خليجي 27: البحرين تدشن حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة قطر

تتواصل الخميس منافسات بطولة كأس الخليج الـ27 المقامة في جدة بمباراتين، حيث تخوض قطر مواجهة قوية مع البحرين حاملة اللقب في المجموعة الثانية، فيما يدشّن منتخب الإمارات مشواره أمام اليمن بشعار تحقيق بداية قوية تؤكد طموحاته المعلنة بالمنافسة على اللقب.

وأشعل مدرب البحرين الكرواتي دراغان تالاييتش الأجواء بتصريحات أكد فيها نوايا البحرين في الحفاظ على اللقب بقوله: «المنتخب البحريني سيكون آخر العائدين من جدة لأننا سنحافظ على اللقب».

وأضاف: «سنواجه منتخباً مقبلاً من المشاركة في كأس العالم، ولكن لدي الثقة الكاملة في اللاعبين كلهم».

ويعتمد تالاييتش على مجموعة من أبرز العناصر التي حققت لقب النسخة السابقة، على غرار الحارس إبراهيم لطف الله، ووليد الحيام، ومهدي حميدان، وكميل الأسود، وعلي مدن.

وتبدو الضغوط أكبر على المنتخب القطري، المطالب بالعودة إلى الواجهة الخليجية بعد غياب عن التتويج منذ 2014، وذلك بعد ظهوره غير المرضي في المونديال الأخير في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيخوض مدربه الإسباني لوبيتيغي مهمته الخليجية الأولى، حيث يطمح إلى محو الصورة التي ظهر فيها في كأس العالم عندما ودع من دور المجموعات.

وقال لوبيتيغي: «المونديال أضحى من الماضي، ونفكر الآن في المستقبل. لسنا هنا من أجل أن نحضر لكأس آسيا، بل نضع جل تركيزنا على كأس الخليج، وهدفنا أن ننافس، لكننا نتعامل مع البطولة خطوة خطوة، ونركز حالياً على ضربة البداية أمام منتخب قوي وصعب نعرفه جيداً».

ويعوّل «العنابي» على الاستقرار من خلال محافظة الجهاز الفني على توليفة الحرس القديم التي خاضت المونديال، وأسهمت في تحقيق إنجاز لقبي كأس آسيا 2019 في الإمارات و2023 في الدوحة.

ويضع منتخب قطر ثقة كبيرة في نجمه الأول أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا مرتين من قبل، وهدافه التاريخي المعز علي، إلى جانب أصحاب الخبرة على غرار خوخي بوعلام وبيدرو ميغيل والقائد حسن الهيدوس.

وخلال النسخ السابقة من البطولة، التقى المنتخبان القطري والبحريني في 19 مباراة، حقق كل منهما الفوز في خمس مواجهات، بينما انتهت تسع مباريات بالتعادل، وسجل المنتخب القطري 16 هدفاً مقابل 12 للبحرين.

وفي المباراة الثانية تدخل الإمارات النسخة الحالية وهي ترفع سقف طموحاتها وهدفها التأهل إلى النهائي على الأقل.

أكرم عفيف لاعب قطر خلال التدريبات (الاتحاد القطري)

وعانى «الأبيض» في النسخ الثلاث الأخيرة من نتائج سلبية غير مسبوقة، بعدما ودع بطل 2007 و2013 من دور المجموعات، ولم يعرف طعم الفوز في آخر ثماني مباريات منذ تخطيه اليمن بثلاثية نظيفة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في «خليجي 24».

وبعد حصده 3 نقاط ثم تعرضه لخسارتين في نسخة الدوحة، سجل في 2023 في العراق أسوأ مشاركة في تاريخه برصيد نقطة من تعادل وخسارتين، ثم نقطتين في النسخة الماضية في الدوحة بعد خسارة وتعادلين.

وقال المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش محدداً أهداف المنتخب الذي يقوده في أول مهمة منذ تعيينه في أغسطس (آب) بديلاً للروماني كوزمين أولاريو: «ستكون المنافسة في البطولة كبيرة، وتحدياً كبيراً لنا ولي شخصياً، مجموعتنا تضم اليمن وقطر والبحرين، وهدفنا الأول هو التأهل من دور المجموعات، ثم سنمضي بعد ذلك خطوة بخطوة، ومتأكد أننا نستطيع القيام بما نخطط له».

وتابع: «تحدثت مع اللاعبين وشرحت لهم ما هو هدفنا الأول، وسنقاتل لنكون الأبطال، وعلينا أن نضع في ذهننا أننا نستطيع تحقيق كل شيء، لأننا نملك فريقاً جيداً».

وأكد أنجح مدرب في تاريخ منتخب كرواتيا بعدما قاده إلى وصافة مونديال 2018 وبرونزية 2022: «أنا أيضاً مثل جمهور الإمارات متعطش للبطولات، وأريد مواصلة عملي الناجح والقتال من أجل اللقب».

وسيكون الرهان على داليتش (59 عاماً) وخبرته الخليجية بعدما سبق له قيادة الفيصلي والهلال في السعودية والعين الإماراتي، لقيادة مجموعة مجربة من اللاعبين تضم 16 لاعباً مجنساً، ولعب معظمهم في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026، التي فشل من خلالها «الأبيض» في تكرار إنجاز الصعود للحدث الكروي العالمي للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا بخسارته في الملحق الآسيوي أمام العراق.