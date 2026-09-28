خاكبو خارج معسكر «الطواحين» للإصابة

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، الاثنين، أن المهاجم كودي خاكبو اضطر للغياب عن مباراتي منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية ضد اليونان وصربيا بسبب الإصابة.

وأصيب خاكبو، الذي سجل 25 هدفاً في 56 مباراة مع المنتخب الهولندي، في كاحله خلال الفوز 2-1 على صربيا، الأحد، في بلغراد، واضطر للخروج من الملعب بعد 17 دقيقة من انطلاق المباراة ضمن دوري الأمم بعد تدخل قوي من ساشا لوكيتش.

وقال الاتحاد الهولندي إنه سيعود إلى ناديه ليفربول، وإن المدرب الجديد تشافي هرنانديز لن يستدعي بديلاً له.

وسجل خاكبو هدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام ألمانيا في دوري الأمم، الأسبوع الماضي، وذلك في المباراة الأولى لهولندا منذ كأس العالم والأولى للمدرب تشافي.

وتلعب هولندا ضد اليونان في سالونيك يوم الخميس المقبل، تليها مباراة على أرضها ضد صربيا في آيندهوفن يوم الأحد المقبل.

وبذلك سيغيب خاكبو عن العودة إلى «ملعب فيليبس»، حيث لعب في صفوف آيندهوفن قبل انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز.