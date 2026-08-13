فيران توريس يقترب من «سان جيرمان»... وإنريكي لا يستعجل ظهوره الأول

بات الإسباني فيران توريس، مهاجم «برشلونة»، على أعتاب الانتقال إلى «باريس سان جيرمان»، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين واقتراب الصفقة من مراحلها النهائية.

ووفقاً لصحيفة «سبورت» الإسبانية، قد يخضع توريس للفحص الطبي، الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، حال الانتهاء من التفاصيل المتبقية للصفقة.

وتوصّل «باريس سان جيرمان» و«برشلونة» إلى اتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب مقابل نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين حوافز، في حين غاب توريس عن تدريبات الفريق الكتالوني، الأربعاء، بموافقة النادي.

ورغم اقتراب حسم الصفقة، لا يعتزم لويس إنريكي التسرع في إشراك اللاعب، إذ من المنتظر أن يخضع لبرنامج تدريبي فردي، بعد عودته من إجازة استمرت عدة أسابيع عقب «كأس العالم».

وبذلك، تبدو مشاركته في «كأس السوبر» الفرنسي أمام «لانس» مستبعدة، على أن يكون ظهوره الأول المحتمل بقميص «سان جيرمان» أمام «رين»، في 23 أغسطس (آب) الحالي، على ملعب حديقة الأمراء.

ويخطط إنريكي للاستفادة من مرونة توريس الهجومية وقدرته على اللعب في مركز رأس الحربة أو على الجناحين، خصوصاً بعد رحيل البرتغالي جونزالو راموس إلى «ميلان».

ورغم وجود عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي ضِمن الخيارات الهجومية الأساسية، فإن سياسة المداورة التي يعتمدها إنريكي قد تمنح توريس مساحة كبيرة للمشاركة خلال الموسم.