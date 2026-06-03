حقن إنقاص الوزن قد تحمي الآلاف من جراحات استبدال الركبة

كشفت دراسة جديدة أن استخدام حقن إنقاص الوزن، لمدة ثلاث سنوات على الأقل، قد يمنع الآلاف من عمليات استبدال مفصل الركبة سنوياً.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، يعاني أكثر من 500 مليون شخص حول العالم التهاب المفاصل العظمي. ويُعد التهاب مفصل الركبة الشكل الأكثر شيوعاً لهذا المرض، ويحتاج كثيرون من المصابين به إلى جراحة استبدال مفصل الركبة.

وتضاعف زيادة الوزن أو السمنة، بشكل ملحوظ، من خطر الإصابة بالتهاب مفصل الركبة، وذلك بزيادة الضغط على المفاصل.

وفي الدراسة الجديدة وجد الباحثون أن تناول حقن مثل مونجارو وويغوفي أو أوزمبيك قد يساعد في تجنب الحاجة لجراحة استبدال الركبة.

وقام فريق الدراسة، التابع لكلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة، بدراسة بيانات 6.8 مليون بالغ شُخّصت إصابتهم بالتهاب المفاصل العظمي في الركبة بين عاميْ 2010 و2024.

وحدَّد الفريق 42 ألف شخص كانوا يتناولون حقن إنقاص الوزن، لمدة عام على الأقل، وقارنوهم بعدد مماثل من المرضى الذين لم يتناولوا هذه الأدوية.

كما حللوا بيانات ما يقارب 31 ألف مريض تناولوا هذه الحقن لمدة ثلاث سنوات.

وخضع المرضى للمتابعة الدورية لمدة 8 سنوات بعد التشخيص؛ لتقييم الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة.

وخلصت الدراسة إلى أن استخدام حقن سيماغلوتيد (الاسم العلمي لأوزمبيك وويغوفي)، وتيرزيباتيد (زيباوند ومونجارو) لمدة ثلاث سنوات يرتبط بانخفاض احتمالية الحاجة لاستبدال مفصل الركبة بنسبة تقارب 5 في المائة عند المتابعة بعد ثماني سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن نتائجهم تكشف أن تناول المرضى المصابين بالتهاب مفصل الركبة والسمنة أو الأمراض الأيضية حُقن سيماغلوتيد أو تيرزيباتيد لمدة ثلاث سنوات، قد يمنع الآلاف من عمليات استبدال الركبة.

وكتبوا، في دراستهم المنشورة بمجلة التخدير الموضعي وطب الألم: «نتائجنا تتوافق مع الأدلة التي تشير إلى أن حقن إنقاص الوزن التي تحتوي على الهرمون «جيه إل بي-1 (GLP-1) قد تؤثر على التهاب مفصل الركبة، من خلال آليات متكاملة مضادة للالتهاب ومُسكّنة للألم».

أدوية «GLP-1» (رويترز)

وتعليقاً على النتائج، قال مارك بوديتش، استشاري جراحة الركبة والرئيس السابق للجمعية البريطانية لجراحة العظام: «قد تكون هناك تأثيرات مباشرة لهذه الحقن تعمل على مكافحة الالتهابات وحماية الغضاريف عبر آليات لا تعتمد فحسب على فقدان الوزن، ومع ذلك يجب توخي الحذر، حيث إن هذه النتائج لا تثبت بشكل قاطع أن حقن إنقاص الوزن تمنع الحاجة للجراحة تماماً».

كما أكد أن هذه الحقن غير معتمَدة حالياً لعلاج التهاب المفاصل العظمي، محذّراً بشدة من استخدامها لهذا الغرض خارج نطاق التجارب السريرية.