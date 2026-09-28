دورغو يعود لمان يونايتد... وبرونو فيرنانديز جاهز للمشاركة أمام الدنمارك

عاد المدافع باتريك دورغو إلى ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، فيما سيواصل برونو فيرنانديز، قائد الفريق، اللعب مع منتخب البرتغال رغم الشكوك حول جاهزيته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن دورغو تعرض لإصابة في الفخذ خلال فوز الدنمارك على ويلز، الأحد، وأكد مانشستر يونايتد أنه سيعود إلى الفريق بعد تصريحات مدرب الدنمارك، بريان ريمر، بأن اللاعب تعرض للإصابة.

وقال المنتخب الدنماركي عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «للأسف سيغادر باتريك دورغو معسكر الفريق بسبب الإصابة».

وكان فيرنانديز قد تم استبعاده من قائمة منتخب البرتغال الذي فاز على النرويج، وذلك بعدما لعب 89 دقيقة أمام ويلز الأسبوع الماضي، لكن خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق، يأمل في أن يتمكن لاعب خط الوسط من المشاركة في مباراة يوم الخميس.

وقال مانشستر يونايتد إنه من المرجح أن يعود فيرنانديز للمشاركة مع المنتخب البرتغالي في مواجهة الدنمارك.