ريال مدريد وبرشلونة يتوصلان إلى تسوية في قضية تشهير

استُدعي إداريو ريال مدريد وبرشلونة لكرة القدم لجلسة مصالحة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، باعتبارها خطوة تمهيدية في دعوى تشهير رفعها النادي الكاتالوني ضد رئيس النادي الملكي، وفقاً لمصادر مطلعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الاثنين.

وتُعقد جلسة المصالحة أمام محكمة في مدريد، على خلفية الشكوى التي قدمها برشلونة في 12 يونيو (حزيران) ضد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عقب تصريحاته في مايو (أيار) التي اتهم فيها النادي الكاتالوني بالتلاعب للحصول على قرارات تحكيمية لصالحه.

وكان رئيس ريال يشير إلى قضية نيغريرا، نسبة إلى رئيس هيئة التحكيم الإسبانية السابق المتهم بتلقي رشاوى من برشلونة.

وتُعدّ جلسة المصالحة هذه الخطوة التي تسبق دعوى التشهير المحتملة ضد رئيس نادي العاصمة.

وصرّح برشلونة في يونيو: «الهدف من هذا الطلب هو إجبار السيد بيريز على التراجع عن بعض التصريحات، مع علمه بأنها كاذبة ومُسيئة ومُشوهة لصورة النادي وسمعته».

في حال فشل الوساطة «سيرفع نادي برشلونة شكوى بهذا الشأن» وفق ما أفاد.