«تصفيات أمم أفريقيا»: انتصارات ثمينة خارج الأرض للكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو

سجل يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هدفاً ليقود منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية لفوز ثمين خارج الأرض على زيمبابوي بنتيجة 2 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

منح ويسا التقدم للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 30، وصنع الهدف الثاني لزميله صامويل موتوسامي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحسم الضيوف الفوز في الشوط الأول.

واصل يوان ويسا تألقه بتسجيل 4 أهداف في آخر 5 مباريات بقميص منتخب بلاده.

وقلص منتخب زيمبابوي الفارق بهدف وحيد سجله مارشال مونيتسي في الدقيقة 93، لم يكن كافياً لخروج منتخب بلاده بنتيجة إيجابية في أول مباراة على أرضه في هراري بعد غياب طويل دام 6 سنوات.

بهذه النتيجة يعتلي صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، بعدما فاز على غينيا الاستوائية بنتيجة 2 - صفر في الجولة الأولى.

في المقابل، فشل منتخب زيمبابوي في استغلال عاملي الأرض والجمهور ليتجمد رصيده عند 3 نقاط من الفوز 3 - 2 خارج أرضه أمام سيراليون في الجولة الأولى.

وفي التوقيت نفسه، حقق منتخب غينيا الاستوائية انتصاره الأول في التصفيات بالفوز 1 - صفر على ضيفه سيراليون.

وسجل لورين زونيغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى.

بوركينا فاسو هزمت أفريقيا الوسطى بأرضها (رويترز)

كما حقق منتخب بوركينا فاسو فوزاً ثميناً خارج أرضه على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات أيضاً.

سجل أبو بكر كامارا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرتقي منتخب بوركينا فاسو لصدارة المجموعة السادسة «مؤقتاً» برصيد 4 نقاط بعد تعادله 1 - 1 مع بنين في الجولة الأولى.

في المقابل، بقي منتخب أفريقيا الوسطى من دون رصيد في ذيل الترتيب بالمركز الرابع، ولم يتجاوز كبوة السقوط بالخسارة 1 - 3 أمام موريتانيا في الجولة الأولى.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.