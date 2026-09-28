رئيس الاتحاد الآيرلندي يدافع عن تعامله مع مباراة إسرائيل

دافع بول كوك، رئيس الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم، عن موقف اتحاده وتعامله مع المباراة المثيرة للجدل لمنتخب آيرلندا أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، وقال إن اتحاده أدار الموقف بشكل جيد للغاية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنتخب الآيرلندي فاز على إسرائيل 3/صفر، الأحد، وهي المباراة التي كان مصيرها معلقاً في صباح اليوم السابق لها، بعدما أعلن حارس مرمى آيرلندا، جافين بازونو، عدم جاهزيته للمشاركة، ثم نشر عبر منصة تبادل الصور «إنستغرام» أنه يرى أن المشاركة في المباراة ستكون تصرفاً خاطئاً.

وقال كوك في تصريحات عقب المباراة: «أعتقد أننا تعاملنا مع أحداث الأسبوع بشكل جيد للغاية، وقبل الخوض في التفاصيل، أرى أنه عند النظر إلى الشجاعة والأداء والسلوك الذي أظهروه، فإن كل من حضر هنا الليلة، ويزيد عددهم على 20، قد مثلوا الأمة والبلاد والمنظمة الكروية بأفضل صورة».

وأضاف: «علينا أن نشعر بفخر كبير لتجاوزهم الصعوبات التي واجهوها».

وقال كوك إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لم يبلغ اتحاده بشيء محدد حول طبيعة العقوبات المحتملة بخلاف ما تنص عليه اللوائح الرسمية، مشيراً إلى قضية استبعاد ساوثهامبتون من منافسات المباريات الفاصلة بدوري البطولة (شامبيونشيب) في الموسم الماضي بسبب فضيحة تجسس، وقال: «لقد ذاق ساوثهامبتون طعم العقوبة غير المتوقعة مسبقاً».

واختتم كوك تصريحاته قائلاً: «نحن مكلفون بالعمل لما فيه مصلحة الكرة الآيرلندية ومستقبلها».