البعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية: «عزنا بطبعنا»

احتفى الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين بذكرى اليوم الوطني للمملكة، تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، الأربعاء، في فندق كونراد بمدينة ناغويا اليابانية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ جوعان بن حمد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز بن أحمد باعشن، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وأعضاء الوفد السعودي، وسفراء الدول العربية والإسلامية واللجنة المنظمة للدورة.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات والأناشيد الوطنية، إضافة إلى فيلم وثائقي يحكي تاريخ توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز.
ورفع الأمير فهد بن جلوي في الكلمة التي ألقاها، ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية المشاركة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني.
ونقل خلال الكلمة، تحيات الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك، لحضورالحفل، وأعضاء البعثة الرياضية السعودية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في قادم المنافسات.
وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للحضور، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد، مشيداً بالجهود التي يبذلها لتطوير الرياضة في القارة، وقال: «يقدم المجلس الأولمبي برئاسة الشيخ جوعان بن حمد عملاً مميزاً تسعى قارات عدة إلى تقديم عمل مماثل له، ونتمنى لهم التوفيق، ونشكره على الحضور ومشاركتنا الاحتفال باليوم الوطني».