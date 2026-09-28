إيفنبرغ نجم ألمانيا السابق: على كلوب مواجهة الانتقادات

قال ستيفان إيفنبرغ، النجم السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن الفريق يواجه مستقبلاً صعباً، رغم حالة الحماس والسعادة بتولي يورغن كلوب، المدرب الجديد، مهامه.

وكتب إيفنبرغ في مقال عبر بوابة «تي أونلاين» الإخبارية: «لكل من كان يتمنى شيئاً مختلفاً؛ أخشى القول: مرحباً بكم في الواقع. لم يعد من الممكن إنكار ذلك الواقع أو تجميله. ألمانيا لم تعد قوة كروية عظمى، بل مجرد فريق عادي».

وأشار إلى أنه بالنظر إلى أداء المنتخب الألماني في المباراة التي خسرها أمام اليونان 0 - 1، الأحد، فإن الفريق لا يعدّ سوى مجرد فريق متواضع المستوى، وفق وصفه.

ولم يسلم كلوب أيضاً من انتقادات إيفنبرغ، وقال عنه: «يجب على المنتخب الألماني، وكذلك كلوب وطاقمه التدريبي، مواجهة الانتقادات الموجهة إليهم لعدم امتلاكهم رداً على هذا الأسلوب الدفاعي المعروف، وفشلهم في إيجاد حل له».

يُذكر أن كلوب تولى المسؤولية خلفاً ليوليان ناغلسمان عقب الخروج المخيب للآمال من كأس العالم هذا العام من دور الـ32، ثم جاءت الهزيمة أمام اليونان بعد التعادل بنتيجة 1 - 1 مع هولندا.

ورغم إقرار إيفنبرغ بأنه لا يمكن توقع تقديم المنتخب كرة قدم ممتعة بعد فترة إعداد قصيرة كهذه، فإنه أبدى قلقه إزاء أداء الفريق.

وقال: «المباراة الثانية، على وجه الخصوص، أعادت للأذهان كثيراً من العروض التي قدمها الفريق تحت قيادة أسلاف كلوب في السنوات الأخيرة، لم يكن هناك أي تقدم ملموس أو نهج تكتيكي جديد، وهذا الأمر مقلق للغاية رغم كل الوعود».