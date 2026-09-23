مانشيني يستقر على تشكيلته إيطاليا بمواجهة بلجيكا

تتضح ملامح التشكيلة الأساسية التي سيعتمدها روبرتو مانشيني في أولى مباريات إيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية أمام بلجيكا، حيث من المتوقع أن يقود خط الهجوم كل من فرانشيسكو بيو إسبوزيتو ونيكولو زانيولو ودانييل مالديني.

وتقام المباراة على ملعب «الأولمبيكو» في روما الجمعة في تمام الساعة 45ر19 بتوقيت المملكة المتحدة (45ر20 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي).

وتضم المجموعة أيضاً منتخبي فرنسا وتركيا، اللذين سيتواجهان في المباراة الأخرى المقررة في اليوم ذاته.

ويعتزم مانشيني اعتماد خطة 4 / 3 / 3، إلا أنه يواجه خيارات مفروضة عليه، نظراً لغياب كل من فيديريكو ديماركو وبريان كريستانتي وماركو باليسترا بسبب الإصابة، إلى جانب إيقاف أليساندرو باستوني.

ولا يزال مهاجم إنتر، بيو إسبوزيتو، المرشح الأبرز، مقارنةً بمويس كين، لقيادة خط الهجوم، غير أن هناك خيارات عديدة متاحة لإكمال الثلاثي الهجومي.

ووفقاً لصحيفة «كورييري ديلو سبورت»، يبدو أن زانيولو، في الجهة اليمنى، ومالديني، في الجهة اليسرى، هما الخياران الأرجح، بدلاً من نيكولو كامبياغي وجياكومو راسبادوري.

وتُعد هذه خطوة كبيرة بالنسبة لزانيولو، الذي غاب عن استدعاءات المنتخب الوطني تماماً طوال العامين الماضيين.

ويبدو أن خط الوسط قد حُسم أمره، حيث سيشارك أليساندرو رومانو في مباراته الأولى مع المنتخب الإيطالي بدلاً من صامويلي ريتشي، محاطاً باثنين من الحرس القديم نيكولو باريلا وساندرو تونالي.

وبات بإمكان ريكاردو كالافيوري أخيراً السير على نهجه مع ارسنال باللعب في مركز المدافع الأيسر بدلاً من قلب الدفاع، مع ضمان مشاركة جيانلوكا مانشيني أيضاً.

وتتمثل الشكوك الوحيدة المتبقية في المفاضلة بين جيوفاني دي لورينزو ومايكل كايودي لشغل مركز المدافع الأيمن، حيث يُعد لاعب نابولي المخضرم هو المرشح الأوفر حظاً، أما في العمق الدفاعي، فسيعتمد الأمر بشكل كبير على جاهزية جورجيو سكالفيني البدنية.

وفي حال عدم جاهزية مدافع أتالانتا، فقد يحل محله دييغو كوبولا.