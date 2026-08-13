الحكم الصومالي عمر أرتان: السوبر الأوروبي كان «كأس العالم الخاصة بي»

عد الحكم الصومالي عمر أرتان أن إدارته لمباراة كأس السوبر الأوروبية في سالزبورغ مثّلت بالنسبة إليه «كأس العالم الخاصة بي»، وذلك بعد نحو شهرين من منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، صورة لكرة المباراة تحمل العبارة التي كتبها أرتان بخط يده، وأرفقها بتعليق: «ذكرى خاصة من السوبر الأوروبي من عمر أرتان».

وكان أرتان قد فقد فرصة إدارة مباريات كأس العالم بعدما مُنع من دخول الأراضي الأميركية عند وصوله إلى مطار ميامي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يبادر «يويفا» إلى دعوته لقيادة مواجهة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، التي حسمها الفريق الفرنسي بنتيجة 2 - 1.

وبررت وزارة الخارجية الأميركية حينها قرار المنع بالقول إن الحكم الصومالي «مرتبط بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية»، وهو ما نفاه أرتان، وسط موجة استياء واسعة في الصومال، حيث حظي باستقبال حافل لدى عودته.

وعقب مباراة السوبر، وجّه أرتان رسالة شكر إلى «يويفا» عبر حسابه على «إنستغرام» على «الثقة والفرصة» وعلى استقباله في أوروبا «بأذرع مفتوحة»، كما شكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على دعمه.

وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد وصف ما تعرض له الحكم الصومالي بالمؤسف، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد الدولي لا يملك السيطرة على قرارات الدخول إلى الولايات المتحدة.