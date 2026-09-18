دوري الأمم الأوروبية: عودة ألكسندر-أرنولد وبالمر إلى تشكيلة إنجلترا

استدعى الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، الجمعة، مدافع ريال مدريد الإسباني ترينت ألكسندر-أرنولد، وجناح تشيلسي كول بالمر، إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ استبعادهما من قائمة نهائيات كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية. ويعود ألكسندر-أرنولد، الظهير الأيمن المنتقل من ليفربول إلى ريال مدريد، إلى المنتخب للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين استعاد بالمر مكانه بعد غياب أثار جدلاً عن تشكيلة كأس العالم، التي بلغت الدور نصف النهائي قبل خسارتها أمام الأرجنتين. وضمت قائمة توخيل، المؤلفة من 27 لاعباً لخوض معسكر دوري الأمم الأوروبية الذي يمتد ثلاثة أسابيع ويتخلله أربع مباريات، مهاجم ليفربول ريو نغوموها، ولاعب وسط بورنموث أليكس سكوت، ومدافع إيفرتون جاراد برانثوايت، وذلك بعد تسعة أسابيع فقط من عودة منتخب إنجلترا من الولايات المتحدة حاملاً الميدالية البرونزية.

كول بالمر خلال مشاركته مع تشيلسي أمام ليدز يونايتد في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية (رويترز)

وكان نغوموها، الجناح المراهق الذي لفت الأنظار خلال ظهوره الدولي الأول أمام نيوزيلندا في يونيو، ضمن القائمة، إلى جانب سكوت الذي لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن، بعدما شارك اللاعبان في المعسكر التحضيري للمنتخب قبل كأس العالم في فلوريدا. وحصل برانثوايت، الذي تعود مباراته الدولية الوحيدة إلى يونيو 2024، على أول استدعاء له في عهد توخيل، في حين عاد أيضاً إلى صفوف المنتخب كل من لويس هال لاعب نيوكاسل، ومايلز لويس-سكيلي لاعب آرسنال، ودومينيك كالفيرت-لوين مهاجم ليدز يونايتد.

في المقابل، غاب عن القائمة كل من فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، ومورغان غيبس-وايت لاعب نوتنغهام فوريست، وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس. كما استبعد توخيل من حساباته أولي واتكينز المنتقل حديثاً إلى الهلال السعودي، وإيفان توني مهاجم الأهلي وهداف الدوري السعودي حالياً برصيد 10 أهداف، ونوني مادويكي لاعب آرسنال.

توماس توخيل خلال المؤتمر الصحافي لمنتخب إنجلترا بملعب «ويمبلي» في لندن (رويترز)

وجاءت تشكيلة إنجلترا على النحو التالي: حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، وجايسون ستيلي (برايتون)، وجيمس ترافورد (ليدز يونايتد). المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ريال مدريد الإسباني)، وجاراد برانثوايت (إيفرتون)، وتريفوه تشالوباه (كومو الإيطالي)، ومارك غيهي ونيكو أورايلي (مانشستر سيتي)، ولويس هال وتينو ليفرامينتو (نيوكاسل يونايتد)، وإزري كونسا (آرسنال)، وجاريل كوانساه (باير ليفركوزن الألماني). لاعبو الوسط: إيليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، وجود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني)، ومايلز لويس-سكيلي (آرسنال)، وكوبي ماينو (مانشستر يونايتد)، وكول بالمر (تشيلسي)، وديكلان رايس (آرسنال)، وأليكس سكوت (بورنموث). المهاجمون: هاري كين (بايرن ميونيخ الألماني)، ودومينيك كالفيرت-لوين (ليدز يونايتد)، وإيبيريتشي إيزي وبوكايو ساكا (آرسنال)، وأنتوني غوردون (برشلونة الإسباني)، وريو نغوموها (ليفربول)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، ومورغان روجرز (تشيلسي).