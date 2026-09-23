أيمن حسين قائد العراق: الرطوبة ليست عذراً

أكد أيمن حسين، قائد المنتخب العراقي، أن التعادل أمام عُمان في افتتاح مشوارهم في «خليجي 27» لا يعكس حجم الفرص التي تحصل عليها فريقه، مشيراً إلى أن العراق كان بإمكانه حسم المباراة مبكراً.

وقال حسين إن الرطوبة أثرت على أداء اللاعبين، لكنها ليست عذراً، موضحاً أن المنتخب العراقي أهدر فرصاً كانت كفيلة بتسجيل هدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول، قبل أن يسهم دخول علي جاسم وزيدان إقبال في تحسين الجانب الهجومي والوصول بصورة أفضل إلى مرمى المنتخب العُماني.

️| أيمن حسين قائد منتخب #العراق في حديثه لوسائل الإعلام:-الرطوبة أثرت علينا، لكنها ليست عذر، وكان بإمكاننا الخروج بهدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، إلا أننا لم نستغل الفرص، وسنسعى للتعويض في المباراة المقبلة.#العراق_عمان #خليجي27 pic.twitter.com/2LtEfPMzgu — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 23, 2026

وأشار قائد العراق إلى أن سيناريو التعادل أعاد إلى الأذهان افتتاح «خليجي 25» في البصرة، عندما تعادل المنتخب العراقي أيضاً مع عُمان ونجح بعد ذلك في تحقيق اللقب، مؤكداً أن الفريق سيعمل على التعويض في المواجهة المقبلة أمام الكويت.

ودعا حسين اللاعبين الشباب إلى تقديم أفضل ما لديهم، مشيراً إلى أن المجموعة الحالية تحتاج إلى الوقت، خصوصاً أنها خاضت عدداً محدوداً من المباريات في الدوري، مؤكداً في الوقت ذاته قدرة المنتخب العراقي على المنافسة على اللقب بفضل المزيج الموجود بين عناصر الخبرة والشباب.