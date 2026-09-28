مندش: هدفنا اللقب… وجماهير الأخضر «تصنع الفارق»

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» سيدخل مواجهة العراق بحثاً عن الانتصار، رغم ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري في مشوار المنتخب نحو تحقيق هدفه الرئيسي بالتتويج باللقب.

وقال مندش في حديث لوسائل الإعلام: «كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، واستعداداتنا جيدة لهذه المواجهة، ونطمح إلى إسعاد جماهيرنا».

https://x.com/aawsat_spt/status/2104609158771122637?s=46

وعن الحضور الجماهيري المنتظر في مواجهة العراق، قال: «الجمهور السعودي هو الداعم الأول والمحفز لنا، ودائماً ما يكون حضوره صانعاً للفارق. نتمنى أن نسعدهم ونقدم ما يرضيهم».

وحول حسابات صدارة المجموعة، في ظل امتلاك المنتخب السعودي فرصتي الفوز أو التعادل، مقابل حاجة العراق إلى الانتصار لانتزاع الصدارة، أوضح مندش: «نحن نفكر في أنفسنا، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا، وندخل دائماً من أجل الفوز».

وأضاف في رسالته للجماهير السعودية: «لا نستغني عن حضورهم، وهم الداعم الأول لنا، ووجودهم في المدرجات يساعدنا كثيراً».

وشدد مندش على أن ضمان التأهل لن يؤثر على دوافع اللاعبين أمام العراق، وقال: «لا يوجد شيء سيؤثر علينا، نحن نلعب دائماً من أجل الفوز، ونتمنى أن نسعد جماهيرنا بهذا الانتصار».

وأكد لاعب المنتخب السعودي أن الطموح يتجاوز صدارة المجموعة، مختتماً: «هدفنا الرئيسي هو تحقيق اللقب».