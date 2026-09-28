عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إيقاف مبابي «الصغير» 3 مباريات للاعتداء على المنافس

إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي (إ.ب.أ)
إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي (إ.ب.أ)
TT
TT

إيقاف مبابي «الصغير» 3 مباريات للاعتداء على المنافس

إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي (إ.ب.أ)
إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الاثنين، عن إيقاف إيثان مبابي لاعب وسط ليل الفرنسي، لمدة ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا لحصوله على بطاقة حمراء في خسارة فريقه أمام ريال بيتيس الإسباني في الجولة الأولى.

وضرب مبابي نظيره ناتان لاعب بيتيس بالمرفق في مباراة انتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 3 - 2 منذ ثلاثة أسابيع.

ورصدت لقطات الفيديو، ناتان، وهو يتفوه بكلمات أثناء مروره خلف مبابي.

وكانت هذه المباراة هي الثالثة لإيثان البالغ من العمر 19 عاماً في دوري أبطال أوروبا، علماً بأنه الشقيق الأصغر لكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

وستحرم عقوبة الإيقاف إيثان مبابي من خوض مباراة ليل خارج أرضه أمام آرسنال في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، ومواجهة غلاطة سراي التركي في فرنسا، وبودو غليمت في النرويج، وسيعود لصفوف فريقه عندما يستضيف بايرن ميونخ في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويوجد مبابي حالياً مع منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عاماً للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، التي تستضيفها ألبانيا وصربيا بشكل مشترك في يونيو (حزيران) 2027.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال أوروبا الدوري الفرنسي سويسرا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

رياضة عالمية البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)

«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

تأهل البولندي هوبرت هوركاتش لنهائي بطولة تشنغزو للتنس بعد فوز صعب على الكندي دينيس شابوفالوف في قبل النهائي، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (تشنغزو (الصين))
رياضة عالمية مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

دافع بول كوك، رئيس الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، عن موقف اتحاده وتعامله مع المباراة المثيرة للجدل لمنتخب آيرلندا أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
رياضة عالمية الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
رياضة عالمية

دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

عاد المدافع باتريك دورغو إلى ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا تتألق في ناغويا (رويترز)
رياضة عالمية

«آسياد 2026»: إيالا تتألق في ملعب مغطى... والأمطار تُربك الكريكيت

استهلت نجمة التنس الفلبينية أليكس إيالا مشوارها نحو الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بفوز مقنع.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عالمية الروسي دانييل ميدفيديف إلى نهائي بطولة «هانغزو» في الصين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«دورة هانغزو»: ميدفيديف يصعد لمواجهة روبليف في «نهائي روسي خالص»

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي «بطولة هانغزو للتنس - فئة 250 نقطة» في الصين؛ بالفوز على مواطنه رومان سافولين بنتيجة 7 - 5 و6 - 4، الاثنين...

«الشرق الأوسط» (هانغزو (الصين))
الرياضة رياضة عالمية

«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
TT
TT

«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)
البولندي هوبرت هوركاتش إلى نهائي «تشنغزو» (أ.ف.ب)

تأهل البولندي هوبرت هوركاتش لنهائي بطولة تشنغزو للتنس بعد فوز صعب على الكندي دينيس شابوفالوف في قبل النهائي، الاثنين.

لم يحافظ شابوفالوف على تقدمه في المجموعة الأولى بنتيجة 7 - 6 (10 - 8)، ليقلب هوركاتش الطاولة على منافسه بالفوز 6 - 3، و6 - 3، لينتزع بطاقة التأهل بفوز ماراثوني بعد مباراة امتدت ساعتين و26 دقيقة.

وسيلعب هوبرت هوركاتش في النهائي ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الثلاثاء، حيث يتفوق الإسباني بنتيجة 4 - 2 في المواجهات المباشرة بينهما.

ويستعد اللاعب البولندي لخوض النهائي رقم 13 في مسيرته، والتاسع له على الملاعب الصلبة، أما فوكينا (27 عاماً) سيخوض النهائي التاسع في مسيرته.

وكان الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا قد بلغ النهائي بعدما تغلب على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 - 6، و6 - 4، و6 - 3، الاثنين في المربع الذهبي، ليصبح على مسافة انتصار واحد من إحراز لقبه الثاني في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

وخاض دافيدوفيتش فوكينا أول بطولة له منذ مشاركته في بطولة أوماج في يوليو (تموز) الماضي.

ووصل اللاعب الإسباني إلى الدور قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة، قبل أن يدفعه باسيلاشفيلي إلى خوض مجموعة ثالثة للمرة الأولى في البطولة.

واستعاد دافيدوفيتش فوكينا المصنف الثاني، توازنه بعد بداية بطيئة ليحسم الفوز في مباراة استغرقت ساعتين.

وخسر دافيدوفيتش فوكينا 5 مباريات نهائية متتالية في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، قبل أن يحرز لقبه الأول في مسيرته عندما تُوج ببطولة مايوركا في يونيو (حزيران) الماضي.

مواضيع
الرياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
TT
TT

رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)
مواجهة آيرلندا أمام إسرائيل في المجر أثارت جدلاً كبيراً (د.ب.أ)

دافع بول كوك، رئيس الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، عن موقف اتحاده وتعامله مع المباراة المثيرة للجدل لمنتخب آيرلندا أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، وقال إن اتحاده أدار الموقف بشكل جيد للغاية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنتخب الآيرلندي فاز على إسرائيل 3/صفر، الأحد، وهي المباراة التي كان مصيرها معلقاً في صباح اليوم السابق لها، بعدما أعلن حارس مرمى آيرلندا، جافين بازونو، عدم جاهزيته للمشاركة، ثم نشر عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام» أنه يرى أن المشاركة في المباراة ستكون تصرفاً خاطئاً.

وقال كوك في تصريحات عقب المباراة: «أعتقد أننا تعاملنا مع أحداث الأسبوع بشكل جيد للغاية، وقبل الخوض في التفاصيل، أرى أنه عند النظر إلى الشجاعة والأداء والسلوك الذي أظهروه، فإن كل من حضر هنا الليلة، ويزيد عددهم على 20، قد مثلوا الأمة والبلاد والمنظمة الكروية بأفضل صورة».

وأضاف: «علينا أن نشعر بفخر كبير لتجاوزهم الصعوبات التي واجهوها».

وقال كوك إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يبلغ اتحاده بشيء محدد حول طبيعة العقوبات المحتملة بخلاف ما تنص عليه اللوائح الرسمية، مشيراً إلى قضية استبعاد ساوثهامبتون من منافسات المباريات الفاصلة بدوري البطولة (شامبيونشيب) في الموسم الماضي بسبب فضيحة تجسس، وقال: «لقد ذاق ساوثهامبتون طعم العقوبة غير المتوقعة مسبقاً».

واختتم كوك تصريحاته قائلاً: «نحن مكلفون بالعمل لما فيه مصلحة الكرة الآيرلندية ومستقبلها».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية أخبار إسرائيل آيرلندا
الرياضة رياضة عالمية

دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
TT
TT

دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)
الدنماركي باتريك دورغو أصيب بمواجهة ويلز (أ.ب)

عاد المدافع باتريك دورغو إلى ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، فيما سيواصل برونو فيرنانديز، قائد الفريق، اللعب مع منتخب البرتغال رغم الشكوك حول جاهزيته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن دورغو تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز الدنمارك على ويلز، الأحد، وأكد مانشستر يونايتد أنه سيعود إلى الفريق بعد تصريحات مدرب الدنمارك، بريان ريمر، بأن اللاعب تعرض للإصابة.

وقال المنتخب الدنماركي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «للأسف سيغادر باتريك دورغو معسكر الفريق بسبب الإصابة».

وكان فيرنانديز قد تم استبعاده من قائمة منتخب البرتغال الذي فاز على النرويج، وذلك بعدما لعب 89 دقيقة أمام ويلز الأسبوع الماضي، لكن خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، يأمل في أن يتمكن لاعب خط الوسط من المشاركة في مباراة يوم الخميس.

وقال مانشستر يونايتد إنه من المرجح أن يعود فيرنانديز للمشاركة مع المنتخب البرتغالي في مواجهة الدنمارك.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية مانشستر يونايتد بريطانيا