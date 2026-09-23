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الرياضة رياضة عربية

أيمن حسين قائد العراق: الرطوبة ليست عذراً

أيمن حسين ينطلق بالكرة خلال المواجهة (تصوير: عدنان مهدلي)
أيمن حسين ينطلق بالكرة خلال المواجهة (تصوير: عدنان مهدلي)
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أيمن حسين قائد العراق: الرطوبة ليست عذراً

أيمن حسين ينطلق بالكرة خلال المواجهة (تصوير: عدنان مهدلي)
أيمن حسين ينطلق بالكرة خلال المواجهة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد أيمن حسين، قائد المنتخب العراقي، أن التعادل أمام عُمان في افتتاح مشوارهم في «خليجي 27» لا يعكس حجم الفرص التي تحصل عليها فريقه، مشيراً إلى أن العراق كان بإمكانه حسم المباراة مبكراً.

وقال حسين إن الرطوبة أثرت على أداء اللاعبين، لكنها ليست عذراً، موضحاً أن المنتخب العراقي أهدر فرصاً كانت كفيلة بتسجيل هدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول، قبل أن يسهم دخول علي جاسم وزيدان إقبال في تحسين الجانب الهجومي والوصول بصورة أفضل إلى مرمى المنتخب العُماني.

وأشار قائد العراق إلى أن سيناريو التعادل أعاد إلى الأذهان افتتاح «خليجي 25» في البصرة، عندما تعادل المنتخب العراقي أيضاً مع عُمان ونجح بعد ذلك في تحقيق اللقب، مؤكداً أن الفريق سيعمل على التعويض في المواجهة المقبلة أمام الكويت.

ودعا حسين اللاعبين الشباب إلى تقديم أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية تحتاج إلى الوقت، خصوصاً أنها خاضت عدداً محدوداً من المباريات في الدوري، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة المنتخب العراقي على المنافسة على اللقب بفضل المزيج الموجود بين عناصر الخبرة والشباب.

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«العروس» تطلق «عرس الخليج»

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من افتتاح «خليجي 27» في جدة (وزارة الرياضة)
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«العروس» تطلق «عرس الخليج»

من افتتاح «خليجي 27» في جدة (وزارة الرياضة)
من افتتاح «خليجي 27» في جدة (وزارة الرياضة)

وسط حضور الآلاف من عشاق الكرة، أطلقت عروس البحر الأحمر جدة رسمياً بطولة «كأس الخليج الـ27» على أرض ملعب الإنماء بحفل فني مبهر أحياه الفنان السعودي سلطان المرشد.

جماهير الأخضر في مدرجات ملعب الإنماء (تصوير: علي خمج)

وقدم المرشد أغنية «خليجي 27»، في حين دخل الظهير السعودي الكبير محمد عبد الجواد الملعب حاملاً كأس الخليج؛ تقديراً لتاريخه الكبير مع الأخضر في الثمانينات الميلادية.

لحظة دخول المنتخبين السعودي والكويتي أرض الملعب (وزارة الرياضة)

وضمن فقرات الحفل الذي تفاعلت معه الجماهير الحاضرة بشكل لافت، استعرضت عدة فرق رقصات شعبية من جميع مناطق المملكة منها «الخطوة» و«السامري» و«الينبعاوي» و«الليوة»، كما شعت الأضواء الخضراء في كل أرجاء الملعب احتفالاً باليوم الوطني السعودي الذي صادف اليوم نفسه الذي افتتحت فيها الدورة العريقة.

طفل كويتي يساند منتخب بلاده (تصوير: علي خمج)

وبينما اصطف لاعبون قدامى على أرض الملعب، اختير النجم المعتزل محمد نور لتمثيل الكرة السعودية وسط تفاعل الجماهير الحاضرة في مشهد ينم عن تقدير كبير للأجيال الماضية من اللاعبين، التي سطرت أسماءها بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الخليجية.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

«خليجي 27»: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة عمان والعراق

من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
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«خليجي 27»: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة عمان والعراق

من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)
من المواجهة التي جمعت عمان والعراق في كأس الخليج (تصوير: عدنان مهدلي)

حسم التعادل الإيجابي مواجهة عمان والعراق ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج الـ27 بجدة، بعدما سجل ناصر ​الرواحي لاعب عُمان هدفاً في الشوط الثاني لتتعادل مع العراق، الذي ‌تقدم مبكراً بهدف ​محمد ‌قاسم.

ومنح قاسم التقدم للعراق ⁠بتسديدة مباشرة في ‌الدقيقة ‌السادسة، واحتسب ​الهدف ‌بعد مراجعة ‌حكم الفيديو.

وحاولت عُمان، وصيفة بطلة النسخة الماضية، العودة ‌في النتيجة حتى تمكن الرواحي من ⁠هز ⁠الشباك في الدقيقة 67 بعد مجهود فردي رائع.

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الرياضة رياضة عربية

إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
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إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)
النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي (أ.ف.ب)

أيّدت محكمة النقض، الأربعاء، قرار إحالة النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، حيث يواجه ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اتهاماً بالاغتصاب من قبل شابة منذ فبراير (شباط) عام 2023، وفقاً لتقرير إخباري.

ومن المقرر أن يمثل حكيمي بالفعل أمام القضاء، إذ سيتعين عليه الدفاع عن نفسه في المحكمة، بعد رفض الطعن الذي تقدم به، حيث أكّدت محكمة النقض لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «لقد تقرر عدم قبول الاستئناف في هذه القضية».

وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، أيّدت محكمة الاستئناف في فرساي القرار بإحالة حكيمي إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة، وهي تهمة نفاها اللاعب منذ بداية الإجراءات.

وتقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض بعد ذلك الحكم بفترة وجيزة، فيما لم يتحدد بعد موعد المحاكمة المرتقبة، إلا أنها ربما تبدأ في العام المقبل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لراديو «مونت كارلو».

وصرّحت راشيل - فلور باردو، محامية الشابة، في بيان صحافي، صدر الثلاثاء: «بعد معركة قانونية استمرت 3 أعوام ونصف عام، وبعد تعرض موكلتي للتشهير والإساءة المتعمدة من قبل فريق الدفاع عن أشرف حكيمي، فإنها عازمة على نيل العدالة، وستواصل النضال حتى النهاية».

وأضافت: «إنها تأمل من كل قلبها أن تسهم هذه القضية في مساعدة نساء أخريات، وأن تزيد من تصدع حصن الإنكار والإفلات من العقاب المحيط بالعنف الجنسي، حتى في عالم كرة القدم للرجال».

من جانبه، صرّح برتران بيرييه، المحامي الممثل للطرف المدني أمام محكمة النقض، في البيان الصحافي ذاته: «يعكس هذا القرار سلامة ورصانة التعليل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف».

وعقب هذه المحاولة الأخيرة لرفض الدعوى، وفي ظل عدم نظر محكمة النقض إلا في المسائل الإجرائية والقانونية البحتة، بات ينبغي على حكيمي الآن الدفاع عن روايته للأحداث أمام القضاء، وذلك رداً على الاتهامات التي وجّهتها إليه الشابة في فبراير 2023.

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