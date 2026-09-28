حسام حسن ينهي الجدل: اتفقت مع صلاح على الغياب... وتصريحاتي عن الشناوي أسيء فهمها

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني فضل إراحة محمد صلاح قائد الفريق خلال مواجهة جنوب السودان بسبب أرضية الملعب ذات النجيل الصناعي، مشدداً على أن سلامة اللاعبين تأتي في المقام الأول.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الاثنين في جوبا إنه سعيد بالوجود في جنوب السودان، ومؤكداً أن مصر كانت وستظل حاضنة لأشقائها.

وأضاف: «صلاح يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب المصري ومن أهم اللاعبين في العالم، وقرار إراحته جاء بعد مناقشة الأمر معه بسبب أرضية النجيل الصناعي، صلاح تحدث معي في هذا الأمر قبل مباراة أنغولا ووافقنا على إراحته. نحتاج إليه في المباريات المقبلة، وسلامة أي لاعب لدي تأتي في المقام الأول».

وشدد المدير الفني للمنتخب المصري على ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين، مؤكداً احترامه لكل عناصر الفريق وعلى رأسهم صلاح باعتباره لاعباً مهماً ومؤثراً.

وأشاد حسام حسن بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم ووصفه بأنه لاعب كبير وواعد، مؤكداً ثقته في قدراته.

وعن مواجهة جنوب السودان، قال المدير الفني للمنتخب المصري إن فريقه جاهز للتعامل مع أرضية الملعب ودرجة الحرارة، مشدداً على صعوبة المنافسة في القارة الأفريقية، وقال أيضاً: «لا توجد مباراة سهلة في أفريقيا الآن».

في سياق آخر، قال حسام حسن إن تصريحاته بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب جرى فهمها بشكل خاطئ، مشدداً على احترامه لجميع اللاعبين وتقديره لما قدمه الحارس الدولي مع منتخب بلاده.

وتابع حسام حسن بأن حديثه عن الشناوي لم يكن يقصد به التقليل من شأن الحارس، موضحاً أنه كان يتحدث عن إصابته في الكتف خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «تصريحاتي عن محمد الشناوي فُهمت بشكل خاطئ، أنا أحترم الجميع، وقلت إن الشناوي وقتها كان مصاباً في الكتف، ولا أقصد التقليل من أي فرد».

وتابع: «كل اللاعبين إخوتي وأبنائي، والشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب ونثق فيه وفي جميع الحراس».

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على تقديره للاعبين أصحاب الخبرات، وكذلك العناصر الموجودة حالياً مع المنتخب والغائبين عنه، مشيراً بشكل خاص إلى محمد هاني لاعب الأهلي.

وختم حسام حسن تصريحاته في هذا الصدد: «كل التقدير للاعبين الكبار مثل محمد هاني والموجودين واللاعبين الغائبين».

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، الثلاثاء، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، علماً بأن الفراعنة استهلوا المشوار بالتعادل السلبي مع أنغولا في القاهرة، يوم الجمعة الماضي.