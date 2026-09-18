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إنفانتينو «يجب أن يرحل» بحسب أحد نواب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
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إنفانتينو «يجب أن يرحل» بحسب أحد نواب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (رويترز)

قال هانس-يواكيم فاتسكه، أحد نواب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو «يجب أن يرحل، من دون تردد»، وذلك خلال مشاركته مساء الخميس في برلين في مهرجان مخصص للذكاء الاصطناعي.

وكان الاتحاد الألماني من بين عدد قليل من الاتحادات الوطنية التي لم توقّع رسالة دعم لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» لولاية جديدة، في الانتخابات المقررة بعد ستة أشهر، رغم أن أكثر من 200 اتحاد من أصل 211 عضواً في «فيفا» أعلنوا دعمهم ترشحه، قبل أن تسحب عدة دول كبرى تأييدها لاحقاً، بينها فرنسا وإيطاليا وإنجلترا.

وقال فاتسكه: «يجب أن يرحل، من دون تردد»، منتقداً ما اعتبره ثلاث قضايا رئيسية خلال فترة رئاسة إنفانتينو.

وتصدر انتقاداته «جائزة فيفا للسلام»، التي أطلقها إنفانتينو ومُنحت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 للرئيس الأميركي دونالد ترمب، المقرب من رئيس «فيفا»، خلال قرعة كأس العالم 2026. وقال فاتسكه: «هو من اخترع هذه الجائزة بنفسه، وهو من اتخذ القرار بنفسه. لا يمكنك أن تبتكر شيئاً من عندك، ثم تعلنه بنفسك، هذا جنون».

كما انتقد طريقة التعامل مع قضية المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، الذي طُرد في الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم، قبل أن تُلغى عقوبة إيقافه التلقائية لمباراة واحدة عقب اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإنفانتينو. وقال فاتسكه: «من غير الممكن أن يُطرد لاعب، ثم يتصل الرئيس (الأميركي) برئيس (فيفا)، وبشكل يثير الدهشة يُلغى القرار فوراً. هذا جنون».

أما القضية الثالثة التي أثارها فاتسكه فتتعلق بمشروع إنشاء شركة تجارية جرى طرحه في 28 يوليو (تموز)، قبل التخلي عنه بعد أربعة أيام فقط. وكان المشروع يفتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص لامتلاك حصة تصل إلى 20 في المائة من الشركة، بهدف إيداع عائدات كأس العالم فيها، وهو ما أثار اعتراضات داخل أوساط كرة القدم، وأسهم في تأجيج المعارضة ضد إنفانتينو. وقال فاتسكه، العضو أيضاً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا): «هذا غير منطقي تماماً. لم يكن أحد على علم بالأمر، نوابه لم يكونوا يعلمون شيئاً، ومجلس (فيفا) لم يكن يعلم شيئاً».

وكان رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم برند نويندورف قد قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، خلال مقابلة مع قناة «إن تي في» التلفزيونية، إن «الثقة بجياني إنفانتينو، وبهذه الإدارة لـ(فيفا)، قد انهارت بالكامل بطبيعة الحال»، مضيفاً: «من المهم أن ينتهي نظام إنفانتينو هذا».

ويُعد إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد لرئاسة «فيفا» في الانتخابات المقررة في 18 مارس (آذار) 2027، في حين يستمر تقديم الترشيحات حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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دوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكاو وفيليكس ونيفيز لتشكيلة البرتغال

رونالدو (إ.ب.أ)
رونالدو (إ.ب.أ)
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دوري الأمم الأوروبية: استدعاء رونالدو وترينكاو وفيليكس ونيفيز لتشكيلة البرتغال

رونالدو (إ.ب.أ)
رونالدو (إ.ب.أ)

استُدعي كريستيانو رونالدو إلى تشكيلة منتخب البرتغال لخوض الجولات الأربع الأولى من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفق قائمة أعلنها، الجمعة، المدرب الجديد خورخي خيسوس.

وكما كان متوقعاً، ضمّت أول قائمة للمدرب البرتغالي البالغ 71 عاماً اسم صاحب الكرات الذهبية الخمس وهو في سن الحادية والأربعين، والذي قد يكون يخوض الموسم الأخير في مسيرته.

وكان خيسوس الذي خلف الإسباني روبرتو مارتينيز بعد كأس العالم 2026، أشرف الموسم الماضي على قائد منتخب البرتغال عندما كان مدرباً لنادي النصر السعودي، حيث لا يزال «سي آر 7» يلعب في صفوفه بعد أن أعلن في أغسطس (آب) الماضي أن هذا الموسم سيكون «على الأرجح» الأخير له كلاعب كرة قدم محترف.

وخلال كأس العالم هذا الصيف، أصبح ابن جزيرة ماديرا أول لاعب في التاريخ يسجل أهدافاً في ست نسخ مختلفة من المونديال، لكن البطولة انتهت بصورة مخيبة، بعدما ودّعت البرتغال المنافسات من ثمن النهائي بخسارتها بهدف نظيف أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقاً باللقب.

وكان مارتينيز تعرض حينها لانتقادات واسعة بسبب اعتماده الدائم على رونالدو في التشكيلة الأساسية، ومنحه وقت لعب محدوداً جداً لبديله غونسالو راموش.

وقال خيسوس، الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عن رونالدو: «إنه لاعب مثل الآخرين، إذا قدّم الأداء المطلوب فإنه يلعب، وإذا لم يقدّمه فلن يلعب».

وأضاف: «له مكانة مختلفة لأن مسيرته مختلفة، فقد فاز بخمس كرات ذهبية. لكن هل يؤثر ذلك في قراراتي؟ لا».

ومن بين أبرز المستجدات القليلة في القائمة التي أعلنها خيسوس وضمت 25 لاعباً، عودة مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني فابيو سيلفا، ولاعب وسط بنفيكا جواو بالينيا.

كما ضمت القائمة لاعبي باريس سان جرمان الفرنسي فيتينيا وجواو نيفيش ونونو مينديش.

وكانت البرتغال أحرزت لقب دوري الأمم عامي 2019 و2025، وستستهل النسخة الجديدة من المسابقة باستضافة ويلز الخميس في لشبونة، قبل أن تحل ضيفة على النرويج في 27 سبتمبر (أيلول)، ثم على الدنمارك في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن تستضيف النرويج مجدداً في الرابع من الشهر ذاته في بورتو.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (سبورتينغ)، صامويل سواريس (بنفيكا لشبونة).

وفي الدفاع: غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو تافاريس (لاتسيو الإيطالي)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ريناتو فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، توماس أراوجو (بنفيكا).

وفي خط الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو بالينيا (بنفيكا)، جواو نيفيش، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، برناردو سيلفا (ريال مدريد الإسباني).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، فابيو سيلفا (بوروسيا دورتموند الألماني)، فرانسيسكو ترينكاو (الأهلي السعودي)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، غونسالو راموش (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (النصر السعودي)، بيدرو نيتو (تشلسي) ورافايل لياو (غلطة سراي التركي).

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الرياضة رياضة عالمية

أرتيتا يتوقع مواجهة صعبة أمام برايتون ويؤكد انتهاء الخلاف مع هورزلر

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
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أرتيتا يتوقع مواجهة صعبة أمام برايتون ويؤكد انتهاء الخلاف مع هورزلر

ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)
ميكل أرتيتا مدرب آرسنال (رويترز)

يتوقع ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، مواجهة صعبة أخرى غداً السبت، عندما يحل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفاً على برايتون آند هوف ألبيون، في أول زيارة له إلى ملعب الأخير منذ المواجهة المثيرة للجدل بين الفريقين في مارس (آذار) الماضي، والتي احتاج خلالها آرسنال إلى جهد كبير للخروج بفوز صعب.

وعقب تلك المباراة، انتقد فابيان هورزلر، مدرب برايتون، أسلوب آرسنال واتهم لاعبيه بإضاعة الوقت أثناء تنفيذ الركلات الركنية، قبل أن يعتذر لاحقاً لأرتيتا عبر رسالة نصية.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة، رداً على سؤال بشأن اعتذار هورزلر: «انتهى الأمر. كل ذلك أصبح من الماضي. أحترم فابيان بشدة وأحترم ما حققه مع برايتون».

وأضاف: «سنواجه منافساً صعباً للغاية غداً، وعلينا أن نستحق الفوز بالمباراة».

ويخوض آرسنال مباراته الرابعة توالياً خارج أرضه، بعدما فاز على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإبسويتش تاون في كأس الرابطة.

وقال أرتيتا إنه يريد أن يواصل فريقه فرض هيمنته والحفاظ على سجله المثالي، رغم الإرهاق الناتج عن توالي المباريات خارج ملعبه.

وأضاف المدرب الإسباني: «هذا أحد التحديات التي يفرضها جدول المباريات، وقد استجاب الفريق بشكل رائع ولعب بهيمنة واضحة. لا يهم حقاً ما إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها، نريد أن نسبب المشكلات نفسها للمنافس».

وفي حال فوزه على برايتون، سيحقق آرسنال انتصاره الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواصل بدايته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه.

أرتيتا غير قلق بشأن تمديد عقده

وبعد مباراة السبت، يدخل الدوري فترة توقف دولي تمتد إلى ثلاثة أسابيع، وسط تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية توصل أرتيتا إلى اتفاق لتمديد عقده خلال تلك الفترة.

وقال أرتيتا، الذي تولى تدريب آرسنال عام 2019 ويرتبط معه بعقد حتى 2027، إن الطرفين لا يزالان متفقين بشأن مستقبله.

وأضاف: «أعتقد أننا جميعاً متفقون تماماً. لدينا الطموح نفسه والإرادة نفسها؛ لذا سنحل هذه المسألة عندما يتوفر لدينا الوقت».

ومن المقرر أن يخضع المدافعون كريستيان موسكيرا ويورن تيمبر وبن وايت وبييرو هينكابي لتقييم جاهزيتهم خلال الحصة التدريبية الأخيرة لآرسنال، بعدما غابوا عن الفوز على إبسويتش في منتصف الأسبوع.

وقال أرتيتا: «لدينا حصة تدريبية أخرى. جميعهم مستعدون للمشاركة فيها، ولدينا هذه الحصة للتأكد من جاهزيتهم البدنية».

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كين: الموسم الماضي كان الأفضل في حياتي

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)
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كين: الموسم الماضي كان الأفضل في حياتي

هاري كين (رويترز)
هاري كين (رويترز)

وصف هاري كين موسم 2025 - 2026 بأنه «الأفضل في حياته»، بعدما سجَّل 73 هدفاً مع بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا، في موسم عزَّز حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

ورغم مستواه اللافت، فإن قائد منتخب إنجلترا أكد أنه لا يركز على الجوائز الفردية، في ظلِّ منافسة قوية على الجائزة التي لم يفز بها أي لاعب إنجليزي منذ مايكل أوين عام 2001، مع وجود أسماء بارزة في السباق بينها لامين يامال وكيليان مبابي.

وقال كين لصحيفة «ماركا» الإسبانية في مقابلة نُشرت الجمعة: «لم أحب أبداً التحدث كثيراً عن نفسي. الشيء الوحيد الذي أود قوله هو أن الموسم الماضي كان مذهلاً، سواء على الصعيد الشخصي أو بالنسبة إلى الفريق».

وأضاف: «لقد كان، بلا شك، أفضل موسم في حياتي».

وأبدى كين فخره بتسجيل 73 هدفاً، وهو أعلى رصيد يحقِّقه لاعب منذ أن سجَّل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقماً قياسياً بلغ 82 هدفاً في موسم 2011 - 2012، لكنه أقرَّ بأنَّ هذا الإنجاز قد لا يكون كافياً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال: «أنا فخور للغاية بذلك. لكن الحصول على جائزة الكرة الذهبية ليس بيدي. يعتمد الأمر على المصوِّتين. بالنسبة لي، الموسم الماضي أصبح من الماضي».

وتابع: «أركز الآن على هذا الموسم، وأتطلع إلى رؤية ما يمكنني تحقيقه أيضاً».

ويُعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال حفل توزيع الجوائز في 26 أكتوبر (تشرين الأول).

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