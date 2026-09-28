البحرين: أمن السعودية من أمننا... واعتداءات الحوثي تهديد إقليمي

أدان مجلس الوزراء البحريني، الاثنين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد السعودية، عادَّها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد خلال جلسته برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني في قصر القصيبية، أن أمن السعودية من أمن البحرين، مؤكداً دعم جميع إجراءات الرياض لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضي البلاد.

وتابع المجلس في بداية الاجتماع تنفيذ توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمر ولي العهد بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين التي أسفرت عن تضرر عدة منازل ومركبات، مُقدِّراً جهود الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة والتعويض.

ولي العهد البحريني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر القصيبية الاثنين (بنا)

وأعرب عن اعتزازه بالجهود المخلصة التي يبذلها الشيخ ناصر بن حمد ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة «بابكو إنرجيز»، وكل العاملين في المجموعة، وما أظهروه من كفاءة واقتدار ومسؤولية وطنية في الحفاظ على استمرارية العمليات، وكفاءة منظومة الطاقة وإمداداتها خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وثمَّن المجلس جهود كوادر شركة «البا»، وحرصهم على استمرارية الإنتاج، بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية، ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي لاعتداءات إيران، مؤكداً أن فريق الشركتين قدّم نموذجاً مشرفاً للروح الوطنية الجامعة التي تعكس عزيمة وإصرار جميع أبناء البلاد في تجاوز التحديات وتحقيق خَيره ونمائه.

كما أشار إلى الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية، حول الجهود الوطنية المستمرة لمواجهة تداعيات العدوان الإيراني، وإجراءات الأجهزة والمؤسسات الرسمية ومختلف القطاعات لاحتواء آثار التداعيات في المجالات كافة، والجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات، وسرعة الاستجابة الوطنية واستدامة الخدمات.