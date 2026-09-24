«ألعاب آسيا»: الأخضر للعبور إلى نصف النهائي من شباك أوزبكستان

أنهى المنتخب السعودي «تحت 21 عاماً» استعداداته لمواجهة نظيره الأوزبكي، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكرة القدم، في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا اليابانية.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء الخميس تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها مران على الكرات الثابتة، واختتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

من جانب آخر، حطّم فريق السعودية للسباحة الرقم الوطني القياسي لسباق التتابع 4×100م مرتين متتاليتين، وذلك في منافسات السباحة التي جرت اليوم الخميس، محققاً بذلك التأهل التاريخي الأول لتتابع السباحة إلى النهائي.

ويختتم فريق السعودية للسباحة مشاركته بالدورة، الجمعة، بوجود سلطان العتيبي ومحمد العتيبي في تصفيات سباق 50م صدر عند العاشرة صباحاً، ورامي الرحموني في تصفيات 400م الساعة 10:50 صباحاً، ومحمد الزاكي في تصفيات 200م فراشة عند الحادية عشرة صباحاً، على أن تقام النهائيات في الفترة المسائية بداية من الخامسة عصراً بتوقيت اليابان.

وتأهل لاعب فريق السعودية عبد الله أبكر إلى نصف نهائي سباق 100م، الذي يقام الجمعة.

الأمير فهد بن جلوي وعبد العزيز باعشن خلال حضورهما منافسات ألعاب القوى (الشرق الأوسط)

وجاء تأهل أبكر بعد أن أنهى تصفية السباق بزمن 10.32 ثانية، محتلاً المركز الثالث، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن.

وفي سباق 100م، سجلت العداءة هبة محمد رقماً شخصياً جديداً، بعد أن أكملت السباق بزمن 12.02 ثانية، محطمة بذلك رقمها السابق 12.05 ثانية، فيما أنهت زميلتها مياسة آل محمد السباق بزمن 12.81 ثانية.

ويوجد محمد الدبيسي في نهائي إطاحة المطرقة الذي يقام الجمعة.

من جهة ثانية، يلاقي فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، عند الثانية عشرة ونصف من ظهر الجمعة، نظيره الإماراتي، في لعبة «فايتنغ جيمز»، ضمن الدور ربع النهائي.

فريق السباحة السعودي حطم الرقم الوطني القياسي لسباق التتابع 4×100م مرتين متتاليتين (الشرق الأوسط)

وحقق لاعب فريق السعودية لرفع الأثقال، سراج آل سليم، المركز الخامس في الترتيب العام لمنافسات وزن 65 كغم.

وجاء آل سليم خامساً، بعد أن رفع 131 كغم في الخطف، و167 كغم في النتر، ومجموع 298 كغم.

وحل زميله عقيل الجاسم في المركز السابع لمنافسات وزن 60 كغم، بعد أن رفع 127 كغم في الخطف، و155 كغم في النتر، بمجموع 277 كغم.

ويدشن فريق السعودية للفروسية مشاركته بالدورة بداية من الجمعة، بواسطة فريق الترويض (الدريساج).

ويمثل فريق الترويض كل من الفارس أحمد الشربتلي، والفارسة سامنتا الصيفي، اللذين سيخوضان تصفيات الفردي، ونهائي الفرق، الجمعة، على أن يكملا مشاركتهما في منافسات تصفيات الفردي ونهائي الفردي، السبت والأحد.