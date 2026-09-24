سابرينا فيتمان ترحل عن تدريب إنغولشتات بعد بداية مخيبة للموسم

تركت سابرينا فيتمان، أولُ سيدة تتولى منصب المدير الفني في الدوريات الألمانية للمحترفين للرجال لكرة القدم، منصبها في تدريب إنغولشتات بعد بداية مخيبة للفريق في منافسات دوري الدرجة الثالثة.

وتولت فيتمان تدريب إنغولشتات في مايو (أيار) 2024، قبل أن تتولى ماري لويز إيتا المسؤولية مؤقتاً في يونيون برلين بـ«دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)». وقالت فيتمان في بيان للنادي الخميس: «كنت أرغب بشدة في مواصلة العمل والاستمرار في هذه الطريق مع فريق يضم مجموعة من الشخصيات الاستثنائية». وأضافت: «لكن للأسف، لم تعد الثقة موجودة لمواصلة العمل، وقرر النادي اتباع حل مختلف». ويحتل إنغولشتات المركز الـ13 في جدول الترتيب بعد 7 جولات، كما خسر 3 مباريات من الـ4 الأخيرة في الدوري.

وقال المدير الإداري للنادي، هارالد غارتنر، إن «مراجعة مكثفة لمسار التطورات على مدار المواسم والنتائج التي تحققت حتى الآن في منافسات دوري الدرجة الثالثة» أدت إلى قرار الانفصال عن فيتمان.

وأضاف غارتنر: «على المستوى الإنساني والشخصي، كان هذا القرار صعباً للغاية بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن النادي مدد عقد فيتمان في مارس (آذار) الماضي فقط.

وكانت فيتمان أقرت في وقت سابق، خلال مشاركتها في أحد برامج الـ«بودكاست»، بأنها شعرت بضغط بصفتها رائدة في كرة القدم الألمانية. وقالت: «بصراحة؛ كان الأمر أكبر صعوبة بقليل مما كنت أعتقد».