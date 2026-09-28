«دورة تشنغزو»: هوركاتش يصعد لمواجهة فوكينا في النهائي

تأهل البولندي هوبرت هوركاتش لنهائي بطولة تشنغزو للتنس بعد فوز صعب على الكندي دينيس شابوفالوف في قبل النهائي، الاثنين.

لم يحافظ شابوفالوف على تقدمه في المجموعة الأولى بنتيجة 7 - 6 (10 - 8)، ليقلب هوركاتش الطاولة على منافسه بالفوز 6 - 3، و6 - 3، لينتزع بطاقة التأهل بفوز ماراثوني بعد مباراة امتدت ساعتين و26 دقيقة.

وسيلعب هوبرت هوركاتش في النهائي ضد الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الثلاثاء، حيث يتفوق الإسباني بنتيجة 4 - 2 في المواجهات المباشرة بينهما.

ويستعد اللاعب البولندي لخوض النهائي رقم 13 في مسيرته، والتاسع له على الملاعب الصلبة، أما فوكينا (27 عاماً) سيخوض النهائي التاسع في مسيرته.

وكان الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا قد بلغ النهائي بعدما تغلب على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4 - 6، و6 - 4، و6 - 3، الاثنين في المربع الذهبي، ليصبح على مسافة انتصار واحد من إحراز لقبه الثاني في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

وخاض دافيدوفيتش فوكينا أول بطولة له منذ مشاركته في بطولة أوماج في يوليو (تموز) الماضي.

ووصل اللاعب الإسباني إلى الدور قبل النهائي دون خسارة أي مجموعة، قبل أن يدفعه باسيلاشفيلي إلى خوض مجموعة ثالثة للمرة الأولى في البطولة.

واستعاد دافيدوفيتش فوكينا المصنف الثاني، توازنه بعد بداية بطيئة ليحسم الفوز في مباراة استغرقت ساعتين.

وخسر دافيدوفيتش فوكينا 5 مباريات نهائية متتالية في بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، قبل أن يحرز لقبه الأول في مسيرته عندما تُوج ببطولة مايوركا في يونيو (حزيران) الماضي.