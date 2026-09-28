إصابة المعصم تنهي موسم أنيسيموفا

أعلنت لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا، الاثنين، إنهاء موسمها مبكراً من أجل التعافي من إصابة متكررة في المعصم.

وخاضت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً آخر مبارياتها هذا الموسم في «بطولة أميركا المفتوحة»، حيث ودعت المنافسات من الدور الثالث إثر خسارة مفاجئة أمام الروسية أناستاسيا بوتابوفا.

وكان من المقرر أن تستهل أنيسيموفا مشاركتها في الجولة الآسيوية عبر «بطولة سنغافورة المفتوحة»، لكنها اضطرت إلى الانسحاب قبل انطلاقها بسبب الإصابة. كما انسحبت من «بطولة الصين المفتوحة» المقررة هذا الأسبوع في بكين، بعدما توجت بلقبها العام الماضي إثر فوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا في المباراة النهائية.

وكتبت أنيسيموفا عبر حسابها على «إنستغرام»: «مرحباً بالجميع، قررت إنهاء موسمي لهذا العام. تعرضت لإصابة في المعصم مرة أخرى وأحتاج إلى علاجها. حان الوقت للتعافي واستعادة توازني، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعاً في 2027».

ومع تراجع فرصها في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، ستغيب أنيسيموفا أيضاً عن «بطولة ووهان المفتوحة»، مفضلة التركيز على التعافي واستعادة جاهزيتها الكاملة استعداداً لموسم 2027، على أمل العودة إلى المنافسات في «بطولة أستراليا المفتوحة».