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الرياضة رياضة عالمية

استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا لمواجهتي البرازيل

استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا (رويترز)
استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا (رويترز)
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استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا لمواجهتي البرازيل

استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا (رويترز)
استبعاد القائد ماثيو راين من تشكيلة أستراليا (رويترز)

استبعد مدرب منتخب أستراليا لكرة القدم توني بوبوفيتش، الجمعة، 10 لاعبين من تشكيلة الفريق التي شاركت في كأس العالم بأميركا الشمالية، من القائمة التي ستخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل، في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم والقائد ماثيو راين.

ويبرز بين الغائبين أيضاً المهاجم كريستيان فولباتو، الذي فُرضت عليه غرامة هذا الشهر بعد ثبوت تعاطيه الكوكايين في فحص، فيما أشارت تقارير إلى معاناته أيضاً من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وفقد راين، حارس مرمى ليفانتي الإسباني الذي بدأ الموسم بقوة، مركزه الأساسي خلال كأس العالم لصالح باتريك بيتش، المنتقل حديثاً من ملبورن سيتي إلى تروا الفرنسي.

واستُدعي جاكوب تشابمان، حارس مرمى سانت ميرين الاسكوتلندي الذي لم يخُض أي مباراة دولية حتى الآن، بدلاً من راين البالغ 34 عاماً، لينضم إلى بيتش وبول إيزو ضمن قائمة تضم 26 لاعباً.

كما استُبعد من التشكيلة كل من كاميرون بورغيس، وأيدين هروستيتش، وكاميرون ديفلين، ونيشان فيلوبيلاي، وأوير مابيل، وماثيو ليكي، وكاي تروين، فيما يغيب جوردان بوس بسبب إصابة في الركبة.

وقال بوبوفيتش: «اخترنا هذه التشكيلة واضعين نصب أعيننا كأس آسيا 2027 والمستقبل أيضاً، وهي فرصة رائعة لمواصلة التطور بصفتنا منتخباً».

وأضاف: «نحن متحمسون جداً للعب على أرضنا للمرة الأولى منذ مارس (آذار)، في مباراتين بالغتي الأهمية بالنسبة إلينا أمام البرازيل، المنتخب الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس العالم».

وتابع: «لن يكون أمامنا سوى معسكرين و4 مباريات قبل اختيار تشكيلة كأس آسيا 2027، لذلك فإن هاتين المباراتين تمثلان أهمية كبيرة في استعداداتنا للبطولة الكبرى المقبلة».

وتنطلق كأس آسيا المقبلة بالسعودية في 7 يناير (كانون الثاني) 2027.

وكان فولباتو، لاعب ساسولو الإيطالي، قد تعرض لغرامة هذا الشهر بعد إخفاقه في فحص للكوكايين أُجري على جانب الطريق في يوليو (تموز)، إثر توقيفه بسبب السرعة المفرطة في سيدني.

وينفي اللاعب البالغ 22 عاماً تعاطيه المخدر عن علم.

وتضم التشكيلة التي ستخوض مباراة تاونسفيل في 25 سبتمبر (أيلول)، ثم مواجهة بريزبن بعد 4 أيام، 7 لاعبين مرشحين لخوض مباراتهم الدولية الأولى، بينهم إيلي آدامس لاعب غامبا أوساكا الياباني، وكيلي آدمسون؛ وهي على النحو التالي:

حراس المرمى: باتريك بيتش (تروا الفرنسي)، وجاكوب تشابمان (سانت ميرين الاسكوتلندي)، وبول إيزو (راندرس الدنماركي).

المدافعون: كيلي آدمسون (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، وعزيز بهيتش (ملبورن سيتي)، وكايسي بوس (إكسلسيور روتردام الهولندي)، وأليساندرو تشيركاتي (بنفيكا البرتغالي)، وميلوش ديغينيك (أبويل القبرصي)، وجايسون جيريا (ألبيريكس نيغاتا الياباني)، ولوكاس هيرينغتون (هال سيتي الإنجليزي)، وجاكوب إيتاليانو (غراتسر النمساوي)، وديلان ليونارد (آخن الألماني)، وهاري سوتار (ليستر سيتي الإنجليزي). لاعبو الوسط: جاكسون إيرفين (سيريزو أوساكا الياباني)، ورايلي ماكغري (ميدلزبره الإنجليزي)، وكونور ميتكالف (سانت باولي الألماني)، وأيدن أونيل (نيويورك سيتي الأميركي)، وبول أوكون-إنغستلر (كولن الألماني)، وألكسندر روبرتسون (كارديف سيتي الويلزي)، وباتريك يازبيك (ناشفيل الأميركي). المهاجمون: إيلي آدامس (غامبا أوساكا الياباني)، ويايا دوكولي (إن كيه تسيليه السلوفيني)، ونستوري إيرانكوندا (سبورتينغ البرتغالي)، ومحمد توريه (نوريتش سيتي الإنجليزي)، وتيتي يينغي (ماتشيدا زيلفيا الياباني)، وماركوس يونس (بروندبي الدنماركي).

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دوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكاو وفيليكس ونيفيز لتشكيلة البرتغال

رونالدو (إ.ب.أ)
رونالدو (إ.ب.أ)
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دوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكاو وفيليكس ونيفيز لتشكيلة البرتغال

رونالدو (إ.ب.أ)
رونالدو (إ.ب.أ)

استُدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفق قائمة أعلنها، الجمعة، المدرب الجديد خورخي خيسوس.

وكما كان متوقعاً، ضمّت أول قائمة للمدرب البرتغالي البالغ 71 عاماً اسم صاحب الكرات الذهبية الخمس وهو في سن الحادية والأربعين، والذي قد يكون يخوض الموسم الأخير في مسيرته.

وكان خيسوس الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم 2026، أشرف الموسم الماضي على قائد منتخب البرتغال عندما كان مدرباً لنادي النصر السعودي، حيث لا يزال «سي آر 7» يلعب في صفوفه بعد أن أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن هذا الموسم سيكون «على الأرجح» الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وخلال كأس العالم هذا الصيف، أصبح ابن جزيرة ماديرا أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من المونديال، لكن البطولة انتهت بصورة مخيبة، بعدما ودّعت البرتغال المنافسات من ثمن النهائي بخسارتها بهدف نظيف أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب.

وكان مارتينيز تعرض حينها لانتقادات واسعة بسبب اعتماده الدائم على رونالدو في التشكيلة الأساسية، ومنحه وقت لعب محدوداً جداً لبديله غونسالو راموش.

وقال خيسوس، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عن رونالدو: «إنه لاعب مثل الآخرين، إذا قدّم الأداء المطلوب فإنه يلعب، وإذا لم يقدّمه فلن يلعب».

وأضاف: «له مكانة مختلفة لأن مسيرته مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية. لكن هل يؤثر ذلك في قراراتي؟ لا».

ومن بين أبرز المستجدات القليلة في القائمة التي أعلنها خيسوس وضمت 25 لاعباً، عودة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني فابيو سيلفا، ولاعب وسط بنفيكا جواو بالينيا.

كما ضمت القائمة لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

وكانت البرتغال أحرزت لقب دوري الأمم عامي 2019 و2025، وستستهل النسخة الجديدة من المسابقة باستضافة ويلز الخميس في لشبونة، قبل أن تحل ضيفة على النرويج في 27 سبتمبر (أيلول)، ثم على الدنمارك في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تستضيف النرويج مجدداً في الرابع من الشهر ذاته في بورتو.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، صامويل سواريس (بنفيكا لشبونة).

وفي الدفاع: غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، توماس أراوجو (بنفيكا).

وفي خط الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، برناردو سيلفا (ريال مدريد الإسباني).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند الألماني)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي السعودي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، غونسالو راموش (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، بيدرو نيتو (تشلسي) ورافايل لياو (غلطة سراي التركي).

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كريستيانو رونالدو كأس أوروبا الرياضة كرة القدم البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

أرتيتا يتوقع مواجهة صعبة أمام برايتون ويؤكد انتهاء الخلاف مع هورزلر

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
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أرتيتا يتوقع مواجهة صعبة أمام برايتون ويؤكد انتهاء الخلاف مع هورزلر

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)

يتوقع ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، مواجهة صعبة أخرى غداً السبت، عندما يحل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون، في أول زيارة له إلى ملعب الأخير منذ المواجهة المثيرة للجدل بين الفريقين في مارس (آذار) الماضي، والتي احتاج خلالها آرسنال إلى جهد كبير للخروج بفوز صعب.

وعقب تلك المباراة، انتقد فابيان هورزلر، مدرب برايتون، أسلوب آرسنال واتهم لاعبيه بإضاعة الوقت أثناء تنفيذ الركلات الركنية، قبل أن يعتذر لاحقاً لأرتيتا عبر رسالة نصية.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة، رداً على سؤال بشأن اعتذار هورزلر: «انتهى الأمر. كل ذلك أصبح من الماضي. أحترم فابيان بشدة وأحترم ما حققه مع برايتون».

وأضاف: «سنواجه منافساً صعباً للغاية غداً، وعلينا أن نستحق الفوز بالمباراة».

ويخوض آرسنال مباراته الرابعة توالياً خارج أرضه، بعدما فاز على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإبسويتش تاون في كأس الرابطة.

وقال أرتيتا إنه يريد أن يواصل فريقه فرض هيمنته والحفاظ على سجله المثالي، رغم الإرهاق الناتج عن توالي المباريات خارج ملعبه.

وأضاف المدرب الإسباني: «هذا أحد التحديات التي يفرضها جدول المباريات، وقد استجاب الفريق بشكل رائع ولعب بهيمنة واضحة. لا يهم حقاً ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها، نريد أن نسبب المشكلات نفسها للمنافس».

وفي حال فوزه على برايتون، سيحقق آرسنال انتصاره الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواصل بدايته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه.

أرتيتا غير قلق بشأن تمديد عقده

وبعد مباراة السبت، يدخل الدوري فترة توقف دولي تمتد إلى ثلاثة أسابيع، وسط تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية توصل أرتيتا إلى اتفاق لتمديد عقده خلال تلك الفترة.

وقال أرتيتا، الذي تولى تدريب آرسنال عام 2019 ويرتبط معه بعقد حتى 2027، إن الطرفين لا يزالان متفقين بشأن مستقبله.

وأضاف: «أعتقد أننا جميعاً متفقون تماماً. لدينا الطموح نفسه والإرادة نفسها؛ لذا سنحل هذه المسألة عندما يتوفر لدينا الوقت».

ومن المقرر أن يخضع المدافعون كريستيان موسكيرا ويورن تيمبر وبن وايت وبييرو هينكابي لتقييم جاهزيتهم خلال الحصة التدريبية الأخيرة لآرسنال، بعدما غابوا عن الفوز على إبسويتش في منتصف الأسبوع.

وقال أرتيتا: «لدينا حصة تدريبية أخرى. جميعهم مستعدون للمشاركة فيها، ولدينا هذه الحصة للتأكد من جاهزيتهم البدنية».

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كين: الموسم الماضي كان الأفضل في حياتي

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)
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كين: الموسم الماضي كان الأفضل في حياتي

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)

وصف هاري كين موسم 2025 - 2026 بأنه «الأفضل في حياته»، بعدما سجَّل 73 هدفاً مع بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا، في موسم عزَّز حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

ورغم مستواه اللافت، فإن قائد منتخب إنجلترا أكد أنه لا يركز على الجوائز الفردية، في ظلِّ منافسة قوية على الجائزة التي لم يفز بها أي لاعب إنجليزي منذ مايكل أوين عام 2001، مع وجود أسماء بارزة في السباق بينها لامين يامال وكيليان مبابي.

وقال كين لصحيفة «ماركا» الإسبانية في مقابلة نُشرت الجمعة: «لم أحب أبداً التحدث كثيراً عن نفسي. الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن الموسم الماضي كان مذهلاً، سواء على الصعيد الشخصي أو بالنسبة إلى الفريق».

وأضاف: «لقد كان، بلا شك، أفضل موسم في حياتي».

وأبدى كين فخره بتسجيل 73 هدفاً، وهو أعلى رصيد يحقِّقه لاعب منذ أن سجَّل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً بلغ 82 هدفاً في موسم 2011 - 2012، لكنه أقرَّ بأنَّ هذا الإنجاز قد لا يكون كافياً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال: «أنا فخور للغاية بذلك. لكن الحصول على جائزة الكرة الذهبية ليس بيدي. يعتمد الأمر على المصوِّتين. بالنسبة لي، الموسم الماضي أصبح من الماضي».

وتابع: «أركز الآن على هذا الموسم، وأتطلع إلى رؤية ما يمكنني تحقيقه أيضاً».

ويُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل توزيع الجوائز في 26 أكتوبر (تشرين الأول).

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