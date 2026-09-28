إيقاف مبابي «الصغير» 3 مباريات للاعتداء على المنافس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، عن إيقاف إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي، لمدة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا لحصوله على بطاقة حمراء في خسارة فريقه أمام ريال بيتيس الإسباني في الجولة الأولى.

وضرب مبابي نظيره ناتان لاعب بيتيس بالمرفق في مباراة انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3 - 2 منذ ثلاثة أسابيع.

ورصدت لقطات الفيديو، ناتان، وهو يتفوه بكلمات أثناء مروره خلف مبابي.

وكانت هذه المباراة هي الثالثة لإيثان البالغ من العمر 19 عاماً في دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

وستحرم عقوبة الإيقاف إيثان مبابي من خوض مباراة ليل خارج أرضه أمام آرسنال في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ومواجهة غلاطة سراي التركي في فرنسا، وبودو غليمت في النرويج، وسيعود لصفوف فريقه عندما يستضيف بايرن ميونخ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويوجد مبابي حالياً مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، التي تستضيفها ألبانيا وصربيا بشكل مشترك في يونيو (حزيران) 2027.