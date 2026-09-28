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الرياضة رياضة سعودية

سبيرتسيان يواصل التألق... هدف وأداء لافت مع أرمينيا

الأرميني إدوارد سبيرتسيان صانع ألعاب الأهلي (حساب اللاعب)
الأرميني إدوارد سبيرتسيان صانع ألعاب الأهلي (حساب اللاعب)
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سبيرتسيان يواصل التألق... هدف وأداء لافت مع أرمينيا

الأرميني إدوارد سبيرتسيان صانع ألعاب الأهلي (حساب اللاعب)
الأرميني إدوارد سبيرتسيان صانع ألعاب الأهلي (حساب اللاعب)

واصل الأرميني إدوارد سبيرتسيان، صانع ألعاب الأهلي، حضوره اللافت بقميص منتخب بلاده، بعدما سجل هدفاً في خسارة أرمينيا أمام مونتينيغرو 2 - 3، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وخاض سبيرتسيان المباراة كاملة مرتدياً شارة القيادة، وقدم أداءً بارزاً تُوّج بتسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، بعد انطلاقة فردية تجاوز خلالها لاعبين، قبل أن يطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، فيما جاءت أرقام لاعب الأهلي في المباراة لافتة بشكل عام.

ورفع سبيرتسيان رصيده إلى 13 هدفاً دولياً، فيما بلغ إجمالي إسهاماته التهديفية مع أرمينيا 18 مساهمة، بواقع 13 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.

وكان لاعب الأهلي قد صنع هدفاً في فوز أرمينيا على لاتفيا 2 - 0، الجمعة، ليؤكد حضوره الهجومي خلال فترة التوقف الدولي.

وسيعود سبيرتسيان إلى الأهلي بهدف دولي وأداء يعكس حجم تأثيره مع منتخب أرمينيا، بعدما أثبت مجدداً قدرته على صناعة الفارق من وسط الملعب.

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تولو: برونزية «ناغويا» لن توقف طموحاتي مستقبلاً

محمد تولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى وصاحب الميدالية البرونزية لدفع الجلة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
محمد تولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى وصاحب الميدالية البرونزية لدفع الجلة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
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تولو: برونزية «ناغويا» لن توقف طموحاتي مستقبلاً

محمد تولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى وصاحب الميدالية البرونزية لدفع الجلة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
محمد تولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى وصاحب الميدالية البرونزية لدفع الجلة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

ينهي الواثب حسين آل حزام الثلاثاء، مشاركة فريق السعودية لألعاب القوى، في الدورة الآسيوية، بوجوده في نهائي القفز بالزانة، المقام عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت المملكة.

ورغم صعوبة المنافسة يسعى آل حزام إلى تسجيل الفوز مجدداً بإحدى الميداليات، حيث حصد برونزية دورة هانغتشو في الصين قبل 3 أعوام، كما يريد تحطيم أرقام شخصية حققها سابقاً.

وعلى صعيد متصل بأم الألعاب، فقد أنهى فريق التتابع تصفيات سباق 400م، بحلوله سادساً بزمن 3.08.91 دقيقة، فيما لم يكمل فريق التتابع نهائي سباق 100م بسبب عملية التسليم الخاطئة بين المتسابق الثاني والثالث.

أنهى فريق التتابع تصفيات سباق 400م بحلوله سادساً بزمن 3.08.91 دقيقة (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

ويختتم الرباع علي الخزعل، مشاركة فريق السعودية لرفع الأثقال، بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، بمشاركته في منافسات 110 كجم، عند الثانية عشرة والنصف من ظهر الثلاثاء. ويدخل الخزعل المسابقة، إلى جانب مجموعة من أبرز الرباعين الآسيويين، في مقدمتهم، الرباع الأوزبكي، أكبر ديوراييف، صاحب الأرقام القياسية، والمتوج بذهبية وزن 109 كجم في أولمبياد طوكيو 2020 برقم قياسي، وصاحب فضية أولمبياد باريس في وزن 102 كجم، ويدخل المنافسة بمجموع 420 كجم.

كذلك يوجد الصيني «ليو هوانهو» الذي يعد أول صيني يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في فئات الوزن الثقيل، وتحديداً في أولمبياد باريس، بعد أن رفع ما مجموعه 406 كجم، في منافسات وزن 102م، ويدخل المنافسة بمجموع 400 كجم.

وعلى مستوى الأرقام الشخصية، يوجد الإيراني علي رضا نصيري بمجموع 400 كجم، والتركماني حسنباييف دافرانبيك بمجموع 405 كجم، والتايواني شين بو جين بمجموع 420 كجم، إلى جانب الخزعل الذي يدخل برقم 394 كجم.

يمثّل فريقَ السعودية للبادل للسيدات كلٌّ من لينا العبداللطيف وسماهر كردي (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية).

وخسر فريق السعودية للبادل للسيدات، أول لقاءاته بالدورة الآسيوية، التي أقيمت الاثنين، ضمن دور 32 أمام الفلبين بنتيجة 2 – 0.

ومثّل الأخضر في لقاء المنافسة لينا العبد اللطيف وسماهر كردي.

فيما يستأنف فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، مشاركته بالدورة الآسيوية، بوجوده في منافسات «ليق أوف ليجيندز» و«موبايل ليجيندز»، عند التاسعة من صباح الثلاثاء.

ويلاقي فريق «ليق أوف ليجيندز» المكون من 6 لاعبين، نظيره الفيتنامي عند التاسعة صباحاً، ثم الإمارات عند الحادية عشرة والنصف، ثم ماليزيا عند الثانية ظهراً، ضمن منافسات دور المجموعات. فيما يواجه فريق «موبايل ليجيندز» المكون من 6 لاعبين، ماليزيا عند الحادية عشرة، وإندونيسيا عند الواحدة ظهراً، ضمن لقاءات دور المجموعات.

وعلى صعيد الفائزين بالميداليات في الدورة الحالية، أكد محمد تولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى صاحب الميدالية البرونزية لدفع الجلة أنه كان يسعى إلى تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الحالية في ناغويا اليابانية إن كان قد حصد الميدالية الفضية في آسياد «هانغتشو في الصين في عام 2023».

وقال في حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط» بعد أن نال برونزية الدورة الحالية: «الحمد لله على تحقيق الميدالية البرونزية، وظروف الأجواء في البطولة كانت صعبة، لكننا كنا مستعدين لخوض المنافسات بأي طريقة».

وعن الحديث عن تغييره التكنيك الفني قبل الرمية مما تسبب في فقدانه على الأقل الاحتفاظ بالفضية، قال: «غيرت تكنيكي منذ موسمين، وكنت أطمح إلى تحقيق مركز أعلى، وإن شاء الله في المستقبل أتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية».

وأهدى هذا المنجز الجديد للوطن والقيادة ووزارة الرياضة والأولمبية والبارالمبية السعودية واتحاد ألعاب القوى وأسرته وكل من سانده في مسيرته، متمنياً أن يواصل مسيرته في المنجزات.

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دونيس يعود لقيادة تدريبات «الأخضر»... وعضلة الساق تغّيب تمبكتي

تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
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دونيس يعود لقيادة تدريبات «الأخضر»... وعضلة الساق تغّيب تمبكتي

تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)
تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)

اختتم المنتخب السعودي، مساء الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره العراقي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وشهدت الحصة التدريبية عودة اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، لقيادة التدريبات، بعد غيابه، الأحد، بسبب وعكة صحية.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث بدأت بتمارين الإحماء، قبل تطبيق عدد من الجمل التكتيكية الدفاعية، بينما اختتمت الحصة بالتدرب على الكرات الثابتة.

دونيس عاد لقيادة تدريبات المنتخب السعودي (تصوير: علي خمج)

وعلى الصعيد الطبي، اكتفى حسان تمبكتي بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، بعد شعوره بآلام في عضلة الساق، في حين واصل علاء آل حجي برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعدما ضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي، وتضم المجموعة إلى جانبه منتخبات العراق وعُمان والكويت.

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رياضة سعودية كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الألعاب الآسيوية: الخزعل يختتم مشاركة الأثقال… و12 لاعباً في منافسات الرياضات الإلكترونية

(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
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الألعاب الآسيوية: الخزعل يختتم مشاركة الأثقال… و12 لاعباً في منافسات الرياضات الإلكترونية

(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)
(اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

يختتم الرباع علي الخزعل، الثلاثاء، مشاركة السعودية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026»، عندما يخوض منافسات وزن 110 كغم عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية.

ويدخل الخزعل المنافسة برقم 394 كغم، في مسابقة تضم الأوزبكي أكبر ديوراييف المسجل بـ420 كغم، والتايواني شين بو جين بالرقم ذاته، والتركماني دافرانبيك حسنباييف بـ405 كغم، إلى جانب الصيني ليو هوانهو والإيراني علي رضا نصيري بـ400 كغم لكل منهما.

وكان ديوراييف قد حقق ذهبية وزن 109 كغم في أولمبياد طوكيو، قبل حصوله على فضية وزن 102 كغم في أولمبياد باريس، فيما حقق الصيني ليو هوانهو ذهبية وزن 102 كغم في باريس.

وفي منافسات البادل للسيدات، خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0، الاثنين، ضمن دور الـ32، ومثلت الفريق لينا العبد اللطيف وسماهر كردي.

في منافسات البادل للسيدات خسرت السعودية أمام الفلبين بنتيجة 2-0 (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وفي الرياضات الإلكترونية، يشارك 12 لاعباً سعودياً، الثلاثاء، في منافسات «ليغ أوف ليغندز» و«موبايل ليغندز» ضمن دور المجموعات.

ويخوض فريق «ليغ أوف ليغندز»، المكون من ستة لاعبين، ثلاث مواجهات، تبدأ أمام فيتنام عند التاسعة صباحاً، تليها مواجهة الإمارات عند الساعة 11:30، ثم ماليزيا عند الثانية ظهراً.

ويلعب فريق «موبايل ليغندز»، الذي يضم ستة لاعبين أيضاً، أمام ماليزيا عند الساعة 11 صباحاً، ثم إندونيسيا عند الواحدة ظهراً.

وفي ألعاب القوى، يختتم حسين آل حزام مشاركة السعودية في منافسات اللعبة، عندما يخوض نهائي القفز بالزانة عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت السعودية.

فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس (اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية)

وكان فريق التتابع قد أنهى تصفيات سباق 400 متر في المركز السادس بزمن بلغ 3:08.91 دقيقة، فيما لم يكمل فريق التتابع نهائي سباق 100 متر، بعد خطأ في عملية تسليم العصا بين المتسابقين الثاني والثالث.

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