«دورة هانغزو»: ميدفيديف يصعد لمواجهة روبليف في «نهائي روسي خالص»

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف لنهائي «بطولة هانغزو للتنس - فئة 250 نقطة» في الصين؛ بالفوز على مواطنه رومان سافولين بنتيجة 7 - 5 و6 - 4، الاثنين.

وبذلك يحقق ميدفيديف فوزه رقم 350 في مسيرته على الملاعب الصلبة، ويعدّ رابع أعلى رصيد من الانتصارات على هذا النوع من الملاعب بين لاعبي التنس الحاليين.

وصعد النجم الروسي لمواجهة مواطنه آندريه روبليف الذي فاز على الفرنسي كيريان جاكيه بنتيجة 7 - 6 و6 - 1، في وقت سابق الاثنين.

وسيخوض ميدفيديف النهائي الرابع له في 2026، بعد أن توج بلقبي «بريسبين» و«دبي»، بينما حل وصيفاً في بطولة «إنديان ويلز للأساتذة - فئة 1000 نقطة».

وبات أمام ميدفيديف (30 عاماً) فرصة قوية للعودة إلى المشاركة في البطولة الختامية للموسم، حيث يحتل حالياً المركز الـ8 في سباق التأهل المباشر إلى تورينو.

ورغم تفوق ميدفيديف على روبليف بنتيجة 7 - 2 في المواجهات المباشرة بينهما، فإنهما لم يلتقيا منذ البطولة الختامية للموسم في عام 2023.

ويسعى ميدفيديف إلى حصد اللقب الـ24 في مسيرته خلال نهائي «هانغزو» الثلاثاء، بينما يطمح روبليف إلى الفوز باللقب الـ19 في مسيرته الاحترافية.

وسيخوض روبليف، المصنفُ الـ24 عالمياً، المباراة النهائية الـ31 في مسيرته ضمن بطولات «الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين»، والثالثة له هذا الموسم، كما أنها الأولى له على الملاعب الصلبة منذ «بطولة الدوحة» عام 2025.