كلوب يستدعي 44 لاعباً ضمن قائمة موسعة في بداياته مع الـ«مانشافت»

استدعى يورغن كلوب، مدرب المنتخب الألماني، 16 لاعباً للمرة الأولى، حيث كشف، الخميس، عن قائمة موسَّعة تضم 44 لاعباً لمعسكره الأول منذ توليه المهام الفنية في الصيف.

وعادة ما تقتصر قوائم المنتخبات على 20 لاعباً ميدانياً و3 حراس مرمى، إلا أن مدرب ليفربول الإنجليزي السابق اتخذ خطوةً غير معتادة باختيار تشكيلة موسَّعة.

وقسّم كلوب القائمة الموسَّعة إلى تشكيلتين منفصلتين لخوض مباريات ألمانيا الـ4 المقبلة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

كلوب لحظة دخوله المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

وستكون المجموعة الأولى متاحة لمواجهتَي هولندا في أمستردام في 24 أيلول(سبتمبر)، واليونان على الأراضي الألمانية، في مدينة أوغسبورغ، بعد 3 أيام.

أما المجموعة الثانية، فستكون جاهزة لمباراتَي صربيا في ميونيخ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، واليونان في سالونيك في الرابع منه.

وتولى كلوب منصب مدرب أبطال العالم 4 مرات خلفاً ليوليان ناغلسمان في تموز(يوليو)، وذلك عقب الخروج المخيب للآمال من دور الـ32 في مونديال 2026، وهي المرة الثالثة توالياً التي يودع فيها المنتخب نهائيات كأس العالم مبكراً.

واستبعد كلوب كلاً من لوروا سانيه، دينيز أونداف، ليون غوريتسكا والحارس أوليفر باومان، في حين اعتزل المخضرمان الحارس مانويل نوير وأنتونيو روديغر اللعب الدولي بعد كأس العالم التي أُقيمت في الصيف.

وسيكون مارك-أندريه تير شتيغن الخيار الأول لألمانيا لحراسة المرمى.

وكان تير شتيغن قد غادر برشلونة الإسباني، متجهاً إلى أياكس الهولندي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الصيف، وذلك بعدما وقع ضحية الإصابات المتكررة التي قيدت مشاركاته في 12 مباراة رسمية فقط على مدار العامين الماضيين.

وسيحتفظ يوزوا كيميتش، لاعب خط وسط بايرن ميونيخ والأكثر خبرة في التشكيلة برصيد 114 مباراة دولية، بشارة القيادة.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب البالغ 31 عاماً من مركز الظهير الأيمن إلى خط الوسط المحوري، وهو المركز الذي يشغله عادة مع عملاق بافاريا.

كما تمَّ استبعاد أونداف الذي كان إحدى النقاط المضيئة القليلة لألمانيا في كأس العالم، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن مهاجم برايتون الإنجليزي سيحصل على فترة راحة للتعافي من إصابة في وتر العرقوب.

ومن بين اللاعبين الـ16 المرشحين لخوض مباراتهم الأولى، يبرز اسم المغربي الأصل يونس بن طالب (22 عاماً)، لاعب آينتراخت فرانكفورت الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية قبل موسم واحد، إلى جانب فين يلتش مدافع شتوتغارت، وفيتالي غانلت لاعب خط وسط برنتفورد، وميكا باور لاعب خط وسط غلاسكو الاسكوتلندي.

قضى كلوب وقتاً طويلاً في الرد على أسئلة الصحافيين (أ.ف.ب)

وهنا تشكيلة ألمانيا أمام هولندا واليونان في سبتمبر.

حراس المرمى: فين داهمين (أوغسبورغ)، وألكسندر نويبل (بشكتاش التركي)، ومارك-أندريه تير شتيغن (أياكس).

المدافعون: هينيس بيرنس (أوغسبورغ)، ويان أوريل بيسك (إنتر الإيطالي)، وناثانيال براون وجوناثان تاه (بايرن ميونيخ)، وماكس روزنفيلدر وفيليب تريو (فرايبورغ)، ونيكو شلوتربيك (بروسيا دورتموند)، وجوشا فاغنمان (شتوتغارت).

لاعبو الوسط: نديم أميري (ماينتس)، وبامبيس كونتي (هوفنهايم)، ويانيك إنغلهارت (فرايبورغ)، وكريس فويهريش (شتوتغارت)، وسيرغ غنابري، وجمال موسيالا، ويوزوا كيميتش ولينارت كارل (بايرن ميونيخ)، وفيليكس نميتشا (بروسيا دورتموند)، وكيفن شاده (برنتفورد)، وأنتون ستاش (ليدز يونايتد الإنجليزي).

المهاجمون: يونس بن طالب (آينتراخت فرانكفورت)، وكاي هافيرتس (آرسنال الإنجليزي).

وضمت تشكيلة ألمانيا أمام صربيا واليونان في أكتوبر في حراسة المرمى: نواه أتوبولو (آينتراخت فرانكفورت)، وفين داهمين (أوغسبورغ)، ويوناس أوربيش (بايرن ميونيخ).

وفي الدفاع: فالديمار أنتون (بروسيا دورتموند)، وريدل باكو (لايبزيغ)، وفين غيلتش وماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، وديفيد راوم (لايبزيغ)، ومالك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

وفي الوسط: كريم أديمي (برشلونة الإسباني)، وميكا باور (سلتيك الاسكوتلندي)، وتوم بيشوف وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، وسعيد الملا (كولن)، وبراغان غرودا (لايبزيغ)، وفيتالي غانلت (برنتفورد)، وفيليكس كايدل (إلفرسبيرغ)، وديري شيرهانت (فرايبورغ)، وفلوريان فيرتس (ليفربول).

وفي الهجوم: جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت)، ونيك فولتيماده (يوفنتوس الإيطالي).