الشباب يعزز طاقمه الفني بالمدرب اللياقي أوليفر بارتليتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322209-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84%D9%8A%D8%AA
الشباب يعزز طاقمه الفني بالمدرب اللياقي أوليفر بارتليت
بارتليت سيتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة (موقع نادي الشباب)
أعلن نادي الشباب تعاقده مع الإنجليزي أوليفر بارتليت، للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ليتولى مهام المُعد البدني ومدرب اللياقة ضمن الطاقم الذي يقوده الألماني توماس ليتش.
وسينضم المدرب الإنجليزي إلى الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، في وقت يواصل فيه الشباب العمل على رفع الجاهزية البدنية للفريق وتحسين الأداء قبل استئناف المنافسات.
وعبّر بارتليت عن سعادته بالانضمام إلى الشباب، قائلاً عبر حساب النادي في منصة «إكس»: «أهلاً جماهير الشباب، أنا سعيد جداً بوجودي هنا... يلا شباب».
ويأتي انضمام بارتليت في إطار تحركات إدارة الشباب لتعزيز الطاقم الفني، بعد تعثر إنهاء ارتباط المدرب الألماني توماس ليتش في وقت سابق من الشهر الحالي، ليتجه النادي إلى دعم الجهاز القائم خلال المرحلة الحالية.
«أخضر الناشئات» يدشّن معسكره «الآسيوي» في كوالالمبور
لاعبات «الأخضر» قبل الحصة التدريبية (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
دشّن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك تأهباً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، المقررة إقامتها في سنغافورة. ويأتي المعسكر ضمن المرحلة التحضيرية لـ«الأخضر»، حيث يواصل الجهاز الفني تجهيز اللاعبات ورفع جاهزيتهن الفنية والبدنية، قبل التوجه إلى سنغافورة لخوض منافسات التصفيات.
وكان الجهاز الفني قد استدعى 24 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، بواقع ثلاث حارسات، وسبع لاعبات في خط الدفاع، وثماني لاعبات في خط الوسط، وست لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.
ومن المقرر أن يفتتح «أخضر الناشئات» مشواره في التصفيات يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) بمواجهة سنغافورة، على أن يلتقي منتخب إندونيسيا في 8 أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم 11 أكتوبر.
من جانبها، قالت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية: «سعداء بالوصول إلى ماليزيا وبدء المرحلة الأخيرة من تحضيراتنا، ونتطلع إلى الاستفادة من المعسكر ورفع جاهزيتنا قبل خوض التصفيات. تمثيل المنتخب الوطني مسؤولية كبيرة، ونسعى لتقديم المستوى الذي يعكس تطور كرة القدم النسائية في المملكة، وبإذن الله نكون عند حسن الظن».
«ألعاب آسيا»: الأخضر للعبور إلى نصف النهائي من شباك أوزبكستانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322204-%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
«ألعاب آسيا»: الأخضر للعبور إلى نصف النهائي من شباك أوزبكستان
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة أوزبكستان (الشرق الأوسط)
أنهى المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً» استعداداته لمواجهة نظيره الأوزبكي، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكرة القدم، في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا اليابانية.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها مران على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.
من جانب آخر، حطّم فريق السعودية للسباحة الرقم الوطني القياسي لسباق التتابع 4×100م مرتين متتاليتين، وذلك في منافسات السباحة التي جرت اليوم الخميس، محققاً بذلك التأهل التاريخي الأول لتتابع السباحة إلى النهائي.
ويختتم فريق السعودية للسباحة مشاركته بالدورة، الجمعة، بوجود سلطان العتيبي ومحمد العتيبي في تصفيات سباق 50م صدر عند العاشرة صباحاً، ورامي الرحموني في تصفيات 400م الساعة 10:50 صباحاً، ومحمد الزاكي في تصفيات 200م فراشة عند الحادية عشرة صباحاً، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية بداية من الخامسة عصراً بتوقيت اليابان.
وتأهل لاعب فريق السعودية عبد الله أبكر إلى نصف نهائي سباق 100م، الذي يقام الجمعة.
وجاء تأهل أبكر بعد أن أنهى تصفية السباق بزمن 10.32 ثانية، محتلاً المركز الثالث، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن.
وفي سباق 100م، سجلت العداءة هبة محمد رقماً شخصياً جديداً، بعد أن أكملت السباق بزمن 12.02 ثانية، محطمة بذلك رقمها السابق 12.05 ثانية، فيما أنهت زميلتها مياسة آل محمد السباق بزمن 12.81 ثانية.
ويوجد محمد الدبيسي في نهائي إطاحة المطرقة الذي يقام الجمعة.
من جهة ثانية، يلاقي فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، عند الثانية عشرة ونصف من ظهر الجمعة، نظيره الإماراتي، في لعبة «فايتنغ جيمز»، ضمن الدور ربع النهائي.
وحقق لاعب فريق السعودية لرفع الأثقال، سراج آل سليم، المركز الخامس في الترتيب العام لمنافسات وزن 65 كغم.
وجاء آل سليم خامساً، بعد أن رفع 131 كغم في الخطف، و167 كغم في النتر، ومجموع 298 كغم.
وحل زميله عقيل الجاسم في المركز السابع لمنافسات وزن 60 كغم، بعد أن رفع 127 كغم في الخطف، و155 كغم في النتر، بمجموع 277 كغم.
ويدشن فريق السعودية للفروسية مشاركته بالدورة بداية من الجمعة، بواسطة فريق الترويض (الدريساج).
ويمثل فريق الترويض كل من الفارس أحمد الشربتلي، والفارسة سامنتا الصيفي، اللذين سيخوضان تصفيات الفردي، ونهائي الفرق، الجمعة، على أن يكملا مشاركتهما في منافسات تصفيات الفردي ونهائي الفردي، السبت والأحد.
لأول مرة... الاتحاد الآسيوي يستعين بحكام أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322053-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
لأول مرة... الاتحاد الآسيوي يستعين بحكام أوروبا (الشعار)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة حكام كأس آسيا 2027 في السعودية، التي تضم 76 حكماً موزعين: 24 حكماً للساحة و41 حكماً مساعداً، إلى جانب 11 حكماً لتقنية الفيديو.
وللمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية، تضم قائمة النسخة التاسعة عشرة أربعة حكام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (حكماً واحداً، وحكمين مساعدين، وحكماً واحداً لتقنية الفيديو) وذلك في إطار التعاون المتواصل بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونظيره الأوروبي وفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي.
ومن المقرر أن تشهد كأس أوروبا 2028 مشاركة حكمين آسيويين للمرة الأولى.
وتوفر الشراكة فرصة للاتحادين القاريين لتبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، مع مواصلة دعم تطوير حكام المباريات على أعلى المستويات.
وأكد الاتحاد الآسيوي أن القائمة جاءت بعد عملية اختيار موسعة استمرت ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026.
وخضع المرشحون المحتملون للتقييم خلال مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أبرز البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحديد الحكام الذين أظهروا باستمرار الصفات المطلوبة للعمل على أكبر المسارح.
ومن بين الاعتبارات الرئيسية، كانت الاستمرارية والكفاءة في اتخاذ القرارات، بما في ذلك القدرة على الاستخدام الفعال لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) كما لعب الاستعداد البدني والنفسي دوراً مهماً، حيث كان يتعين على الحكام إظهار مستوى اللياقة والقدرة على التحمل ورباطة الجأش المطلوبة للعمل في بيئة كأس آسيا، التي تتسم بالضغوط العالية.
وسوف تشهد أحدث نسخة من البطولة الأبرز للمنتخبات الوطنية للرجال في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عودة عدد من الوجوه المألوفة، من بينهم الحكمان علي رضا فجاني وما نينج، اللذان سيشاركان في كأس آسيا للمرة الرابعة والثالثة على التوالي. كما شارك كلا الحكمين في كأس العالم لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام، وسينضمان في السعودية إلى الحكام الستة الآخرين، وخمسة من حكام تقنية الفيديو، الذين مثلوا الاتحاد القاري في البطولة العالمية.
وتقام كأس آسيا السعودية 2027 خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027، على ثمانية ملاعب في المدن المضيفة الرياض وجدة والخبر، حيث يتنافس 24 منتخباً في البطولة.