الفلفل الحلو... 4 فوائد صحية تجعله جديراً بمائدتك

قد لا يتجاوز دور الفلفل الحلو في بعض الأطباق كونه إضافة ملونة تمنح الوجبة نكهة مميزة ومظهراً أكثر جاذبية، إلا أن قيمته الغذائية تتجاوز ذلك بكثير. فهذه الخضراوات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة توفر مجموعة من العناصر الغذائية التي قد تدعم صحة العين، وتعزز امتصاص الحديد، وتساعد في حماية خلايا الجسم من التلف.

كما أن إدراج الفلفل الحلو بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تقليل الالتهابات والحماية من بعض الأمراض، وفقاً لموقع «هيلث».

1. دعم صحة العين

يتميز الفلفل الحلو بغناه بمادتي «اللوتين» و«الزياكسانثين»، وهما من الكاروتينات التي تلعب دوراً مهماً في دعم صحة العين.

ماذا يقول العلم؟ تشير الأبحاث إلى أن تناول مكملات اللوتين يومياً يمكن أن يزيد من الكثافة البصرية لصبغة البقعة الصفراء (MPOD)، ويحسن الوظيفة البصرية لدى الأشخاص الذين تظهر لديهم علامات مبكرة للتنكس البقعي المرتبط بالعمر. ويُعد انخفاض كثافة صبغة البقعة الصفراء (MPOD) أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

وبشكل عام، يمكن للنظام الغذائي الغني باللوتين والزياكسانثين أن يقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، ويُعد الفلفل الحلو مصدراً غنياً بهذين العنصرين الغذائيين.

2. المساعدة في الوقاية من فقر الدم

يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي الدم على كمية كافية من خلايا الدم الحمراء أو الهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين، ويُعد نقص الحديد أحد الأسباب الشائعة للإصابة به.

وتحتوي حبة واحدة كبيرة من الفلفل الأحمر على 0.705 ملليغرام من الحديد، وهي كمية تعادل تقريباً 4 في المائة من المدخول الموصى به للنساء البالغات، و9 في المائة للرجال البالغين.

كما تحتوي الحبة نفسها على 210 ملليغرامات من فيتامين «سي»، أي أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها. ويُذكر أن فيتامين «سي» يعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد المستمد من المصادر النباتية.

لذلك، يمكن أن يكون الفلفل الحلو الطازج مفيداً للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم، ومن بينهم الأطفال الصغار، والنساء في سن الإنجاب، ولا سيما من يمررن بفترة الحيض، والحوامل.

3. غني بمضادات الأكسدة

يُعد الفلفل الحلو غنياً بمضادات الأكسدة، ومنها فيتامينا «إيه» و«سي»، وبيتا كاروتين. وتعمل هذه العناصر الغذائية على حماية الجسم من التلف الخلوي، وقد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان وأمراض القلب واضطرابات الدماغ.

ماذا يقول العلم؟ يمكن لجميع أنواع الفلفل الحلو أن تساعد في خفض مستويات الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي. ومع ذلك، يبدو أن الفلفل الأصفر يتمتع بأعلى نشاط مضاد للأكسدة مقارنةً بجميع الأصناف الأخرى.

والجذور الحرة هي جزيئات شديدة التفاعل وغير مستقرة تتكون في الجسم، بينما يمتلك الجسم مضادات أكسدة تساعد على تحييد تأثير هذه الجزيئات والحد من أضرارها.

4. المساعدة في تقليل الالتهابات

يحتوي الفلفل الحلو على مركبات، مثل فيتامين «سي» وبيتا-كريبتوكسانثين، التي قد تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات. كما أنه غني بمضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين واللوتولين.

ماذا يقول العلم؟ قد يساعد الفلفل الحلو في تقليل الالتهابات والسيطرة على أعراض التهاب المفاصل، إذ يمكن أن يساهم في تخفيف الالتهاب، مما قد يؤدي بدوره إلى تقليل شدة الأعراض والشعور بعدم الراحة المزمن (طويل الأمد).

وللحصول على فوائد غذائية متنوعة، احرص على إدراج مجموعة متنوعة من الأطعمة المضادة للالتهابات ضمن نظامك الغذائي، إلى جانب اتباع نصائح طبيبك.