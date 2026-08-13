ملاك ليستر سيتي يسعون لبيعه بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، عن أن شركة «كينغ باور»، المالكة لنادي ليستر سيتي منذ عام 2010، تدرس بيع النادي مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 270 مليون دولار).

ويأتي التوجه المحتمل للبيع في وقت يمر فيه ليستر بمرحلة صعبة، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثالثة إثر احتلاله المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، وذلك بعد عشرة أعوام فقط من الإنجاز التاريخي الذي حققه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016.

وكان رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا، مؤسس مجموعة «كينغ باور»، قد استحوذ على ليستر من ميلان مانداريتش، قبل أن يشهد النادي في عهده واحدة من أنجح فتراته، إذ صعد إلى الدوري الممتاز عام 2014، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد عامين، ثم أضاف كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021.

وتوفي سريفادانابرابا عام 2018 إثر تحطم طائرته المروحية خارج ملعب النادي.

وعانى ليستر خلال السنوات الأخيرة من أزمات مالية ورياضية انعكست على نتائجه، إذ تعرض للهبوط في موسمين متتاليين، كما خُصمت من رصيده ست نقاط الموسم الماضي بسبب خرق قواعد الإنفاق الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي.

ولم يصدر عن النادي حتى الآن تعليق بشأن ما تردد عن توجه ملاكه لبيعه.