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الرياضة رياضة عالمية

إصابة المعصم تنهي موسم أنيسيموفا

لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا (إ.ب.أ)
لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا (إ.ب.أ)
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إصابة المعصم تنهي موسم أنيسيموفا

لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا (إ.ب.أ)
لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا (إ.ب.أ)

أعلنت لاعبة التنس الأميركية أماندا أنيسيموفا، الاثنين، إنهاء موسمها مبكراً من أجل التعافي من إصابة متكررة في المعصم.

وخاضت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً آخر مبارياتها هذا الموسم في «بطولة أميركا المفتوحة»، حيث ودعت المنافسات من الدور الثالث إثر خسارة مفاجئة أمام الروسية أناستاسيا بوتابوفا.

وكان من المقرر أن تستهل أنيسيموفا مشاركتها في الجولة الآسيوية عبر «بطولة سنغافورة المفتوحة»، لكنها اضطرت إلى الانسحاب قبل انطلاقها بسبب الإصابة. كما انسحبت من «بطولة الصين المفتوحة» المقررة هذا الأسبوع في بكين، بعدما توجت بلقبها العام الماضي إثر فوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا في المباراة النهائية.

وكتبت أنيسيموفا عبر حسابها على «إنستغرام»: «مرحباً بالجميع، قررت إنهاء موسمي لهذا العام. تعرضت لإصابة في المعصم مرة أخرى وأحتاج إلى علاجها. حان الوقت للتعافي واستعادة توازني، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعاً في 2027».

ومع تراجع فرصها في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، ستغيب أنيسيموفا أيضاً عن «بطولة ووهان المفتوحة»، مفضلة التركيز على التعافي واستعادة جاهزيتها الكاملة استعداداً لموسم 2027، على أمل العودة إلى المنافسات في «بطولة أستراليا المفتوحة».

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جورجيا تخيب آمال جماهيرها بالتعادل مع أوكرانيا

التعادل حسم مواجهة جورجيا وأوكرانيا (رويترز)
التعادل حسم مواجهة جورجيا وأوكرانيا (رويترز)
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جورجيا تخيب آمال جماهيرها بالتعادل مع أوكرانيا

التعادل حسم مواجهة جورجيا وأوكرانيا (رويترز)
التعادل حسم مواجهة جورجيا وأوكرانيا (رويترز)

أحبط منتخب جورجيا جماهيره مكتفياً بتعادل سلبي أمام ضيفه أوكرانيا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

لم يستغل منتخب جورجيا عاملي الأرض والجمهور في أول ظهور لمدربه الجديد راماز سفانادزه، الذي تولى المسؤولية خلفاً للفرنسي ويلي سانيول الذي أقيل السبت الماضي.

رحل سانيول بعد مسيرة طويلة مع جورجيا دامت أكثر من 5 سنوات بعد الخسارة بهدف أمام آيرلندا الشمالية في مباراة الجولة الأولى.

وشهدت مواجهة آيرلندا الشمالية إهدار خفيتشا كفاراتسخيليا قائد جورجيا ونجم باريس سان جيرمان ركلة جزاء في الشوط الثاني، وعاد كفاراتسخيليا ليهدر فرصة ثمينة أمام أوكرانيا في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة يبقى منتخب جورجيا في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بالمستوى الثاني، بينما قفز منتخب أوكرانيا مؤقتاً لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه 1 - صفر على المجر في الجولة الأولى.

وسيحل منتخب المجر ضيفاً على آيرلندا الشمالية في وقت لاحق، الاثنين.

وستقام مباراة الجولة الثالثة، الجمعة، حيث يلعب منتخب أوكرانيا ضد آيرلندا الشمالية، وسيحل منتخب جورجيا ضيفاً على المجر، بعدما اكتفى بنقطة واحدة في أول مباراتين على ملعبه.

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ديوكوفيتش وسابالينكا ضمن هيئة للحوار مع منظمي بطولات «غراند سلام»

الصربي نوفاك ديوكوفيتش (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (إ.ب.أ)
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ديوكوفيتش وسابالينكا ضمن هيئة للحوار مع منظمي بطولات «غراند سلام»

الصربي نوفاك ديوكوفيتش (إ.ب.أ)
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (إ.ب.أ)

يتصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش والبيلاروسية أرينا سابالينكا، الهيئة الجديدة للحوار بين نجوم كرة المضرب ومنظمي البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى 10 لاعبين ولاعبات، كما أكدت مصادر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وأعلن منظمو بطولات الغراند سلام في نهاية أغسطس (آب) إنشاء «مجلس استشاري للاعبين»، في مواجهة تمرد أفضل لاعبي العالم الذين يطالبون بإشراكهم بشكل أوثق في قرارات هذه البطولات، وبالحصول على حصة أكبر من عائداتها.

ويشارك 6 لاعبين و6 لاعبات في هذه الهيئة الجديدة، بحسب لقطات شاشة نشرها الصحافي المتخصص الأميركي جون ويرثايم من مجلة «سبورتس إليستريتد» على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، الاثنين.

وستمثل مصالح اللاعبات إلى جانب سابالينكا، كل من الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى عالمياً، الأميركية جيسيكا بيغولا (3)، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (7)، الأميركية إيفا يوفيتش (13) واليونانية ماريا ساكّاري (33).

وتطوّع لتمثيل الرجال إلى جانب ديوكوفيتش، كل من الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالمياً، والأميركي بن شيلتون (4)، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (5)، والإيطالي لورنزو موسيتي (25) والفرنسي آرثر ريندركنيش (33).

وأكد مصدر مقرب من الملف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» توليفة المجلس، التي يغيب عنها كوادر مهمة كالإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، والإسباني كارلوس ألكاراس (3)، والأميركية كوكو غوف (4).

وأوضح البيان المشترك الذي نشره المسؤولون عن كل من بطولات أستراليا، رولان غاروس، ويمبلدون والولايات المتحدة في أغسطس (آب)، أن اللاعبين الذين سيشغلون مقاعد في الهيئة الجديدة «سيتباحثون حول جميع المسائل الرياضية التي تندرج ضمن بطولات الغراند سلام».

وأضاف القيّمون عن البطولات الأربع الكبرى: «سيشكل المجلس أيضاً للاعبات واللاعبين إطاراً منتظماً للتبادل، يتيح لهم طرح ومناقشة قضايا تتعلق برفاهيتهم ومكافآتهم، لا سيما الجوائز المالية».

وقلّص بعض كوادر الكرة الصفراء منذ ربيع 2025، التزاماتهم الإعلامية قبل «رولان غاروس» و«ويمبلدون»، للضغط على بطولات الغراند سلام، حيث يأملون في أن يحصلوا في نهاية المطاف على 22 في المائة من عائداتها، مقابل نحو 15 في المائة حالياً.

وأعلن المشرفون على البطولات الكبرى منذ بداية هذا «الحراك» زيادات كبيرة في المخصصات المالية.

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«تصفيات أمم أفريقيا»: انتصارات ثمينة خارج الأرض للكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو

الكونغو الديمقراطية هزمت زيمبابوي بأرضها (رويترز)
الكونغو الديمقراطية هزمت زيمبابوي بأرضها (رويترز)
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«تصفيات أمم أفريقيا»: انتصارات ثمينة خارج الأرض للكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو

الكونغو الديمقراطية هزمت زيمبابوي بأرضها (رويترز)
الكونغو الديمقراطية هزمت زيمبابوي بأرضها (رويترز)

سجل يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي هدفاً ليقود منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية لفوز ثمين خارج الأرض على زيمبابوي بنتيجة 2 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

منح ويسا التقدم للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 30، وصنع الهدف الثاني لزميله صامويل موتوسامي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحسم الضيوف الفوز في الشوط الأول.

واصل يوان ويسا تألقه بتسجيل 4 أهداف في آخر 5 مباريات بقميص منتخب بلاده.

وقلص منتخب زيمبابوي الفارق بهدف وحيد سجله مارشال مونيتسي في الدقيقة 93، لم يكن كافياً لخروج منتخب بلاده بنتيجة إيجابية في أول مباراة على أرضه في هراري بعد غياب طويل دام 6 سنوات.

بهذه النتيجة يعتلي صدارة المجموعة الخامسة من التصفيات برصيد 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة، بعدما فاز على غينيا الاستوائية بنتيجة 2 - صفر في الجولة الأولى.

في المقابل، فشل منتخب زيمبابوي في استغلال عاملي الأرض والجمهور ليتجمد رصيده عند 3 نقاط من الفوز 3 - 2 خارج أرضه أمام سيراليون في الجولة الأولى.

وفي التوقيت نفسه، حقق منتخب غينيا الاستوائية انتصاره الأول في التصفيات بالفوز 1 - صفر على ضيفه سيراليون.

وسجل لورين زونيغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى.

بوركينا فاسو هزمت أفريقيا الوسطى بأرضها (رويترز)

كما حقق منتخب بوركينا فاسو فوزاً ثميناً خارج أرضه على أفريقيا الوسطى بنتيجة 1 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات أيضاً.

سجل أبو بكر كامارا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة يرتقي منتخب بوركينا فاسو لصدارة المجموعة السادسة «مؤقتاً» برصيد 4 نقاط بعد تعادله 1 - 1 مع بنين في الجولة الأولى.

في المقابل، بقي منتخب أفريقيا الوسطى من دون رصيد في ذيل الترتيب بالمركز الرابع، ولم يتجاوز كبوة السقوط بالخسارة 1 - 3 أمام موريتانيا في الجولة الأولى.

ستُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو (حزيران) إلى 17 يوليو (تموز) 2027.

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