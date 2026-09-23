«العروس» تطلق «عرس الخليج»

من الاحتفالات التي نظمها نادي الفيصلي في اليوم الوطني (نادي الفيصلي)

تلاشت ألوان الأندية في اليوم الوطني السعودي، وتوحدت بلون الوطن خلال احتفالات كرة القدم السعودية باليوم الوطني، إذ ترك عدد من نجوم الدوري السعودي، وخصوصاً اللاعبين الأجانب، أزياء الملاعب جانباً، وظهروا بالثوب والبشت والعقال المقصب، فيما حمل آخرون السيوف وشاركوا زملاءهم السعوديين خطوات العرضة، في مشهد جمع كرة القدم بالموروث الوطني.

بدورها تحولت مقرات الأندية إلى ساحات احتفالية، وسط تنوع في الفعاليات، من العرضة والأزياء التقليدية والقهوة السعودية، إلى اللقاءات والبرامج الجماهيرية، فيما اختارت أندية أخرى استحضار المناسبة عبر رسائل ربطت الرياضة بمسيرة التحول والتنمية التي تعيشها المملكة.

كاراسكو لاعب الشباب بالزي السعودي (نادي الشباب)

وكانت الصورة الأكثر لفتاً للأنظار من نصيب اللاعبين الأجانب؛ فالنجوم الذين اعتاد الجمهور مشاهدتهم بقمصان أنديتهم وفي أجواء المنافسة، ظهروا بصورة مختلفة تماماً، مرتدين الزي السعودي ومتوشحين بالبشت، وممسكين بالسيوف، قبل أن يحاول بعضهم مجاراة إيقاع العرضة وحركاتها إلى جانب زملائهم السعوديين.

وحملت تلك المشاهد بعداً يتجاوز الصورة التذكارية؛ ففي دوري بات يجمع لاعبين من عشرات الجنسيات، تحولت المناسبة إلى فرصة يتعرف من خلالها القادمون من ثقافات مختلفة على تفاصيل الموروث السعودي، ويشاركون فيه بدلاً من الاكتفاء بمشاهدته.

تين يدفاي لاعب الشباب في لقطة معبرة خلال احتفالات النادي (نادي الشباب)

ولم تقتصر المناسبة على أندية الدوري السعودي، إذ امتدت الاحتفالات والرسائل إلى مختلف درجات كرة القدم في البلاد.

ودعا الفيصلي أهالي حرمة إلى حضور فعاليات اليوم الوطني في «حرمة التاريخية»، بينما استحضر التعاون مسيرة توحيد المملكة وما تشهده من تقدم وازدهار، مؤكداً في رسالته أهمية مواصلة العمل وخدمة الوطن.

وفي الشرقية، حضرت المناسبة في رسائل الاتفاق والخليج؛ إذ رفع رئيس الاتفاق سامر بن حسن المسحل التهاني بهذه المناسبة، بينما ركز الخليج في رسالتي رئيس مجلس إدارته أحمد بن علي الخريدة والرئيس التنفيذي علي بن حسن الحسن على التحولات التي يشهدها القطاع الرياضي، وما أتاحته رؤية السعودية 2030 من تطوير للمنظومة الرياضية وتعزيز دور الأندية في خدمة الرياضة والمجتمع والاستثمار في المواهب والكفاءات.

وسارت أندية الشباب والفيحاء وأبها في الاتجاه ذاته، مستحضرة في رسائلها معاني الوحدة والبناء والاعتزاز بتاريخ المملكة، فيما ربط الفيحاء بين ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم وبين تعزيز حضور الرياضة السعودية على الساحة الدولية، وركز أبها على مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.

الأطفال شاركوا احتفالات الأندية باليوم الوطني (نادي الفيصلي)

وامتدت الصورة إلى القطاع الرياضي والاستثماري أيضاً، إذ حملت رسالة رئيس مجلس إدارة «تمويل الأولى» منصور بن إبراهيم العفالق حديثاً عن المكانة التي وصلت إليها المملكة في استضافة المناسبات والبطولات الرياضية الكبرى، وما صاحب ذلك من تمكين للكفاءات الوطنية وتعزيز للحضور السعودي في المحافل الدولية.

وبين البيانات الرسمية والفعاليات الجماهيرية، بقيت الصورة الأكثر اختلافاً قادمة من داخل الأندية نفسها... لاعب أجنبي يتعلم طريقة ارتداء العقال، وآخر يضع البشت على كتفيه، وثالث يرفع السيف، ومجموعة تحاول ضبط خطواتها على إيقاع العرضة السعودية.

وفي موسم تتنافس فيه الأندية على النقاط والانتصارات، أوقف اليوم الوطني سباق الكرة لبعض الوقت، ووحّد المشهد بألوانه وتفاصيله.

البشت بدلاً من قميص المباراة، والسيف بدلاً من الكرة، والعرضة بدلاً من احتفالية الهدف... وفي اليوم الوطني، تحدثت الكرة السعودية لغة واحدة، حتى وإن اختلفت ألوان أنديتها وجنسيات نجومها.