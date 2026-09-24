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الرياضة رياضة عالمية

أوزبكستان تهزم إيران بثلاثية ودياً

يخوض المنتخب الأوزبكي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر (اتحاد أوزبكستان)
يخوض المنتخب الأوزبكي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر (اتحاد أوزبكستان)
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أوزبكستان تهزم إيران بثلاثية ودياً

يخوض المنتخب الأوزبكي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر (اتحاد أوزبكستان)
يخوض المنتخب الأوزبكي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر (اتحاد أوزبكستان)

تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الإيراني 3 - 1، الخميس، في مباراة ودّية ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

وتألق إلدور شومورودوف، مهاجم «إسطنبول باشاكشهير» التركي وقائد المنتخب الأوزبكي، بتسجيل هدفين، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجّل البديل حسين نورتشييف، لاعب «ناساف كارشي» الأوزبكي، الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وجاء هدف إيران الوحيد عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجّل جاكونجير أوروزوف، مدافع «روبن كازان» الروسي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49.

ويخوض المنتخب الأوزبكي مباراة ودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن تحضيراته لنهائيات «كأس آسيا» المقررة مطلع العام المقبل في السعودية، التي يشارك فيها المنتخب الإيراني أيضاً.

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كأس آسيا إيران أوزبكستان

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الرياضة رياضة عالمية

إنتر يحقق أرباحاً صافية للموسم الثاني توالياً

إنتر ميلان (رويترز)
إنتر ميلان (رويترز)
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إنتر يحقق أرباحاً صافية للموسم الثاني توالياً

إنتر ميلان (رويترز)
إنتر ميلان (رويترز)

سجل إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، أرباحاً صافية بلغت 22.7 مليون يورو (25.8 مليون دولار) في ختام موسم 2025 – 2026، مؤكداً استمرار تعافيه المالي الذي بدأ الموسم السابق بعد 15 عاماً من الخسائر.

وتراجعت الأرباح مقارنة بـ35 مليون يورو حققها النادي في موسم 2024 – 2025، فيما بلغت إيرادات النادي اللومباردي 518 مليون يورو (589 مليون دولار)، مقابل الرقم القياسي البالغ 567 مليون يورو (645 مليون دولار) في الموسم السابق.

وأوضح النادي، المملوك لصندوق «أوكتري» الأميركي، أن السنة المالية 2024 - 2025 استفادت من إيرادات استثنائية ناجمة عن المشاركة في «كأس العالم للأندية» وبلوغ نهائي «دوري أبطال أوروبا».

وأشار «نيراتسوري»، الذي أحرز في مايو (أيار) الماضي لقبه الحادي والعشرين في الدوري الإيطالي، إلى خفض تكاليفه التشغيلية بنحو 20 مليون يورو، أي بنسبة 4 في المائة.

كما ارتفعت إيرادات المنتجات التجارية بنسبة 7 في المائة، بفضل اتفاقية الشراكة الجديدة مع شركة التجهيزات الرياضية «فاناتيكس».

وأسهم ارتفاع عائدات انتقالات اللاعبين بمقدار 11 مليون يورو (12.5 مليون دولار) في تعزيز النتائج المالية للنادي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران).

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

توخيل يدعم كين لـ«الكرة الذهبية» ومونديال 2030

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يحيي المهاجم هاري كين خلال مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم (أ.ف.ب)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يحيي المهاجم هاري كين خلال مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم (أ.ف.ب)
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توخيل يدعم كين لـ«الكرة الذهبية» ومونديال 2030

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يحيي المهاجم هاري كين خلال مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم (أ.ف.ب)
الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا يحيي المهاجم هاري كين خلال مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم (أ.ف.ب)

دعم الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، مهاجمه هاري كين للفوز بجائزة «الكرة الذهبية»، معتبراً أن النجم الإنجليزي، الذي يواصل تطوير مستواه، قادر على قيادة خط الهجوم في «كأس العالم 2030» عندما يبلغ 36 عاماً.

وسجل مهاجم بايرن ميونيخ 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده خلال موسم 2025-2026 المميز، وتُوج خلاله بألقاب الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

كما حصد كين الميدالية البرونزية مع منتخب إنجلترا قبل 10 أسابيع، بعدما خسر أمام الأرجنتين في الدور نصف النهائي من «كأس العالم»، ليحقق المنتخب أفضل نتيجة له على الإطلاق في نسخة أقيمت خارج أرضه.

وساهمت هذه العروض في وضع كين ضمن أبرز المرشحين للفوز بـ«الكرة الذهبية»، ليصبح أول إنجليزي يُتوج بالجائزة منذ مايكل أوين عام 2001.

وعندما سُئل توخيل عما إذا كان كين اختياره للفوز بالجائزة الشهر المقبل، قال لقناة «آي تي في»: «نعم. بعد هذا الموسم، نعم».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أكثر من 70 هدفاً، وثلاثة ألقاب مع بايرن ميونيخ، ونصف نهائي كأس العالم، ودوري أبطال أوروبا». وتابع: «إنه يتحسن أكثر فأكثر. أعتقد أنه وصل إلى مستوى مميز من اللياقة البدنية في أدائه».

وأشاد توخيل بالدور الشامل الذي يؤديه كين، قائلاً: «إنه ملتزم تماماً بالضغط العالي، وبالمشاركة في كل جزء من المباراة، سواء في بناء اللعب من الخلف أو إنهاء الهجمات أو بناء اللعب في الوسط أو الدفاع. إنه يقوم بكل شيء».

وعن إمكانية مشاركة كين في «كأس العالم 2030» عندما يبلغ 36 عاماً، قال توخيل: «نعم، لا مشكلة. العمر مجرد رقم، ولا يهم. الأمر يتعلق فقط بالجودة، والطريق أمامه لا يزال طويلاً».

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الدوري الألماني ألمانيا إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

زيدان: أشعر بتأثر بالغ قبل مباراتي الأولى مدرباً لفرنسا

زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا يحيي الحضور خلال مؤتمر صحافي في ملعب كوجايلي بمدينة إزميت التركية عشية مواجهة تركيا وفرنسا (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا يحيي الحضور خلال مؤتمر صحافي في ملعب كوجايلي بمدينة إزميت التركية عشية مواجهة تركيا وفرنسا (أ.ف.ب)
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زيدان: أشعر بتأثر بالغ قبل مباراتي الأولى مدرباً لفرنسا

زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا يحيي الحضور خلال مؤتمر صحافي في ملعب كوجايلي بمدينة إزميت التركية عشية مواجهة تركيا وفرنسا (أ.ف.ب)
زين الدين زيدان مدرب منتخب فرنسا يحيي الحضور خلال مؤتمر صحافي في ملعب كوجايلي بمدينة إزميت التركية عشية مواجهة تركيا وفرنسا (أ.ف.ب)

أكد زين الدين زيدان، المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أنه يشعر «بتأثر بالغ» قبل مباراته الأولى على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك»، الجمعة أمام تركيا ضمن «دوري الأمم الأوروبية».

وعندما سُئل عما إذا كانت مشاعره مماثلة لما عاشه خلال مباراته الدولية الأولى تحت قيادة إيميه جاكيه في 17 أغسطس (آب) 1994، قال زيدان: «إنه أكبر حتى مما شعرت به في مباراتي الأولى كوني لاعباً. اليوم أشعر بتأثر بالغ لتمكني من قيادة المنتخب الفرنسي».

وتحدث زيدان عن الاهتمام الكبير الذي رافق تعيينه خلفاً لديدييه ديشان، الذي أمضى 14 عاماً في منصبه، قائلاً: «هذا طبيعي تماماً. هناك الكثير من الحديث، وهذا منطقي، لكن اللاعبين هم الأبطال. سألتزم بدوري، وسأحاول القيام بعملي معهم ووضع شيء ما موضع التنفيذ والفوز بالمباريات، فهذا أكثر ما يهمني».

واستبعد المدرب الفرنسي الحديث عن وجود «بصمة زيدان» خاصة على المنتخب في الوقت الحالي.

كما طمأن إلى جاهزية قائد المنتخب كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بعدما غاب عن التدريبات الثلاثاء بسبب أعراض شبيهة بالإنفلونزا، قبل أن يعود إلى التدرب بصورة طبيعية الأربعاء.

وقال زيدان: «إنه بخير. عانى من مشكلة بسيطة لكنها ليست خطيرة، وسيكون جاهزاً للعب غداً».

في المقابل، انسحب قلب الدفاع إبراهيما كوناتيه من التشكيلة بسبب التواء طفيف في الركبة اليمنى، ليحل مكانه ليني يورو.

وأوضح الجهاز الفني الفرنسي أن كوناتيه شعر بألم في الركبة خلال التدريبات، قبل أن يكشف فحص بالرنين المغناطيسي عن إصابته بالتواء طفيف، ليتقرر السماح له بالعودة إلى ريال مدريد.

وأعلن النادي الإسباني لاحقاً أن الفحوص أظهرت إصابة كوناتيه في الرباط الجانبي للساق اليمنى.

وبات كوناتيه ثالث لاعب ينسحب من تشكيلة فرنسا منذ بداية النافذة الدولية، بعد الحارس روبن ريسر ولاعب الوسط وارن زاير - إيمري.

وبعد مواجهة تركيا الجمعة في كوجايلي، تلتقي فرنسا مع بلجيكا خارج أرضها في 28 سبتمبر (أيلول)، ثم تستضيف إيطاليا على ملعب فرنسا في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل مواجهة بلجيكا مجدداً في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول).

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