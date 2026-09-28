مصادر «الشرق الأوسط»: أبها يواجه ضمك ودياً… و«الزراعة الشتوية» تنقل مواجهة الفيصلي إلى خميس مشيط

أكد سيرافيم أنجليناس، مساعد مدرب المنتخب السعودي، أن الجهاز الفني سيُجري عدداً من التغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة العراق، ضِمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وذلك في ظل وجود بعض الإصابات، مع تمسك «الأخضر» بهدف تحقيق الانتصار الثالث وإنهاء الدور في صدارة المجموعة.

وقال أنجليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «بدأنا التحضيرات لمواجهة الغد، ولدينا بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات، ويجب علينا التركيز على اللاعبين المتاحين وتقديم الأفضل وفق الخيارات الموجودة لدينا».

وأضاف: «نهدف إلى الانتصار في مواجهة الغد، ونريد أن نكون في صدارة المجموعة. علينا تحليل الطريقة التي سنخوض بها المباراة، فالوضع صعب في ظل الإصابات، لكن لدينا عدداً من الخيارات وسنختار أفضل اللاعبين المتاحين».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية إجراء مداورة في التشكيلة بعد ضمان التأهل وفي ظل الإصابات، قال أنجليناس: «سنُجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، ولدينا بعض اللاعبين الجدد وسنمنحهم فرصة المشاركة. من المهم منح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب، مع الحفاظ على رغبتنا في تحقيق الانتصار».

وبشأن غياب اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن المؤتمر الصحافي، أوضح مساعده: «دونيس لم يتعرض لإصابة، وسيكون موجوداً في مواجهة الغد. يشعر ببعض المرض، لكنه سيكون جاهزاً للحصة التدريبية المسائية».

وشدد أنجليناس على أهمية التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، قائلاً: «نعمل على جميع مراحل اللعب دفاعياً وهجومياً، ويجب أن يكون التركيز على الدفاع كما هي الحال في الهجوم».

وعن الضغوط المرتبطة بالمنافسة على اللقب، قال: «ليس لدينا أي ضغط للحصول على اللقب، لكن يجب أن نفكر في أننا قادرون على تحقيق هذه البطولة. نعمل على الجانبين الذهني والجسدي من أجل الوصول إلى ذلك».

محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

وأكد أن الجهاز الفني لا يفضل منافساً بعينه في الدور نصف النهائي، مضيفاً: «ليس لدينا فريق مفضَّل لمواجهته في نصف النهائي. علينا التركيز على عملنا، وفي هذا الدور كل فريق قادر على الانتصار، والأهم أن نكون مستعدين لمواجهة أي منافس».

وتابع: «لدينا فرص كبيرة للتسجيل، ونحن قادرون على مواجهة أي منتخب. نعمل على كل التفاصيل دفاعياً وهجومياً، ولدينا القدرات والمهارات اللازمة. سنلعب بثقة، وسنواجه منتخباً عراقياً يشبه أسلوبنا في اللعب».

من جانبه، أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية اللاعبين لمواصلة الانتصارات، وقال: «مستعدون لمواجهة الغد، وأثبتنا ذلك في المباراتين الماضيتين. نلعب الآن بأريحية أكبر، ونطمح إلى الانتصار. المباراة على أرضنا ونريد تحقيق الفوز الثالث».

ووجّه أبو الشامات رسالة إلى الجماهير السعودية، قائلاً: «جماهيرنا غنية عن التعريف، وبعد النتائج الإيجابية التي حققناها أقول لهم إن هذه البطولة هي موعدنا مع عودة المنتخب إلى البطولات. سنقدم 100 في المائة، ونسعى إلى أن تبقى الكأس في جدة بحضورهم، وسنقدم كل ما لدينا ولن نخذلهم».