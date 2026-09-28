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مصادر «الشرق الأوسط»: أبها يواجه ضمك ودياً… و«الزراعة الشتوية» تنقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط

فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
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مصادر «الشرق الأوسط»: أبها يواجه ضمك ودياً… و«الزراعة الشتوية» تنقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط

فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)
فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (نادي ضمك)

علمت «الشرق الأوسط» أن فريق أبها سيخوض مواجهة تجريبية أمام ضمك في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب نادي ضمك، ضمن برنامج الفريق خلال فترة التوقف.

ويستعد أبها للعودة إلى منافسات الدوري بمواجهة الفيصلي في 11 أكتوبر، وهي الفترة التي تشهد أعمال الزراعة الشتوية لأرضية ملعب المحالة، ما دفع إلى نقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط.

وفي المقابل، لا تزال مواجهتا أبها أمام الخلود والاتحاد مدرجتين على ملعب المحالة وفق الجدول الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه جاهزية أرضية الملعب بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية.

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الرياضة رياضة سعودية

مساعد دونيس: سنمنح الوجوه الجديدة فرصة أمام العراق

سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
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مساعد دونيس: سنمنح الوجوه الجديدة فرصة أمام العراق

سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
سيرافيم أنجليناس مساعد مدرب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد سيرافيم أنجليناس، مساعد مدرب المنتخب السعودي، أن الجهاز الفني سيُجري عدداً من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق، ضِمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وذلك في ظل وجود بعض الإصابات، مع تمسك «الأخضر» بهدف تحقيق الانتصار الثالث وإنهاء الدور في صدارة المجموعة.

وقال أنجليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بدأنا التحضيرات لمواجهة الغد، ولدينا بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات، ويجب علينا التركيز على اللاعبين المتاحين وتقديم الأفضل وفق الخيارات الموجودة لدينا».

وأضاف: «نهدف إلى الانتصار في مواجهة الغد، ونريد أن نكون في صدارة المجموعة. علينا تحليل الطريقة التي سنخوض بها المباراة، فالوضع صعب في ظل الإصابات، لكن لدينا عدداً من الخيارات وسنختار أفضل اللاعبين المتاحين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية إجراء مداورة في التشكيلة بعد ضمان التأهل وفي ظل الإصابات، قال أنجليناس: «سنُجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، ولدينا بعض اللاعبين الجدد وسنمنحهم فرصة المشاركة. من المهم منح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب، مع الحفاظ على رغبتنا في تحقيق الانتصار».

وبشأن غياب اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المؤتمر الصحافي، أوضح مساعده: «دونيس لم يتعرض لإصابة، وسيكون موجوداً في مواجهة الغد. يشعر ببعض المرض، لكنه سيكون جاهزاً للحصة التدريبية المسائية».

وشدد أنجليناس على أهمية التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، قائلاً: «نعمل على جميع مراحل اللعب دفاعياً وهجومياً، ويجب أن يكون التركيز على الدفاع كما هي الحال في الهجوم».

وعن الضغوط المرتبطة بالمنافسة على اللقب، قال: «ليس لدينا أي ضغط للحصول على اللقب، لكن يجب أن نفكر في أننا قادرون على تحقيق هذه البطولة. نعمل على الجانبين الذهني والجسدي من أجل الوصول إلى ذلك».

محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

وأكد أن الجهاز الفني لا يفضل منافساً بعينه في الدور نصف النهائي، مضيفاً: «ليس لدينا فريق مفضَّل لمواجهته في نصف النهائي. علينا التركيز على عملنا، وفي هذا الدور كل فريق قادر على الانتصار، والأهم أن نكون مستعدين لمواجهة أي منافس».

وتابع: «لدينا فرص كبيرة للتسجيل، ونحن قادرون على مواجهة أي منتخب. نعمل على كل التفاصيل دفاعياً وهجومياً، ولدينا القدرات والمهارات اللازمة. سنلعب بثقة، وسنواجه منتخباً عراقياً يشبه أسلوبنا في اللعب».

من جانبه، أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية اللاعبين لمواصلة الانتصارات، وقال: «مستعدون لمواجهة الغد، وأثبتنا ذلك في المباراتين الماضيتين. نلعب الآن بأريحية أكبر، ونطمح إلى الانتصار. المباراة على أرضنا ونريد تحقيق الفوز الثالث».

ووجّه أبو الشامات رسالة إلى الجماهير السعودية، قائلاً: «جماهيرنا غنية عن التعريف، وبعد النتائج الإيجابية التي حققناها أقول لهم إن هذه البطولة هي موعدنا مع عودة المنتخب إلى البطولات. سنقدم 100 في المائة، ونسعى إلى أن تبقى الكأس في جدة بحضورهم، وسنقدم كل ما لدينا ولن نخذلهم».

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رياضة سعودية كأس الخليج السعودية العراق
الرياضة رياضة سعودية

تدريبات الأخضر: عودة القحطاني... وغياب آل حجي

القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
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تدريبات الأخضر: عودة القحطاني... وغياب آل حجي

القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)
القحطاني ومختار علي خلال التدريبات (المنتخب السعودي)

شهدت الحصة التدريبية للمنتخب السعودي، مساء الأحد، مشاركة اللاعب محمد القحطاني بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها، في حين لم يشارك اللاعب علاء آل حجي في الحصة التدريبية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال المباراة أمام عمان، حيث اكتفى ببرنامج علاجي مع الجهاز الطبي.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة تحت إشراف مساعد المدير الفني سيرافيم أنجيليناس، حيث قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين؛ ضمّت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب عُمان، السبت، وأدوا تمارين استرجاعية، بينما أجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران التمرير، ثم تمارين مصغّرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة.

ويواصل الأخضر، الاثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة مساءً على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

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كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يشخص إصابة كادش: «العضلة الرباعية للفخذ اليسرى»

كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
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الاتحاد يشخص إصابة كادش: «العضلة الرباعية للفخذ اليسرى»

كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)
كادش تعرض للإصابة خلال بطولة كأس الخليج (المنتخب السعودي)

أعلن نادي الاتحاد تعرُّض لاعبه حسن كادش لإصابة في العضلة الرباعية للفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في مواجهة عُمان، ضمن منافسات كأس الخليج.

وأوضح النادي أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، أكدت تعرضه للإصابة، بينما غادر كادش معسكر المنتخب، وباشر برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد كادش من قائمته، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

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كأس الخليج السعودية