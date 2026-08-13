برشلونة يجهز عرضاً ثالثاً لضم رودري من مانشستر سيتي

يواصل برشلونة تحركاته للتعاقد مع الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رفض النادي الإنجليزي عرضين سابقين.
ووفقاً لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، يستعد النادي الكتالوني للتقدم بعرض ثالث تصل قيمته الإجمالية إلى 70 مليون يورو، في محاولة لإقناع مانشستر سيتي بالتخلي عن لاعبه.
وكان برشلونة قد بدأ مفاوضاته بعرض قيمته 50 مليون يورو، قبل أن يرفع عرضه الثاني إلى 60 مليون يورو متضمناً المكافآت والإضافات، إلا أن مانشستر سيتي رفض العرضين.
ورغم موقف النادي الإنجليزي، تسود حالة من الثقة داخل إدارة برشلونة بإمكانية حسم الصفقة، إذ يتضمن العرض الجديد 60 مليون يورو كقيمة ثابتة، إضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.
وقد يشكل انتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل نحو 55 مليون يورو عاملاً مهماً في تمويل صفقة رودري وتوفير مساحة أكبر لبرشلونة للتحرك من أجل إتمامها.