ديوكوفيتش وسابالينكا ضمن هيئة للحوار مع منظمي بطولات «غراند سلام»

يتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا، الهيئة الجديدة للحوار بين نجوم كرة المضرب ومنظمي البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى 10 لاعبين ولاعبات، كما أكدت مصادر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وأعلن منظمو بطولات الغراند سلام في نهاية أغسطس (آب) إنشاء «مجلس استشاري للاعبين»، في مواجهة تمرد أفضل لاعبي العالم الذين يطالبون بإشراكهم بشكل أوثق في قرارات هذه البطولات، وبالحصول على حصة أكبر من عائداتها.

ويشارك 6 لاعبين و6 لاعبات في هذه الهيئة الجديدة، بحسب لقطات شاشة نشرها الصحافي المتخصص الأميركي جون ويرثايم من مجلة «سبورتس إليستريتد» على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، الاثنين.

وستمثل مصالح اللاعبات إلى جانب سابالينكا، كل من الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، الأميركية جيسيكا بيغولا (3)، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (7)، الأميركية إيفا يوفيتش (13) واليونانية ماريا ساكّاري (33).

وتطوّع لتمثيل الرجال إلى جانب ديوكوفيتش، كل من الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالمياً، والأميركي بن شيلتون (4)، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (5)، والإيطالي لورنزو موسيتي (25) والفرنسي آرثر ريندركنيش (33).

وأكد مصدر مقرب من الملف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» توليفة المجلس، التي يغيب عنها كوادر مهمة كالإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، والإسباني كارلوس ألكاراس (3)، والأميركية كوكو غوف (4).

وأوضح البيان المشترك الذي نشره المسؤولون عن كل من بطولات أستراليا، رولان غاروس، ويمبلدون والولايات المتحدة في أغسطس (آب)، أن اللاعبين الذين سيشغلون مقاعد في الهيئة الجديدة «سيتباحثون حول جميع المسائل الرياضية التي تندرج ضمن بطولات الغراند سلام».

وأضاف القيّمون عن البطولات الأربع الكبرى: «سيشكل المجلس أيضاً للاعبات واللاعبين إطاراً منتظماً للتبادل، يتيح لهم طرح ومناقشة قضايا تتعلق برفاهيتهم ومكافآتهم، لا سيما الجوائز المالية».

وقلّص بعض كوادر الكرة الصفراء منذ ربيع 2025، التزاماتهم الإعلامية قبل «رولان غاروس» و«ويمبلدون»، للضغط على بطولات الغراند سلام، حيث يأملون في أن يحصلوا في نهاية المطاف على 22 في المائة من عائداتها، مقابل نحو 15 في المائة حالياً.

وأعلن المشرفون على البطولات الكبرى منذ بداية هذا «الحراك» زيادات كبيرة في المخصصات المالية.