الألعاب الآسيوية: الخزعل يختتم مشاركة الأثقال… و12 لاعباً في منافسات الرياضات الإلكترونية

يختتم الرباع علي الخزعل، الثلاثاء، مشاركة السعودية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، عندما يخوض منافسات وزن 110 كغم عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية.

ويدخل الخزعل المنافسة برقم 394 كغم، في مسابقة تضم الأوزبكي أكبر ديوراييف المسجل بـ420 كغم، والتايواني شين بو جين بالرقم ذاته، والتركماني دافرانبيك حسنباييف بـ405 كغم، إلى جانب الصيني ليو هوانهو والإيراني علي رضا نصيري بـ400 كغم لكل منهما.

وكان ديوراييف قد حقق ذهبية وزن 109 كغم في أولمبياد طوكيو، قبل حصوله على فضية وزن 102 كغم في أولمبياد باريس، فيما حقق الصيني ليو هوانهو ذهبية وزن 102 كغم في باريس.

وفي منافسات البادل للسيدات، خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0، الاثنين، ضمن دور الـ32، ومثلت الفريق لينا العبد اللطيف وسماهر كردي.

في منافسات البادل للسيدات خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0 (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وفي الرياضات الإلكترونية، يشارك 12 لاعباً سعودياً، الثلاثاء، في منافسات «ليغ أوف ليغندز» و«موبايل ليغندز» ضمن دور المجموعات.

ويخوض فريق «ليغ أوف ليغندز»، المكون من ستة لاعبين، ثلاث مواجهات، تبدأ أمام فيتنام عند التاسعة صباحاً، تليها مواجهة الإمارات عند الساعة 11:30، ثم ماليزيا عند الثانية ظهراً.

ويلعب فريق «موبايل ليغندز»، الذي يضم ستة لاعبين أيضاً، أمام ماليزيا عند الساعة 11 صباحاً، ثم إندونيسيا عند الواحدة ظهراً.

وفي ألعاب القوى، يختتم حسين آل حزام مشاركة السعودية في منافسات اللعبة، عندما يخوض نهائي القفز بالزانة عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.

فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وكان فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس بزمن بلغ 3:08.91 دقيقة، فيما لم يكمل فريق التتابع نهائي سباق 100 متر، بعد خطأ في عملية تسليم العصا بين المتسابقين الثاني والثالث.