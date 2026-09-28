أوروغواي تحقق أول فوز مع فورلان على حساب كوريا الجنوبية

حقق منتخب أوروغواي فوزا كبيرا على مضي!فه كوريا الجنوبية 4/1، الاثنين، في مباراة دولية ودية أقيمت بالعاصمة سيول.

وتقدم منتخب أوروغواي في الدقيقة 13 عن طريق داروين نونيز، قبل أن يضيف زميله جيورجيان دي أرسكايتا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وسجل مدافع بايرن ميونيخ، كيم مين جاي، هدفا بالخطأ لمنتخب أوروغواي في مرمى كوريا الجنوبية في الدقيقة 43، ثم عاد نونيز ليسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له في المباراة في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 80 سجل قائد الفريق سون هيونغ مين الهدف الوحيد لمنتخب كوريا الجنوبية.

وحقق منتخب أوروغواي أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد ونجمه السابق دييغو فورلان، والذي تولى المهمة خلفا لمارسيلو بيلسا الذي أقيل من منصبه عقب خروج الفريق الفائز بلقب كأس العالم مرتين من الدور الأول بمونديال 2026.

وكان فورلان قد بدأ مسيرته مع منتخب أوروغواي كمدرب بالهزيمة أمام اليابان 1/3، وسيلتقي مع منتخب الهند يوم السادس من أكتوبر (تشرين المقبل).

على الجانب الآخر، يستعد منتخب كوريا الجنوبية لبطولة كأس أمم آسيا، وكان قد فاز على الإكوادور 3/صفر في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني روبرتو مورينو، وسيلتقي مع فنزويلا يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة بأمم آسيا التي ستقام في السعودية أوائل يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى جانب الإمارات وفيتنام واليمن.