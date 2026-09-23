البعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية: «عزنا بطبعنا»

عاود المنتخب السعودي تحت 21 عاماً، مساء الأربعاء، تدريباته في اليابان، استعداداً لمواجهة أوزبكستان الجمعة ضمن الدور ربع النهائي من منافسات لعبة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا.

وبين لويجي دي بياجو مدرب المنتخب السعودي أن مباراة أوزبكستان ستكون صعبة على اعتبار أن هذا المنتخب يشهد تطوراً كبيراً في أدائه خلال السنوات الأخيرة، مبيناً في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» ثقته في قدرة لاعبي المنتخب السعودي على تقديم أفضل ما لديهم في هذه البطولة.

من جهة ثانية انتزع فريق السعودية ميداليتين فضيتين، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة الأربعاء.

وجاءت الفضية السعودية الأولى بواسطة لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، زياد الفالح، بعد أن جاء بالمركز الثاني في الترتيب العام للعبة غران توريزمو 7، برصيد 25 نقطة.

وأحرز لاعب فريق السعودية للكاراتيه، سند سفياني، المركز الثاني والميدالية الفضية، لمنافسات وزن 84 كلغم، وهو الذي تأهل بعد فوزه في ربع النهائي على تايلند 5 – 0، ثم تغلبه على إندونيسيا في نصف النهائي 8 – 2.

سند سفياني انتزع فضية الكاراتيه (الشرق الأوسط)

وارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في رابع أيام الدورة، إلى 4 ميداليات (فضيتان، وبرونزيتان)، ثلاث منها في رياضة الكاراتيه التي اختتمت مشاركتها بالدورة، والأخيرة في الرياضات الإلكترونية التي توجد في منافسات الغد بداية من التاسعة صباحاً في مسابقة فايتنغ غيمز التي تتكون من ألعاب تيكن 8 وستريت فايتر 8 وكينغ أوف فايترز 15.

وعلى صعيد متصل سجّل اللاعب محمد آل نصفان، الفوز التاريخي الأول للاسكواش السعودية، في دورات الألعاب الآسيوية، بعد تغلبه ضمن منافسات دور الـ32، على نظيره الصيني بينغ لين تشو بثلاثية نظيفة.

ويلاقي آل نصفان والذي يعد أصغر لاعب بالمسابقة وتصنيفه 16 – 32 في الترتيب العام للمسابقة، نظيره الباكستاني محمد عرفان المصنف بين المراكز 5 – 8، عند الثامنة والنصف من صباح الخميس بتوقيت المملكة، ضمن منافسات دور الـ16.

يذكر أن مشاركة الاسكواش في النسخة الحالية من «الآسياد»، هي المشاركة الثانية، بعد «آسياد غوانزو 2010».

ويدشن فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته عندما يوجد في منافسات اليوم الأول لأم الألعاب، الخميس، في ملعب بالوما ميزوهو بناغويا.

الفالح على منصة التتويج (الشرق الأوسط)

وتشارك العداءتان مياسة آل ذكر الله وهبة محمد في تصفيات سباق 100م سيدات، في تمام الساعة 1:49 ظهراً بتوقيت المملكة، على أن يدخل العداءان عبد الله أبكر وناصر محمد تصفيات 100م عند الثانية ظهراً.

وقال علي الشيخي رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى إن المنتخب السعودي يمر بمرحلة بناء وتجديد، وإن هذا لا يعني عدم وجود أي طموح في تسجيل منجز في الدورة الآسيوية الحالية.

وبين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن الاتحاد يعمل مع اللجنة الأولمبية على استراتيجية خاصة من أجل صناعة واكتشاف أسماء ومواهب من الفئات السنية من خلال مراكز في عدة مناطق منها المدينة المنورة وجازان وبيشة، مبدياً تفاؤلاً بأن تواصل أم الألعاب مسيرتها في المنجزات مستقبلا.

وأوضح أن ألعاب القوى دائماً ما تكون مرشحة لحصد ميداليات، مشدداً على ثقته بالأسماء التي ستشارك، وأن عامل السن كان مانعاً لمشاركة بعض لاعبي النخبة لكونهم من الفئات السنية.