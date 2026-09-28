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مندش: هدفنا اللقب… وجماهير الأخضر «تصنع الفارق»

سلطان مندش في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
سلطان مندش في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
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مندش: هدفنا اللقب… وجماهير الأخضر «تصنع الفارق»

سلطان مندش في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
سلطان مندش في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي، أن «الأخضر» سيدخل مواجهة العراق بحثاً عن الانتصار، رغم ضمان تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أهمية الدعم الجماهيري في مشوار المنتخب نحو تحقيق هدفه الرئيسي بالتتويج باللقب.

وقال مندش في حديث لوسائل الإعلام: «كل مباراة مهمة بالنسبة لنا، واستعداداتنا جيدة لهذه المواجهة، ونطمح إلى إسعاد جماهيرنا».

https://x.com/aawsat_spt/status/2104609158771122637?s=46

وعن الحضور الجماهيري المنتظر في مواجهة العراق، قال: «الجمهور السعودي هو الداعم الأول والمحفز لنا، ودائماً ما يكون حضوره صانعاً للفارق. نتمنى أن نسعدهم ونقدم ما يرضيهم».

وحول حسابات صدارة المجموعة، في ظل امتلاك المنتخب السعودي فرصتي الفوز أو التعادل، مقابل حاجة العراق إلى الانتصار لانتزاع الصدارة، أوضح مندش: «نحن نفكر في أنفسنا، وكل مباراة مهمة بالنسبة لنا، وندخل دائماً من أجل الفوز».

وأضاف في رسالته للجماهير السعودية: «لا نستغني عن حضورهم، وهم الداعم الأول لنا، ووجودهم في المدرجات يساعدنا كثيراً».

وشدد مندش على أن ضمان التأهل لن يؤثر على دوافع اللاعبين أمام العراق، وقال: «لا يوجد شيء سيؤثر علينا، نحن نلعب دائماً من أجل الفوز، ونتمنى أن نسعد جماهيرنا بهذا الانتصار».

وأكد لاعب المنتخب السعودي أن الطموح يتجاوز صدارة المجموعة، مختتماً: «هدفنا الرئيسي هو تحقيق اللقب».

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الألعاب الآسيوية: الخزعل يختتم مشاركة الأثقال… و12 لاعباً في منافسات الرياضات الإلكترونية

(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
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الألعاب الآسيوية: الخزعل يختتم مشاركة الأثقال… و12 لاعباً في منافسات الرياضات الإلكترونية

(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

يختتم الرباع علي الخزعل، الثلاثاء، مشاركة السعودية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، عندما يخوض منافسات وزن 110 كغم عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية.

ويدخل الخزعل المنافسة برقم 394 كغم، في مسابقة تضم الأوزبكي أكبر ديوراييف المسجل بـ420 كغم، والتايواني شين بو جين بالرقم ذاته، والتركماني دافرانبيك حسنباييف بـ405 كغم، إلى جانب الصيني ليو هوانهو والإيراني علي رضا نصيري بـ400 كغم لكل منهما.

وكان ديوراييف قد حقق ذهبية وزن 109 كغم في أولمبياد طوكيو، قبل حصوله على فضية وزن 102 كغم في أولمبياد باريس، فيما حقق الصيني ليو هوانهو ذهبية وزن 102 كغم في باريس.

وفي منافسات البادل للسيدات، خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0، الاثنين، ضمن دور الـ32، ومثلت الفريق لينا العبد اللطيف وسماهر كردي.

في منافسات البادل للسيدات خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0 (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وفي الرياضات الإلكترونية، يشارك 12 لاعباً سعودياً، الثلاثاء، في منافسات «ليغ أوف ليغندز» و«موبايل ليغندز» ضمن دور المجموعات.

ويخوض فريق «ليغ أوف ليغندز»، المكون من ستة لاعبين، ثلاث مواجهات، تبدأ أمام فيتنام عند التاسعة صباحاً، تليها مواجهة الإمارات عند الساعة 11:30، ثم ماليزيا عند الثانية ظهراً.

ويلعب فريق «موبايل ليغندز»، الذي يضم ستة لاعبين أيضاً، أمام ماليزيا عند الساعة 11 صباحاً، ثم إندونيسيا عند الواحدة ظهراً.

وفي ألعاب القوى، يختتم حسين آل حزام مشاركة السعودية في منافسات اللعبة، عندما يخوض نهائي القفز بالزانة عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.

فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وكان فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس بزمن بلغ 3:08.91 دقيقة، فيما لم يكمل فريق التتابع نهائي سباق 100 متر، بعد خطأ في عملية تسليم العصا بين المتسابقين الثاني والثالث.

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دورة الألعاب الآسيوية السعودية اليابان
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آل سالم: لا عقلية سوى الفوز… ودونيس بصحة جيدة

آل سالم في حديثه لممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
آل سالم في حديثه لممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
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آل سالم: لا عقلية سوى الفوز… ودونيس بصحة جيدة

آل سالم في حديثه لممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)
آل سالم في حديثه لممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

أكد عبد الله آل سالم، لاعب المنتخب السعودي، أن ضمان «الأخضر» التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي «خليجي 27» لن يغيّر من عقلية اللاعبين أمام العراق، مشدداً على أن المنتخب سيدخل المواجهة بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته.

وقال آل سالم في حديث لوسائل الإعلام: «هي مباراة كبيرة بين الأشقاء، والمنتخب العراقي قوي، ونحن أيضاً نملك منتخباً قوياً. صحيح أننا حسمنا التأهل، لكن تركيزنا على مباراة الغد عالٍ جداً، ونحن مستعدون لها، وعلينا مواصلة الانتصارات».

وعن العقلية التي سيدخل بها المنتخب السعودي المباراة بعد ضمان عبوره إلى نصف النهائي، قال: «الفوز، ولا شيء غير الفوز. في كل مباراة علينا أن ندخل بعقلية الانتصار، سواء في مواجهة الغد أو أي مباراة مقبلة، حتى لو كانت ودية».

وتحدث آل سالم عن الأجواء الخليجية المصاحبة للبطولة، قائلاً: «أشكر جميع الجماهير الموجودة هنا في جدة التي حضرت البطولة، وبالتأكيد هم مستمتعون بكأس الخليج. هي بطولة تجمعنا كأشقاء، وتسودها المحبة والمودة بيننا، ونتمنى أن تستمر البطولة بهذه الصورة».

وطمأن مهاجم المنتخب السعودي الجماهير على الحالة الصحية للمدرب اليوناني جيورجوس دونيس، قائلاً: «هو أفضل الآن وبصحة جيدة، إن شاء الله».

واختتم آل سالم برسالة إلى الجماهير السعودية: «أشكرهم على دعمهم لنا في المباريات السابقة، ونتمنى وجودهم في مباراة الغد، وإن شاء الله نسعدهم بالانتصار».

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مصادر «الشرق الأوسط»: أبها يواجه ضمك ودياً… و«الزراعة الشتوية» تنقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط

فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
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مصادر «الشرق الأوسط»: أبها يواجه ضمك ودياً… و«الزراعة الشتوية» تنقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط

فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)

علمت «الشرق الأوسط» أن فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب نادي ضمك، ضمن برنامج الفريق خلال فترة التوقف.

ويستعد أبها للعودة إلى منافسات الدوري بمواجهة الفيصلي في 11 أكتوبر، وهي الفترة التي تشهد أعمال الزراعة الشتوية لأرضية ملعب المحالة، ما دفع إلى نقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط.

وفي المقابل، لا تزال مواجهتا أبها أمام الخلود والاتحاد مدرجتين على ملعب المحالة وفق الجدول الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه جاهزية أرضية الملعب بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية.

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