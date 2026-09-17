10 علامات تكشف أن طعامك لم يعد آمناً للأكل

قد يبدو من الصعب أحياناً تحديد ما إذا كان الطعام لا يزال آمناً للاستهلاك، خصوصاً عندما لا تكون علامات فساده واضحة من أول وهلة. لكن بعض المؤشرات، مثل الرائحة الكريهة أو تغير القوام أو ظهور العفن، قد تكون إشارات واضحة إلى ضرورة التخلص منه. وقد يحتوي الطعام الفاسد بكتيريا ضارة تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء؛ مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة والحمى. لذلك؛ فإن معرفة العلامات التي تشير إلى أن الطعام لم يعد صالحاً للأكل يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1- تخزين الطعام مدة طويلة جداً

تُعدّ مدة التخزين أحد أفضل المؤشرات التي تساعد في تحديد الوقت الذي ينبغي فيه التخلص من الطعام؛ إذ ينبغي التخلص من معظم بقايا الطعام المطهو أو الأطعمة سريعة التلف بعد مرور ما بين 3 و4 أيام.

وهناك أطعمة أخرى ينبغي التخلص منها في وقت أقرب؛ فعلى سبيل المثال، يجب استهلاك المأكولات البحرية الطازجة أو صدور الدجاج في غضون يوم أو يومين من حفظها في الثلاجة.

2- تجاوز تاريخ الصلاحية

غالباً ما تحمل الأطعمة المعبأة ملصقات توضح تواريخ مرتبطة بجودة المنتج أو طريقة التعامل معه، وتشمل ما يلي:

- تاريخ «يُستخدم قبل» (Use by): وهو آخر موعد يُنصح فيه باستخدام المنتج لضمان جودته.

- تاريخ «الأفضل عند الاستخدام قبل» (Best when used by): تشير هذه العبارة إلى الفترة التي يكون فيها مذاق الطعام في أفضل حالاته.

- تاريخ «يُعرض للبيع قبل» (Sell by): يساعد المتاجر في إدارة المخزون، ولا يتعلق بسلامة الغذاء.

- تاريخ «التجميد قبل» (Freeze-by): يحدد الموعد المناسب لتجميد المنتج للحفاظ على أفضل درجات الطزاجة.

وبشكل عام، لا تفرض القوانين وضع هذه التواريخ بشكل إلزامي، باستثناء حالة حليب الرضع، أي التركيبات الغذائية المخصصة للرضع. وتهدف هذه التواريخ إلى مساعدتك في معرفة الفترة التي يكون فيها الطعام بأفضل حالات جودته، كما تُعد أدوات مفيدة عند محاولة تحديد ما إذا كان الطعام آمناً للاستهلاك.

3- رائحة كريهة

عادةً ما تكون الرائحة الكريهة للطعام علامة تحذيرية تدل على أنه لم يعد آمناً للأكل. فقد تشير الرائحة السيئة إلى أن البكتيريا أو الخمائر بدأت تحليل مكونات الطعام.

لذلك؛ يجب التخلص من أي صنف غذائي تفوح منه رائحة كريهة بشكل ملحوظ.

4- تغير القوام

غالباً ما تكون التغيرات في قوام الطعام علامة على فساده؛ إذ يمكن للكائنات الحية الدقيقة والعمليات الكيميائية أن تؤدي إلى تفكك بنيته بمرور الوقت.

فعلى سبيل المثال، قد تصبح اللحوم المصنعة، مثل اللحوم الباردة، لزجة أو دبقة الملمس عند فسادها.

وقد تصبح الفواكه والخضروات طرية وهشة، أي ذات بنية رخوة، إذا بدأت أجزاء منها في التحلل. وغالباً ما تحدث هذه التغيرات في القوام بالتزامن مع ظهور رائحة كريهة للطعام.

5- ظهور العفن

يمكن للعفن أن ينمو في أعماق الطعام وينتج مواد قد تسبب لك المرض. وتختلف ألوان العفن؛ إذ يمكن أن يكون:

- أسود.

- أبيض.

- رمادي.

- أخضر ذو مظهر زغبي.

كما يمكن أن تؤوي الأطعمة المتعفنة بكتيريا تنمو جنباً إلى جنب مع العفن. لذلك؛ فإذا رأيت عفناً على الطعام، فإن الخيار الآمن عادةً هو التخلص منه.

6- المذاق السيئ

غالباً ما يكون المذاق السيئ للطعام علامة على فساده؛ إذ يمكن للبكتيريا أو العفن أو الخمائر أن تحلل الطعام بمرور الوقت وتنتج مواد كيميائية معينة تغيّر نكهته.

وقد يكون الطعم متزنخاً أو حامضاً أو مراً، أو ببساطة غير طبيعي. ويُعدّ هذا المذاق السيئ تحذيراً بأن الطعام لم يعد آمناً للأكل؛ لذا؛ فإذا تناولت طعاماً ذا مذاق كريه، فابصقه وتخلص منه فوراً.

7- ترك الطعام في الخارج

يمكن للأطعمة التي تُترك في الخارج أو تتعرض لطقس حار أن تؤوي البكتيريا، وبعض أنواع هذه البكتيريا لا يُقضى عليه بمجرد إعادة تسخين الطعام.

وبشكل عام، ينبغي عدم ترك الأطعمة سريعة التلف، مثل اللحوم والبيض والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، في الخارج أكثر من ساعتين.

8- تغير لون الطعام

قد يكون تغير اللون علامة على فساد الطعام؛ إذ يحدث هذا التغير نتيجة نمو الكائنات الحية الدقيقة أو بدء تحلل المواد الكيميائية الطبيعية في الطعام. وقد تبدو الأطعمة داكنة أو باهتة، أو تظهر عليها بقع بألوان غير معتادة.

وقد تكون البقعة الرمادية أو المخضرّة على اللحم علامة على فساده. ونظراً إلى أن تغير اللون لا يعني دائماً فساد الطعام، فمن المستحسن التحقق من مؤشرات أخرى، مثل الرائحة.

9- ارتخاء الغطاء

قد تتراكم الغازات داخل العبوة مع نمو البكتيريا؛ مما يؤدي إلى ارتخاء الغطاء أو انفصاله عن العبوة.

ويُعدّ ارتخاء الغطاء علامة محتملة على فساد الطعام الموجود داخل البرطمان أو العلبة المعدنية.

10- عدم التأكد من مدة التخزين

إذا لم تكن متأكداً من المدة التي أمضاها الطعام سريع التلف في التخزين أو خارج الثلاجة، فإن الخيار الآمن هو التخلص منه.

وقد لا تتسبب البكتيريا دائماً في تغيير رائحة الطعام أو لونه أو قوامه؛ لذلك؛ فلا داعي للمخاطرة بتناول طعام قد يسبب لك المرض.