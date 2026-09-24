«نايكي» تلغي تعاونها مع بنزيما في اللحظات الأخيرة بسبب ماضيه

ألغت شركة «نايكي» جلسة تصوير إعلانية كانت مقررة مع النجم الفرنسي كريم بنزيما في لندن، قبل ساعات من موعدها، بعدما خلصت إلى أن جوانب من ماضي اللاعب لا تتوافق مع قيم العلامة التجارية.

ووفق تقرير نشرته «ذي أثليتيك (The Athletic)»، فقد كان من المقرر أن يصل بنزيما إلى لندن، الخميس، للمشاركة في حملة تجمع بين «نايكي» وعلامة أزياء الشارع البريطانية «كورتيز»، إلا إن الشركة أبلغت فريقه مساء الأربعاء بإلغاء التعاون بالكامل.

وقال مصدر مطلع على الصفقة إن «نايكي» أجرت مراجعة أعمق لخلفية بنزيما قبل التصوير، قبل أن تقرر عدم المضي قدماً في المشروع، من دون الكشف عن التفاصيل المحددة التي أدت إلى اتخاذ القرار.

وقالت «نايكي» في بيان لـ«ذي أثليتيك (The Athletic)»: «هذا المشروع لا يعكس وجود علاقة أوسع بين اللاعب و(نايكي). نأسف لأن المحادثات وصلت إلى هذه المرحلة».

وكان التعاون الجديد سيأتي بعد انتهاء علاقة بنزيما الطويلة مع «أديداس». وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته مرتدياً أحذية «نايكي ميركوريال» خلال مرحلة تألقه مع ليون، قبل انتقاله إلى «أديداس» عام 2007، واستمر معها طيلة السنوات التالية، حتى أطلقت الشركة حذاءً خاصاً به عقب فوزه بـ«الكرة الذهبية» عام 2022.

وبعد انتهاء عقده مع «أديداس»، دخل فريق بنزيما في محادثات مع «نايكي» للمشاركة في حملة مشتركة مع «كورتيز» لإطلاق حذاء «شوكس آر فور 19 (Shox R419)».

ووفق التقرير، فقد تضمنت الاتفاقات حصول اللاعب على منتجات من «نايكي» بقيمة 75 ألف يورو، إلى جانب تغطية ترتيبات سفره إلى لندن للمشاركة في التصوير.

كما شهدت المفاوضات الأولية نقاشات بشأن إمكانية توسيع التعاون مستقبلاً ليصبح بنزيما سفيراً لـ«نايكي»، إلا إن الشركة أكدت أنه لم تكن هناك خطط قائمة لمنحه دوراً أوسع.

واستمرت الاتصالات بين «نايكي»، والوكالة الإبداعية، وفريق اللاعب، حتى هذا الأسبوع، قبل أن تتراجع الشركة مساء الأربعاء وتلغي المشروع، وتبلغ بنزيما بأنه لم يعد مطالباً بالسفر إلى لندن.

وأكد ممثل عن اللاعب أن «نايكي» هي التي بادرت بالتواصل مع بنزيما بشأن التعاون، وليس العكس، من دون التعليق على بقية التفاصيل الواردة في التقرير.

ويبلغ بنزيما 38 عاماً، وأصبح لاعباً حراً بعد رحيله عن الهلال السعودي في نهاية أغسطس (آب) الماضي، من دون أن يعلن اعتزاله كرة القدم حتى الآن.