترقب الترجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5321702-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86%E2%80%A6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%8A
الدوري السعودي للسيدات: صدام المتصدرين… والهلال يترقب الترجي
يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي متذيل الترتيب (نادي الهلال)
تدخل منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات جولتها الثالثة، وفي الصدارة فريقان لم يسجلا أي خسارة حتى الآن؛ القادسية والاتحاد، ولكل منهما 6 نقاط، وبينما يتواجه المتصدران في جدة، يترقب الهلال فرصة الاقتراب منهما عندما يلاقي الترجي، متذيل الترتيب.
وتنطلق الجولة مساء الخميس بمواجهة الأهلي ونيوم على ملعب نادي جدة، ويسعى الأهلي صاحب المركز السادس بثلاث نقاط، إلى استعادة توازنه بعد خسارته في إحدى مباراتيه، فيما يبحث نيوم عن أول نقاطه بعد هزيمتين.
وتتجه الأنظار الجمعة إلى ملعب نادي الاتحاد في جدة؛ حيث يستضيف الاتحاد القادسية في مواجهة تضمن أن تتغير ملامح الصدارة أو يتسع الفارق خلف أحد طرفيها.
ويتصدر القادسية بفارق الأهداف بعدما سجّل فارقاً بلغ «+15»، مقابل «+4» للاتحاد، رغم تساويهما في النقاط والانتصارات.
وقبل لقاء المتصدرين يستضيف النصر نظيره العلا على ملعبه بالرياض، ويتساوى الفريقان بثلاث نقاط لكل منهما ما يمنح المواجهة أهمية مبكرة في سباق مراكز المقدمة، إذ يحتل العلا المركز الرابع، يليه النصر خامساً بفارق الأهداف.
وتختتم الجولة، السبت، بلقاء الهلال والترجي على ملعب «كلية العناية الطبية» بالرياض، ويملك الهلال 3 نقاط في المركز الثالث، ويتطلع إلى استثمار تعثر محتمل لأحد المتصدرين، فيما يدخل الترجي المباراة بحثاً عن أولى نقاطه، بعدما استقبلت شباكه 18 هدفاً خلال جولتين.