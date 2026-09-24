أرخانجيلسكي يهدي البحرين ذهبيتها الأولى في آسياد اليابان

أهدى السباح البحريني ميشال أرخانجيلسكي بلاده ميداليتها الذهبية الأولى في النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان، بفوزه بسباق 50 متر فراشة بتوقيت آسيوي جديد الخميس.

وقطع أرخانجيلسكي (21 عاماً) الروسي الأصل والمولود في مدينة سان بطرسبرغ قبل أن ينتقل للعيش كلاجئ سياسي في فرنسا عام 2009، مسافة السباق بزمن قدره 22.91 ثانية، متقدماً بفارق 0.15 ثانية عن الياباني ميتسوناغا شون و0.34 ثانية عن الصيني وانغ تشانغهاو.

ميشيل أرخانجيلسكي (أ.ف.ب)

وكان أرخانجيلسكي قد حلّ رابعاً في نهائي سباق 100 متر فراشة مسجلاً 51.74 ثانية في النسخة الحالية من الألعاب.

وقال أرخانجيلسكي لقناة «بي إن سبورتس» القطرية عقب نهاية السباق: «أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة. هذه البداية فقط، وآمل في أن أحقق المزيد للبحرين في المستقبل».

وسبق للسباح البحريني أن حاول تمثيل فرنسا دوليا قبل دورة الألعاب الأولمبية 2024 التي استضافتها باريس، بعد أن تم تقديم طلب لتجنيسه، إلا أنّه رُفض لأنه لم يكن موظفاً.

ورغم أن الاتحاد الفرنسي للسباحة كتب رسالة دعماً لطلبه، لم يحصل أي تغيير في القرار.

وبدأ أرخانجيلسكي في تمثيل البحرين منذ أواخر عام 2025.