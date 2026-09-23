«أبطال أوروبا للسيدات»: ليون يفوز «بالثمانية»... وروما يتعادل

بدأ فريق أولمبيك ليون الفرنسي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات لكرة القدم مشواره في المسابقة القارية هذا الموسم بفوز كاسح خارج أرضه على سيرفيت السويسري بنتيجة 8/ صفر، الأربعاء.
تقدم ليون بهدف ذاتي مبكر، سجلته لايا باليستي لاعبة سيرفيت بالخطأ في مرمى فريقها بعد مرور 8 دقائق.
وسجلت ماري أنطوانيت كاتوتو ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 28 و40 و47، وأضافت ميلشي دومورناي هدفين في الدقيقتين 45+1 و55.
واستفاد العملاق الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا 8 مرات بهدف ذاتي جديد، سجلتها ماجدالينا سوبال بالخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة 68.
واختتمت إيناس بن يحيى مهرجان الأهداف في الدقيقة 89.
وفي نفس التوقيت، تعادل لوفين البلجيكي مع ضيفه إيه إس روما الإيطالي دون أهداف.
وتقام مرحلة الدوري في عامها الثاني بمشاركة 18 فريقاً، يتنافسون على مدار ست جولات، بعدها تتأهل أول أربعة أندية مباشرة لدور الثمانية، بينما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثاني عشر مواجهات إقصائية فاصلة خلال شهر فبراير (شباط).
وتنطلق الجولات الست مرحلة الدوري في 22 سبتمبر (أيلول) وتستمر منافساتها حتى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقام نهائي البطولة على الملعب الوطني بالعاصمة البولندية وارسو، في أواخر مايو (أيار).