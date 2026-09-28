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العالم العربي الخليج

البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
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البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)
ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)

أدان مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد السعودية، عادَّها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد خلال جلسته برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في قصر القصيبية، أن أمن السعودية من أمن البحرين، مؤكداً دعم جميع إجراءات الرياض لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضي البلاد.

وتابع المجلس في بداية الاجتماع تنفيذ توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمر ولي العهد بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين التي أسفرت عن تضرر عدة منازل ومركبات، مُقدِّراً جهود الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة والتعويض.

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)

وأعرب عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها الشيخ ناصر بن حمد ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وكل العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات، وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وثمَّن المجلس جهود كوادر شركة «البا»، وحرصهم على استمرارية الإنتاج، بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية، ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي لاعتداءات إيران، مؤكداً أن فريق الشركتين قدّم نموذجاً مشرفاً للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار جميع أبناء البلاد في تجاوز التحديات وتحقيق خَيره ونمائه.

كما أشار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني، وإجراءات الأجهزة والمؤسسات الرسمية ومختلف القطاعات لاحتواء آثار التداعيات في المجالات كافة، والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات، وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات.

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الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
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وزير الدفاع السعودي يدعو منصور بن زايد لزيارة المملكة الثلاثاء

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
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السعودية والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

السعودية والمغرب تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني المغربي، سبل تعزيز مسارات التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتيهما.

واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان بالوزير عبد اللطيف لوديي، الاثنين، مساعي الرياض والرباط المشتركة لدعم أمن واستقرار المنطقة في ظل تطوراتها الراهنة.

كان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعرب في برقيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استنكاره للاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على السعودية.

وأكد الملك محمد السادس أن «أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب؛ لأننا نعدّ الانتصار لأشقائنا في المملكة وفي دول الخليج العربي الشقيقة هو انتصار للحق والمشروعية، والدفاع عن مصالحهم العليا هو دفاع عن مصالحنا الاستراتيجية المشتركة».

وشدَّد ملك المغرب على وقوف المغرب الدائم إلى جانب السعودية «في التصدي للمخاطر المحدقة بها جرّاء ما تقوم الميليشيات الإرهابية والانفصالية ومن يقف خلفها من قوى إقليمية تستهدف أمن جيرانها ومجالها الإقليمي».

وأضاف أن تلك الميليشيا «تستهدف برؤية قصيرة وتدميرية تقويض أمن المنطقة بأكملها، وضرب الاستقرار الذي تنعم به دولها، وتهديد الممرات البحرية الحيوية، بما لها من أهمية قصوى للاقتصاد العالمي ولأمن الملاحة البحرية الدولية».

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العالم العربي الخليج

خادم الحرمين يبعث رسالتين لملك البحرين وأمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
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خادم الحرمين يبعث رسالتين لملك البحرين وأمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالتين خطيتين إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تضمنتا دعوتهما للمشاركة في «القمة الخليجية الأوروبية» الثانية، التي تستضيفها السعودية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتسلَّم الملك حمد بن عيسى الرسالة من نايف السديري، سفير السعودية لدى البحرين، فيما تسلَّم الشيخ مشعل الأحمد الرسالة من الأمير سلطان بن سعد بن خالد السفير السعودي بالكويت.

وأعرب ملك البحرين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مُشيداً بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة التي تجمع بين البلدين وتميزها، والحرص المستمر على دعمها والارتقاء بها على جميع المستويات لما فيه خير وصالح شعبيهما.

وعبَّر الملك حمد عن اعتزازه بالمساعي الخيرة للملك سلمان في توطيد أواصر العلاقات البحرينية - السعودية، وبدور الرياض في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، مُتمنياً لأعمال القمة كل التوفيق لتعزيز علاقات الشراكة الوثيقة وتوثيق التعاون التاريخي الوطيد بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة.

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